Beatles ‘64: las claves del documental producido por Martin Scorsese que retrata su acontecida primera visita a EE.UU.

La Beatlemanía en primera persona

Beatles ‘64 documenta la primera visita de The Beatles a Estados Unidos, en febrero de 1964. Es decir, cuando aún no pasaban tres meses desde el asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas. De hecho, el documental arranca con un breve recorrido por su administración; desde su elección, pasando por el famoso discurso ante la Universidad Rice donde traza el programa espacial, las referencias a la lucha por los derechos civiles, y por supuesto, el shock que provocó su muerte a tiros.

En ese contexto llegan los Beatles. Para entonces habían logrado su primer número uno en el país, desatando una explosión entre la juventud. Lo interesante del documental es que calibra ese fanatismo por el grupo. Así, suma el testimonio de fans de la época que detallan cómo conocieron a la banda y el impacto que les generó. “Es como si se encendiera una luz”, dice el escritor Joe Queenan al momento en que recuerda la primera vez que escuchó She Loves You. Agrega que el hecho de ser extranjeros le sumó mayor misterio. “Ni siquiera sabíamos donde estaba Liverpool, para nosotros es como si hubieran venido de Marte”, agrega el mismo fan en otro momento.

The Beatles

Ese relato se acompaña con el material grabado por Albert y David Mayseles, los documentalistas que siguieron a los Beatles en ese primer viaje. Muestra a las furibundas fans en las afueras de los hoteles, defendiendo al grupo ante las preguntas de los medios que cuestionaban el hecho de ser extranjeros. Se puede notar que en su mayoría eran fans adolescentes, lo que recuerda lo que generaron años después las boy bands.

Un momento interesante es que los Mayseles preguntan a la gente de la calle sobre los Fab. Conversan con jóvenes afroamericanos y se llevan una sorpresa; son conocidos entre las chicas pero muchos chicos no los conocían, de hecho, uno de ellos, ante la pregunta de cuál es su grupo favorito, señaló con orgullo: “el cuarteto de Miles Davis”.

El documental no solo suma los aportes de testigos de la época. También hablan Paul McCartney y Ringo Starr, en la actualidad, quienes vuelven sobre viejas historias (como la del día en que el padre de Paul les sugirió que cantaran “yes, yes yes” en vez de “yeah, yeah, yeah” en She Loves You), además de material de archivo de John Lennon (de la famosa entrevista en Tomorrow Show de 1975) y de George Harrison (de la entrevista que concedió para la serie The Beatles Anthology en 1995). Incluso, suma la opinión del legendario músico y director de orquesta Leonard Bernstein, quien manifestó su admiración por el grupo.

Beatles juveniles

La irrupción de material audiovisual sobre The Beatles del último tiempo, se había concentrado en el período final del grupo. Así se puede ver en el documental Get Back y en la película Let it Be, disponibles en la plataforma Disney+, el que los muestra ya maduros y mucho más adultos, casados e incluso algunos de ellos ya con hijos.

Pero en Beatles ‘64, se ve a los Fab en otra etapa. Los mayores en ese momento eran John Lennon y Ringo Starr, con 23 años, es decir, eran unos jóvenes veinteañeros. La película los muestra en la intimidad, haciendo bromas a la cámara, con McCartney reluciendo su habitual simpatía y mostrándose como uno de los más locuaces del grupo. También Ringo hace morisquetas y es probablemente el Beatle más accesible. Mientras, Lennon y Harrison parecen más retraídos y algo más a la defensiva. En especial durante la tensa y fría recepción en la embajada británica, cuando no encajan con el ambiente y deciden regresase al hotel sin más.

La cámara sigue a los Fab durante sus actividades. Ya desde el primer día atienden a los medios, incluso por teléfono desde su cuarto en el Hotel Plaza. Ahí lucen una personalidad chispeante, que se hará célebre con los años y que de alguna forma se intentó captar para la película A Hard Day’s Night.

