Un DVD en vivo, un concierto que no fue y un caótico debut: cinco historias que unen a Iron Maiden y Chile

La historia de Iron Maiden con Chile se remonta al año 1992, cuando la iglesia católica prohibió su visita al país con el argumento de que se trataba de una banda “satánica”. “Por razones conocidas por nuestros fans, pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos tocar en nuestro primer show en Chile, y una vez que pudimos tocar, la respuesta fue tan fenomenal que tuvimos que seguir regresando”, expresó el bajista de la banda Steve Harris en una ocasión. Y así fue.

Desde aquel encontrón con la iglesia católica, el público chileno y la banda británica han tejido un vínculo especial que se ha manifestado un sus múltiples visitas al país. Así, a lo largo de los años, la banda ha tocado recordados conciertos y protagonizado más de una anécdota, que son imposibles de no recordar a horas de su regreso a tierra chilena este miércoles 27 y jueves 28 de noviembre en el Estadio Nacional.

Una banda satánica

El jueves 23 de julio de 1992 la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden tenía programado su primer concierto en el país, con la intención de cautivar al público interpretando uno de sus discos más icónicos: Fear of the Dark. El acontecimiento no era menor, y es que el debut de la doncella de hierro en Chile marcaría el hito de convertirse en el primer recital de metal después de la dictadura.

Por esos años, si bien la iglesia católica perdía cada vez más peso en la sociedad, Chile aún se mantenía como un país profundamente conservador, por lo que no pasó mucho tiempo para que la iglesia se manifestara en contra de la visita de la banda, a la que consideraban “satánica”.

“Recibí un llamado del ahora cardenal emérito Jorge Medina Estévez, en aquella época obispo titular de la Diócesis de Rancagua y después de Valparaíso. Me informó que vendría a Chile la banda británica de Heavy Metal Iron Maiden. Me dijo que este grupo musical atacaba directamente la cristiandad y los valores del pueblo de Chile, tradicionalmente católico. Me pidió formalmente que el Gobierno impidiera su entrada al país”, relató el entonces subsecretario del Interior de Patricio Aylwin, Belisario Velasco en su libro Esta es mi historia.

El subsecretario cuenta que si bien le explicó a Medina que el gobierno no podía hacer distinciones religiosas entre grupos artísticos, el religioso finalmente logró que el recital de la banda se cancelara tras contactar al municipio e influir en la opinión de los dueños del local. “Cancelaron la autorización que habían otorgado y el local no quedó disponible. Llegados a ese punto, yo nada más podía hacer porque no estaba dentro de mis facultades levantar una prohibición de arrendamiento: ello era privativo del municipio”, escribió.

Un debut marcado por incidentes

Cuatro años después de aquel vergonzoso episodio que frustró la primera visita de Iron Maiden a Chile, la banda por fin logró debutar ante un ansioso público el 29 de agosto de 1996 en el Teatro Monumental (hoy Caupolicán). Sin embargo, Iron Maiden llegaba al país con una importante modificación, y es que el vocalista original Bruce Dickinson ya no formaba parte de sus filas y había sido reemplazado por Blaze Bayley, con quien los músicos grabaron su disco The X Factor en 1995. No todo el mundo estaba feliz con aquel ajuste y el público chileno no fue la excepción.

Así fue como, a pesar de la euforia por aquel primer concierto, algunos de los asistentes comenzaron a escupir a Bayley, quien, tras terminar de cantar The Trooper, emplazó al público visiblemente molesto, mientras que Steve Harris pedía que se comportaran. Un episodio similar vivió el acto de apertura, Héroes del Silencio, que tuvo que interrumpir su set debido al salvaje comportamiento de los asistentes.

Fue en ese mismo concierto que algunos de los fanáticos intentaron subirse al escenario, sobrepasando la seguridad del recinto. Ese día, carabineros arrestó a 64 personas, entre ellas 52 por embriaguez pública, 4 por pelea en público, 6 por beber en público y 2 por posesión de drogas.

En vivo! desde el Estadio Nacional

Tras una serie de exitosos conciertos en el país, la banda de heavy metal se había consolidado como uno de los actos más queridos en el país, agotando cada vez más rápido las entradas a sus shows y moviendo a cada vez más fanáticos. Así fue como el 10 de abril de 2011, en lo que sería su sexta visita, Iron Maiden tocó su primer Estadio Nacional ante miles de fanáticos que recibieron a la banda con un gran lienzo desplegado en las graderías que leía “Iron Maiden, Chile es tu casa”.

Aquel show en el recinto más emblemático del país representó un verdadero honor para la banda, que se convirtió en el primer grupo de metal en tocar en aquel estadio. Ese nublado y fresco domingo, Iron Maiden dio un concierto sin igual, uno que tendría el privilegio de ser registrado en su totalidad para convertirse en el décimo primer DVD en vivo de la banda, En Vivo!, lanzado en mayo de 2012.

Respecto al DVD el bajista de la banda, Steve Harris expresó: “Después de mucha consideración, elegimos el show de Santiago porque sentimos que era una de nuestras mejores actuaciones de todo el Tour y tocar en el prestigioso Estadio Nacional fue un momento histórico para nosotros”.

Esgrima en San Diego

El 22 de marzo de 2009 la banda volvería a Chile en lo que sería su quinta visita al país, esta vez en el Club Hípico, donde asistieron más de 65 mil personas. Sin embargo, pocos saben que durante su visita, el vocalista Bruce Dickinson aprovechó para practicar esgrima en suelo chileno, una actividad que en 1992 lo llevó al número 7 en el ranking de esgrima de Reino Unido, llegando a competir en los Juegos Olímpicos de Barcelona ese año.

Así, el artista pasó toda una tarde practicando el deporte en un club de esgrima emplazado en el sector de San Diego junto aparte de su staff. Al salir del recinto, la prensa lo emplazó, a lo que él simplemente dijo que era una manera de relajarse tras los shows y que lo hacía en muchas ciudades donde paraba a cantar con su agrupación.

Bruce Dickinson y sus charlas por Santiago

Además de ser cantante, piloto de aviones y un destacado esgrimista, Dickinson también resalta por su amplio conocimiento en el mundo de las finanzas. Es por esto que el vocalista ha sido invitado a más de una charla alrededor del mundo, incluyendo nuestro país. En 2014 participó como speaker en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), mientras que en 2023 fue invitado como expositor en la 2° Conferencia Anual del BCI Wealth Management, una división que se enfoca en la inversión de capitales.

“Usemos a Chile como ejemplo. Cuando hacemos shows acá, no es gente vieja la que está en el público. No hay 67.000 viejos fanáticos de Iron Maiden todavía vivos. Son jóvenes y gente que mantiene viva esta música. Entonces, ¿por qué están persiguiendo a una banda que tiene una edad combinada de más de 400 años? Porque la banda representa algo: integridad”, relataba en la conferencia.