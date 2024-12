Cuando Elton John dijo adiós: así es el documental que retrata su último show en Norteamérica

Hay momentos cruciales en las carreras artísticas. Aquellos que consagran a los músicos. El de Sir Elton John ocurrió el 25 de octubre de 1975, cuando llegó hasta el Dodger Stadium de Los Angeles, California, para el primero de dos shows sold out que ofreció en el pináculo de su fama.

El artista había logrado una impresionante seguidilla de discos en el número uno y varios singles exitosos. Por ello, no extrañó que unas 110.000 personas llegaran a verlo en unas jornadas en que lució un llamativo traje del equipo de los Dodgers, aunque en versión lentejuelas (confeccionado por su diseñador Bob Mackie). Con su banda de directo muy afiatada y un repertorio contundente, estuvo a la altura de las expectativas. De hecho el célebre crítico Robert Hillburn, escribió que aquel fue “su mejor momento aquí”.

47 años después, el 21 de noviembre de 2022, ese mismo recinto recibió el último show de Elton John en Norteamérica. Fue uno de los momentos memorables de la gira de despedida, Farewell Yellow Brick Road, que había arrancado en 2018 y se vio trastocada por la pandemia del covid-19. Ante 50.000 personas, el músico ofreció un show a la altura de su leyenda, que tuvo de invitadas a Dua Lipa y Kiki Dee en el escenario, y en el público, a celebridades como Paul McCartney, Mick Jagger, Donatella Versace y Jude Law.

Elton John en el Dodgers Stadium, 1975

Ese show fue transmitido en su momento por la plataforma Disney+. Pero el hito no se quedó ahí. Fue la oportunidad para producir el documental original Elton John: Never Too Late, bajo la dirección de R.J. Cutler y David Furnish, el marido del músico. Se trata de un registro íntimo, que recorre al camino de Sir Elton durante su última vez en Norteamérica, a la vez, que traza su historia con ese país; desde su primera visita, tocando en el club Troubadour de Los Angeles en 1970, hasta los legendarios shows de 1975.

El filme entra en la intimidad de la gira. Se puede ver al músico en el backstage, mientras lo maquillan y peinan para salir a escena, además de recorrer su enorme guardarropa de giras, charlar con su experimentada banda de músicos, ensayar Cold Heart junto a Dua Lipa e incluso se le ve en momentos más íntimos, como las videollamadas con sus hijos, donde se muestra como un padre devoto. De hecho, el mismo Elton explica que su decisión de dejar las giras se debe en buena parte a su deseo de pasar más tiempo con su familia, además de sentir cada vez más el desgaste que le supone salir a la carretera siendo un veterano nacido en 1947. “Estoy en la última etapa de mi vida. No sé cuánto tiempo me queda”, asegura en un momento.

El documental no desarrolla mucho más sobre la personalidad del artista, sino que más bien pone el foco en su función más ejecutiva, empeñado en sacar adelante la gira y disfrutarla. Pese a que ya tiene más de 70 años, se le muestra muy activo, por ejemplo, grabando episodios de su podcast Rocket Hour, donde conversa con artistas emergentes y se permite poner música no demasiado convencional; por ejemplo, a la hora de seleccionar discos de los ‘60 no elige a los Beatles o a los Rolling Stones, sino que a glorias menos resonantes como Gary Brooker, de Procol Harum. También, se le ve en el estudio, junto al productor Andrew Watt preparando la pista de Hold Me Closer, la colaboración que luego sumó a Britney Spears.

Elton John performs during the “Farewell Yellow Brick Road” tour on Wednesday, Jan. 19, 2022, in New Orleans. (AP Photo/Derick Hingle)

El otro arco del documental, está en recorrer la carrera del artista hasta 1975. Ahí la narración se concentra en cómo superó todas las dificultades y surgió adelante, pese a ser un chico retraído que no recibió demasiado afecto de sus padres (quienes se la llevaban discutiendo). Por eso se remarcan momentos, como la decisión de dejar atrás su nombre de nacimiento (Reginald Kenneth Dwight) y adoptar el de Elton John, así como el encuentro con Bernie Taupin, su histórico letrista Así llega por primera vez a Estados Unidos en 1970, donde tuvo una buena recepción de público y crítica.

También aborda su amistad con John Lennon y la famosa historia de cuando este lo invitó a colaborar en su canción Whatever Gets You Thru The Night, el único número 1 en el listado Billboard que el ex Beatle celebró en vida. A este le siguió su aparición en un show de Elton en el Madison Square Garden para cantar la canción. Un momento clave, que permitió su reencuentro con Yoko Ono, tras el célebre lost weekend, período en que estuvieron separados. “Era un tipo que estuvo en The Beatles y aún así, quería hacer música, quería involucrarse a nivel político y tenía un propósito en la vida”, lo recuerda Elton.

El documental también aborda luchas en su plano más personal. Detalla cómo el artista vivió su orientación homosexual, en una época en que hacerlo público implicaba muchos costos. Así llega hasta la relación con su manager John Reid, con quien vivió un tiempo. Para Elton significó la posibilidad de sentirse acompañado. “Era fantástico porque tenía a alguien que me dirigía, que se interesaba por mí. Le encantaba mi música, me quería. Parecía que éramos la pareja perfecta y así era”, dice.

Pero todo se derrumbó cuando comenzaron las infidelidades de Reid. Además, el documental lo señala como la persona que introdujo a Elton en la cocaína y en los excesos. “Le tenía miedo a John (Reid). Era violento. Si bebía de más y te cruzabas con él, te golpeaba o rompía un vaso y te lo ponía en la cara”.

Por ello, es que para 1975, cuando llegó el momento de abordar sus shows estelares en el Dodger Stadium, el músico estaba sumergido en un espiral de adicción y soledad. “Estaba o muy alegre o muy infeliz”, cuenta en un fragmento. De hecho, ocurrió que apenas días antes del show, al que había hecho traer hasta a su madre y a su abuela, intentó suicidarse. Una paradoja total entre la fama y la vida personal que siguió a Elton durante buena parte de los setenta.

El documental cierra con el histórico show de despedida con sus guiños al show original. Un momento que corona la carrera de Elton John y lo posiciona no solo como un notable autor de canciones que entraron en la memorabilia pop, sino como un muy buen espectáculo en vivo y muy probablemente un precursor de los shows a gran escala, más propios de la actualidad.

Elton John: Never Too Late, llega a la plataforma Disney+ el próximo 13 de diciembre.