La huella de la música afroamericana

No es es muy habitual marcar la influencia que tuvo la música afroamericana, en especial la de la factoría de Motown, en los Beatles. Pero lo cierto es que la tuvo, en especial en sus primeros años, cuando sumaron versiones a sus discos. Por ejemplo, You really got a hold on me, una canción original de Smokey Robinson & The Miracles, que los Fab grabaron en su segundo disco With The Beatles (1963).

The Beatles

Y por supuesto, Robinson es entrevistado en el documental para dar cuenta de su visión sobre el fenómeno. Detalla que conoció la versión de los Beatles para su canción una vez que la escuchó en el LP y se sorprendió. “Los Beatles era muy buenos compositores por su lado, tenían billones de canciones, que tomaran una de mis canciones y la grabaran, no puedo creerlo como compositor, es mi sueño hecho realidad, estaba muy entusiasmado cuando la grabaron”, detalla en parte del filme. “Llamaron la atención porque tocaban una música muy familiar para nosotros, pero en su estilo Beatle, mezclando juntos el rock & roll y el r&b”.

También se suma la historia las Ronnettes. El célebre grupo vocal femenino era de los admirados por The Beatles y de hecho, Ronnie Spector cuenta que una vez en New York, John Lennon la llamó y le contó que se sentían prisioneros en el hotel por el acoso de las fans. Entonces, junto a las otras dos integrantes del trío, Estelle y Nedra, llegaron hasta el Hotel Plaza para conocer personalmente a los Fab Four. “Tuvimos un gran rato con todos los Beatles -dice Ronnie en el filme-. Querían conocer todo sobre América, la comida, las bandas, los bailes, ellos nos preguntaban todo sobre Little Richard, Chuck Berry, The Marvelettes”.

Y por fin, los Beatles se escuchan

Durante años, las grabaciones de esos primeros shows de The Beatles en EE.UU. tuvieron una limitante; el fuerte sonido de los gritos de los fans que se colaba en la grabación y ensuciaba el registro. Ese fue el motivo de que en los años sesenta nunca se editara el álbum en vivo Live at Hollywood Bowl, por ejemplo. Pero el documental Beatles ‘64, se beneficia de los avances de la tecnología para ofrecer una mejor calidad de sonido.

Así sucede con el registro de su histórica presentación televisiva en The Ed Sullivan Show, la noche del 9 de febrero, en el Estudio 50 de Nueva York. El sonido se restauró y respecto a la mezcla original, que enfatizaba mucho las voces, ahora es posible distinguir mucho mejor la parte instrumental. Al tocar Twist and Shout, se escuchan con claridad la filosa Rickenbacker de Lennon, la Gretsch de Harrison, el bajo Höfner de McCartney, los golpes de Ringo, así como las armonías vocales propias del sello de la banda. Si se oye con audífonos de alta calidad, la experiencia es notable.

The Beatles en el Washington Coliseum en Washington DC, el 11 de febrero de 1964

Lo mismo para la segunda aparición en el programa grabada días después en Miami; cuando tocan This Boy, se aprecia el trabajo de armonía vocal de Lennon, McCartney y Harrison, de hecho, casi se les puede escuchar la respiración y la voz resonando en el pecho. Asimismo se hace más nítida la interpretación instrumental, con las guitarras en tresillos, replicando la secuencia de acordes.

Algo similar ocurre al momento de mostrar extractos del primer show propio en el país, ocurrido en el Washington Coliseum en Washington DC, el 11 de febrero de 1964. Ante 8000 enfervorizados fans, el cuarteto tocó un set de 12 temas, con una puesta de escena que incluía una tarima móvil sobre la que se ubicó la batería de Ringo Starr. Para la película, es claro que el audio se limpió y se puede apreciar algo más la estupenda interpretación de los Beatles y su rodaje como un grupo fogueado en directo.

Beatles ‘64 estará disponible en la plataforma Disney+ desde el próximo 29 de noviembre.

