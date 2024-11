Cinco canciones para entender el Álbum Blanco, el disco más diverso y conflictuado de The Beatles

El 22 de noviembre de 1968 -hace exactamente 56 años- The Beatles publicó el que sería su noveno álbum de estudio, conocido popularmente como The White Album. El apodo responde a su característica portada minimalista, un claro contraste con la de su álbum anterior, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Sin embargo, el contraste no es solo fue visual, y es que se trata de un disco que destacó por su variedad de sonidos y propuestas nuevas. Escrito en gran parte durante un retiro espiritual que llevó a los cuatro integrantes de la banda a la India, la grabación de este disco homónimo también representó lo que para muchos fue el comienzo del final de la banda, donde las peleas y desacuerdos creativos tomaron un rol protagónico.

Con un total de 30 canciones, el disco doble de la banda cuenta con algunos de los temas más icónicos del grupo, al igual que algunos de los más extraños y más singulares. Así, estas son cinco canciones para entender The White Album.

*Back in the U.S.S.R.

Se trata de la primera canción del disco y una de las que simboliza uno de los momentos más tensos en la grabación del volumen: cuando Ringo Starr decidió abandonar el grupo por primera vez. Era 22 de agosto de 1968 y tras unas tensas sesiones en los estudios de Abbey Road, el baterista, que se sentía como un intruso dentro de la banda, decidió marcharse de un portazo.

Así fue como, con McCartney en la batería, el grupo grabó aquella canción escrita por el mismo Paul. “Back in the U.S.S.R. fue mi parodia de Back in the U.S.A, de Chuck Berry”, cuenta McCartney en su biografía Too Many Years From Now. “Recuerdo que traté de cantarla con mi voz estilo Jerry Lee Lewis, de poner mi mente en ese sentimiento en particular”.

A pesar de su rabia con los miembros de la banda y después de pasar dos semanas navegando en el yate de Peter Sellers, el baterista regresó tras recibir un telegrama de sus compañeros que leía: “Vuelve a casa, te queremos”.

*Helter Skelter

Una de las canciones más controvertidas y diversas de la banda. Helter Skelter destacó tanto por su escandaloso sonido como por la influencia que tuvo en uno de los líderes sectarios más recordados de los Estados Unidos. Escrita por Paul McCartney con el objetivo de emular el estilo rockero de The Who, la canción fue grabada en una sesión marcada por el caos.

“Helter Skelter es una canción que grabamos en el estudio, riéndonos como locos y totalmente desmadrados, a veces tienes que dar rienda suelta a lo que llevas dentro, y en esa canción –en la que predomina el bajo de Paul y mi batería-, Paul se puso a cantar a voz en cuello y la compuso en un santiamén”, recuerda Ringo Starr en el libro Anthology.

El baterista, acostumbrado a tocar sus característicos ritmos elegantes, tuvo que adaptar su estilo completamente, golpeando los tambores con furia. En el corte final de la canción se oye un angustiado Ringo Starr gritando: ¡Tengo ampollas en los dedos!”, una frase que quedaría inmortalizada.

Una vez lanzado el disco, Helter Skelter no solo se hizo célebre por su intrepidez, sino que también por haber inspirado los asesinatos que causó Charles Manson en 1969, incluyendo el de la reconocida actriz y pareja del cineasta Roman Polanski, Sharon Tate. “Dice: ‘¡Levántate! Dice ‘¡Mata!’ ¿Por qué culparme a mí? Yo no escribí la música. No soy la persona que la proyectó en tu conciencia social”, expresó Manson en una ocasión respecto a la canción.

*While My Guitar Gently Weeps

Hasta la fecha, While My Guitar Gently Weeps es una de las canciones más elogiadas de George Harrison. Sin embargo, aquello no fue siempre así. El guitarrista escribió el tema en la casa de su mamá, inspirado por una frase que leyó en el I Ching, milenario libro chino de filosofía. “Abrí un libro al azar, leí ‘gently weeps’ (llora suavemente), dejé el libro y me puse a componer la canción”, expresa en The Beatles Anthology.

A pesar de que Harrison sabía que tenía una buena canción en sus manos, al momento de enseñarsela a sus compañeros, ninguno de ellos mostró particular interés. “Tratamos de grabarla, pero Paul y John estaban acostumbrados a grabar solo sus canciones, por lo que a veces era difícil ponerse serio y grabar una mía. Eso no ocurría nunca”, expresó en el libro.

Así fue como Harrison decidió invitar a Eric Clapton para tocar con él, lo que finalmente terminó por resaltar el interés del resto de los integrantes. El resultado de aquello fue un track cargado por las guitarras de Harrison y Clapton, que como resalta el título, pareciera que lloraran.

*Revolution 9

La época de The White Album estuvo marcada en gran parte por los conflictos creativos que comenzaron a surgir dentro de la banda, algo que se había vuelto cada vez más frecuente en los últimos años, y que dio paso a roces entre los miembros.

Aquello fue lo que ocurrió con Revolution 9, la penúltima canción del álbum y una de las más extrañas hasta la fecha. Con una duración de 8 minutos con 22 segundos, la pista experimental liderada por Lennon incluye una diversidad de sonidos y voces distorsionadas que culminan en una especie de collage sonoro.

Cuando Lennon grabó la pista junto a Yoko Ono y sus compañeros, McCartney se encontraba fuera del país. Así, cuando regresó y oyó la canción, tanto él como George Martin intentaron convencer a Lennon de no incluir la canción en el disco. Sin embargo, a pesar de su insistencia, el músico logró salirse con la suya y la canción finalmente salió a la luz.

*Why Don’t We Do It in the Road?

Escrita únicamente entre Paul McCartney con la percusión de Ringo Starr, se trata de una canción que, según admitió Lennon para Playboy, le ofendió profundamente: “Ese es Paul. Incluso lo grabó él solo en otra habitación”, recordó en la entrevista con David Sheff.

“Así eran las cosas en aquellos días. Llegamos y él había hecho todo el disco. Él tocando el tambor. Él tocando el piano. Él cantando. Disfruté la pista. Aún así, siempre me dolía que Paul hiciera algo sin involucrarnos. Pero así era entonces”.

La canción surgió durante el viaje de los cuatro miembros a la India, después de que McCartney viera a dos monos fornicando delante de él, lo que le hizo cuestionarse por qué los humanos no hacían lo mismo. Respecto a los dichos de Lennon, Paul esxpresó en The Beatles: The Illustrated And Updated Edition que “John y George estaban ocupados terminando algo y Ringo y yo estábamos libres, simplemente dando vueltas, así que le dije: ‘Vamos a hacer esto’… Él hizo lo mismo con ‘Revolution 9′. Se fue e hizo eso sin mí”.