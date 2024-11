Reseña de libros: de Zadie Smith a Liniers

La Impostura, de Zadie Smith (Salamandra)

Eliza Touchet se empinó para ver bien a Andrew Bogle. Era un hombre negro con el pelo “lanudo y blanco, bien peinado hacia atrás y una barba rala, pero también cuidada, puntiaguda, como la de un párroco”. Bogle es el testigo clave del caso Tichborne, un proceso que fue célebre en la Inglaterra de fines del siglo XIX. Tichborne era un carnicero que había desaparecido en el mar años atrás y ahora, cuando estaba a punto de convertirse en un rico heredero, reaparecía para decir que estaba vivo y cobrar la herencia. Criado en las plantaciones de algodón de Jamaica y sirviente durante años en la casa de la familia Tichborne, el viejo Andrew Bogle es el único que puede confirmar o rechazar su identidad. La pregunta por la impostura y la honestidad atraviesa muchas dimensiones de la nueva novela de Zadie Smith. Ambientada en 1873, la novela tiene por protagonista a Eliza, una viuda escocesa que trabaja como empleada para William Aimsworth, su primo político y un escritor de discreto talento: si alguna vez prometía, su trayectoria ahora francamente decae. Mientras Aimsworth parece atrapado en la nostalgia del pasado victoriano, Eliza abraza ideas liberales: apoya la justicia para los pobres, los animales, los presos y los pobres esclavos. Y el caso Tichborne atrapa poderosamente su atención. A través de esta historia, desarrollada en tres volúmenes, la escritora con raíces en Jamaica confronta a Inglaterra con su pasado imperialista, con la crueldad de la esclavitud y la explotación de las colonias. Escrita siguiendo los contornos de la novela histórica, minuciosamente investigada, en la narración entran y salen personajes reales, entre ellos Charles Dickens, y muchos otros inspirados en referentes históricos y reinventados por la imaginación de la autora. Desde luego, el más notable de ellos es Eliza, la protagonista, un personaje de enorme magnetismo. Perspicaz y hábil narradora, Zadie Smith es una escritora audaz y de enorme talento: su prosa fluye con agilidad y elegancia, ataviada de humor, observaciones agudas y diálogos vivaces.

Las Deliciosas Historias de la Taberna Kamogawa, de Hisashi Kashiwai (Salamandra)

El joven Kyosuke Kitano es un nadador de excepción, va a representar a Japón en los próximos Juegos Olímpicos. Con su bolso deportivo azul se baja del expreso en Kioto, una ciudad que no conocía. Armado de un mapa camina en busca de una dirección imprecisa. De pronto se siente perdido: “¡Busco una taberna en la calle Shomen-dori!”, le dice a un repartidor de comida en bicicleta. “¿La del señor Kamogawa?”, le pregunta. Precisamente ese era el lugar que Kyosuke buscaba: una taberna sin teléfono ni dirección en una pequeña calle de barrio en Kioto. En ella atienden Nagore Kamogawa y su hija Koishi, detectives culinarios. Como Kyosuke, son numerosas las personas que se internan en las calles de Kioto en busca de esa pequeña taberna donde el chef y su hija prometen una investigación inusual: recrear platos perdidos, preparaciones y sabores que alguna vez las personas saborearon y que nunca más volvieron a sentir, no con el mismo aroma, textura o acidez. Naturalmente, se trata de platos que dejaron una huella emotiva en los clientes y que pueden ser tan sencillos como una sopa de fideos o una hamburguesa. Por cierto, no se trata solo de un asunto de sabores, ingredientes y especias: la investigación culinaria del señor Kamogawa resalta la memoria emotiva asociada a la comida. En el caso del joven Kyosuke, desea volver a probar un nori-ben, un arroz con algas nori que solía prepararle su padre, con el que lleva tiempo distanciado. Vuelve días después para conocer el resultado de la investigación del chef. El señor Kamogawa ha preparado la receta y Kyosuke vuelve a sentir ese viejo sabor que perseguía. Entonces una ola de sensaciones lo invade. Así, mientras disfrutaba el tercer bocado, “se abrieron las puertas de su corazón y las lágrimas se desbordaron por sus ojos”. Esta es una de las seis historias que integran este libro amable y ameno, que cruza misterio, el placer de la comida y la emoción y que corresponde a la segunda entrega de una exitosa saga creada por el autor.

Macanudo. Bienvenidos a Otro Lado, de Liniers (Catalonia)

Convertido en el humorista gráfico más popular de Argentina, Liniers se trasladó en 2016 a Estados Unidos. Comenzó a escribir y dibujar tiras para un nuevo público, inmensamente más amplio y diverso, pero con los mismos personajes de su universo creativo: los duendes de largos sombreros como colas o serpientes de colores, la imaginativa y lectora Enriqueta, su gato Fellini y Madariaga, su oso de peluche; Olga, el monstruo tierno e inocente que no asusta a los niños; los pingüinos preocupados del cambio climático; el hombre misterioso de capa y sombrero de copa negro; las parejas de enamorados; el conejo dibujante; las citas a la literatura, el cine y el arte. Lector de Fontanarrosa y de Mafalda, de Astérix y Spiegelman, fan del cine de Chaplin, el mundo imaginativo de Liniers está animado de humor, misterio, sorpresa y de luminosas emociones. Sus historietas crean escenas vagamente surrealistas, a veces mágicas, en torno a bosques, bahías y faros solitarios, también en el baño o la ducha. Las historietas de Liniers se despliegan sobre un rico campo de alusiones y referencias y en estas páginas hay citas a Hamlet y Marcel Proust, a Picasso y Marcel Duchamp, al Mago de Oz, David Lynch y Matrix, Tiburón y Stephen King. Pero aún con todo ese tapiz de referencias, el humor de Liniers resulta fresco, divertido y conmovedor: no pierde la perspectiva de sus personajes, que suele ser la perspectiva de la niñez. El mundo de Liniers encierra una declaración de amor por la lectura. Aquí lo dice Enriqueta: “No sé si mi vida será un libro abierto, pero sí voy a pasar la vida abriendo libros”. La edición recoge su producción en Estados Unidos y viene acompañada de un prólogo de Matt Groening, el creador de Los Simpson: “Desde la primera vez que las vi quedé totalmente absorbido por las tiras de Liniers. Son divertidas y fantasiosas y caprichosas y filosóficas en el mejor de los sentidos. Enseguida dan ganas de saltar dentro de su universo”.