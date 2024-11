Pete Best: el histórico baterista original de The Beatles se suma a la celebración de los 35 años de Beatlemania

Fundada en 1989 por Mario Olguín, Beatlemania se ha consolidado como una de las grandes agrupaciones intérpretes de las canciones del icónico grupo británico The Beatles en Chile y Latinoamérica. Así, tras 35 años de trayectoria, la banda terminará el año con una presentación especial este sábado 7 de diciembre de 2024 en el Teatro Oriente junto a Pete Best, el primer baterista de The Beatles y quien acompañó a la banda en su etapa embrionaria, incluyendo su histórico primer concierto.

Best, que hace unos días cumplió 82 años, permaneció en la agrupación hasta el 16 de agosto de 1962, por lo que alcanzó a participar de la gran mayoría de las presentaciones en el Cavern Club de Liverpool, las grabaciones para el sello DECCA y las primeras grabaciones del primer single Love me do.

Sin embargo, uno de los hitos más importantes de su carrera fue estar presente en la histórica primera presentación mundial de Los Beatles, el 17 de agosto de 1960 en Alemania. “En agosto de 1960, John, Paul, George y Stuart Sutcliffe eran una banda sin nombre fijo y sin baterista”, cuenta Olguín en un comunicado.

“Sin saber que la banda no tenía baterista, un productor local, Alan Williams les ofrece un contrato para tocar en Hamburgo, durante la temporada veraniega. Paul contacta a Pete Best, que ya tenía su propia banda, Los Black Jacks y le ofrece integrarse a ellos. Después de una audición en un club de Liverpool, Pete es aceptado y parten a Hamburgo días después. Durante el viaje, el grupo es bautizado como Los Beatles y debutan el 17 de agosto en el Indra Club”.

John, George, Pete, Paul y Pete, en el Indra Club, el día del debut mundial de Los Beatles.

Por otro lado, la mamá de Pete, Mona Best, tenía un club, El Casbah, situado en el subterráneo de la casa donde él vivía. El club era exitoso y Pete convence a su madre que contratara a Los Beatles. Su madre accede y Los Beatles debutan en Inglaterra, más precisamente en el Casbah, el 17 de diciembre de 1960.

Los Beatles se transforman en un suceso en el Casbah, pero el club estaba en la periferia de Liverpool, lo que era una limitante para el desarrollo de su carrera, y es por eso que decide ofrecerlos al Cavern, un club ubicado en el centro de Liverpool.

John, Paul, George y Pete, es decir Los Beatles, debutan en el Cavern Club el 9 de febrero de 1961. El resto es historia sabida.

The Beatles en 1963, con Pete Best en la batería.

Por su parte, Beatlemania lo ha ganado todo en sus 35 años de ininterrumpida trayectoria, participando en dos ocasiones del Festival de Viña del Mar y protagonizando estelares giras por Bolivia, Perú, Paraguay, Argentina, Estados Unidos e Inglaterra -4 de las cuales fueron junto a Pete Best-.

En esta ocasión, Pete Best no solo interpretará junto a Beatlemania algunos de los temas que solía tocar junto a John, Paul y George, como My Bonnie, Bésame mucho, Johnny B- Good y Love me do, sino que además se dará el tiempo para tomarse fotos y firmar autógrafos a los asistentes que accedan a la opción Meet and Greet.

Las entradas están a la venta desde la página de Punto Ticket; revissa aquí los precios más cargo por servicio:

Vip $39.680

Golden $34.850

Silver $29.440

Platea Alta $19.550