IN-EDIT Chile anuncia horarios y venta de entradas por función

El Festival In-Edit Chile dio a conocer los detalles de su programación 2024, con sedes, fechas y horarios confirmados.

Esta temporada, a tono con sus veinte años, el festival estrenará documentales sobre Brian Eno, C. Tangana, Devo, Blur, Bad Gyal, Luca Prodan, Peaches, Mogwai y mucho más. Por ejemplo, To the end, el aclamado trabajo sobre los referentes del britpop se estrenará el sábado 7 de diciembre a las 12.00 del día en el Teatro Nescafé de las Artes.

En tanto, la ceremonia de inauguración, fijada para el jueves 5 de diciembre a las 21:00 horas en el mismo recinto de avenida Manuel Montt, tendrá la exhibición del documental Colombina, un retrato de Colombina Parra del director Victor Vidangossy.

Por otro lado, en su habitual competencia de videoclips, el In-Edit recibió este año doscientas postulaciones. La lista de finalistas incluye trabajos de Mon Laferte, Gepe, Cristóbal Briceño, Akriila y Antonella Sigala, entre varias piezas que compiten por el premio a Videoclip Chileno del Año y Premio del Público. Conoce aquí la lista completa.

También ya está disponible la información sobre el acceso a la venta de entradas en las sedes de teatro Nescafé de las Artes, Centro Arte Alameda/Sala Ceina, Cineteca Nacional, Centro de Cine y Creación (CCC) y Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). La información se puede ver acá.

El detalle de la programación del evento está disponible en su sitio web.