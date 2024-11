Esto es lo que aprendimos de Los Cuatro Fantásticos (y el rol de Pedro Pascal) en la D23 Brasil

Cada estreno ajusta su título al mercado local, con resultados a veces más fieles al sentido original y a veces más libres. En Brasil la serie Daredevil: Born again será conocida como Demolidor: Renascido. En tanto, Intensa-mente 2, el gran éxito de Disney de este año, se llamó Divertida-mente 2.

A Kevin Feige le encanta Quarteto Fantástico: Primeiros passos, el nombre con el que llegará a los cines de ese país The Fantastic Four: First steps. Ante el público que este sábado llenó el Arena D23, el presidente de Marvel Studios incluso sugirió una idea audaz. “Me gusta más ese título. Quizá deberíamos llamarla Quarteto Fantástico en todas partes”.

Foto: Ricardo Moreira/Getty Images for Disney

No fue lo único con lo que agasajó al público que asistió a la primera edición de la D23 Brasil: también reveló que las filmaciones están a punto de llegar a su fin (”estamos a semanas de terminar el rodaje”, indicó) y mostró un adelanto que aún no está disponible de manera oficial en internet.

“¿Les gusta ir al cine y ver películas gigantescas? Bien. Qué bueno. Estamos trabajando en tres películas gigantescas para el año que viene”, expresó el ejecutivo antes de introducir la cinta que marcará el debut del grupo de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y que tiene fecha de estreno en Chile para el 24 de julio de 2025.

Feige mencionó uno a uno a Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/la Mole), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible) y Pedro Pascal (Reed Richards/Sr. Fantástico), desatando gritos y aplausos en el público, sobre todo cuando llegó el turno del actor chileno.

El primer adelanto (de poco más de dos minutos) muestra a Reed Richards hablando sobre una ecuación que sugeriría la existencia de otras Tierras en diferentes dimensiones. A su manera, el personaje de Pascal teoriza sobre el multiverso.

Foto: Ricardo Moreira/Getty Images for Disney

¿Y qué importancia tendría eso? Es el escenario que el MCU ha planteado a través de producciones como Loki, Spider-Man: Sin camino a casa (2021) y Doctor Strange en el multiverso de la locura (donde apareció brevemente un Reed Richards interpretado por John Krasinski), y que continuará expandiendo en sus próximos largometrajes y series.

The Fantastic Four: First steps transportará al espectador a un territorio inexplorado para la saga. Se trata de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, con particular acento en la carrera espacial. “Se ambienta en un universo completamente diferente. Con una estética completamente diferente, nuevos trajes, nuevos vehículos”, señaló Feige.

El video exhibido en la D23 Brasil es una suerte de especial de televisión enfocado en Los Cuatro Fantásticos. Se les muestra alistándose e iniciando una misión y a Reed Richards hablando sobre las dinámicas de la familia. Sue Storm también tiene algunas líneas de diálogo, mientras que Johnny Storm y Ben Grimm/la Mole aparecen fugazmente en pantalla.

Los últimos segundos sugieren la aparición de Galactus, el villano interpretado por el actor inglés Ralph Ineson. Silver Surfer (Julia Garner), la otra amenaza que enfrentará el grupo, por ahora se mantiene en reserva.

Los protagonistas en la Comic-Con de San Diego. Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

También son un misterio los roles de John Malkovich, Natasha Lyonne y Paul Walter Hauser.

Ni Kevin Feige ni el director Matt Shakman han querido confirmar si también aparecerá Doctor Doom, personaje al que Robert Downey Jr. interpretará en Avengers: Doomsday (2026) y Avengers: Secret Wars (2027), dos filmes que contarán con la participación de Los Cuatro Fantásticos.

Antes de que The Fantastic Four: First steps aterrice en las salas del mundo, Feige apuesta por el éxito de Capitán América: Un nuevo mundo (13 de febrero de 2025) y Thunderbolts* (1 de mayo de 2025), los primeros estrenos del estudio desde el fenómeno que este año encarnó Deadpool & Wolverine. Ambas, en el contexto de la D23 Brasil, contaron con el respaldo en terreno de sus estrellas: Anthony Mackie y Danny Ramirez en el caso de la primera, y David Harbour en el caso de la segunda.