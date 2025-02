Meat is Murder: la historia detrás de la icónica portada del álbum que selló la fama de The Smiths

El segundo álbum de estudio de The Smiths, titulado Meat Is Murder, reflejó el fuerte apoyo de Morrissey al vegetarianismo, además, la letra de la canción implica que cualquiera que haya comido carne es un asesino y debe ser tratado como tal.

La portada del álbum presentaba una fotografía de 1967 del cabo de la Marina de los EE. UU., Michael Wynn, durante la guerra de Vietnam, con el texto de su casco alterado de “Make War Not Love” a “Meat Is Murder”.

Si bien la insistencia de Morrissey en sus propias diatribas haría que la mayoría quisiera comprar una hamburguesa por despecho, la foto de la portada tenía un matiz más político de lo que la gente pensaba. En comparación con la inquietante portada del debut de la banda con el torso desnudo de un hombre, ver a un joven soldado con el título del álbum estampado en su casco es una imagen mucho más impactante.

Al observar cómo fueron tratados muchos veteranos de guerra a su regreso y durante la guerra, muchos de ellos se sintieron como si fueran desechables. A diferencia de los soldados que regresaban a casa como héroes, muchos de la generación de Wynn fueron ridiculizados al llegar a casa, teniendo que lidiar con personas que pensaban que eran malvados por luchar en la guerra, mientras seguían teniendo dificultades para realizar sus funciones diarias debido a la aparición del trastorno de estrés postraumático.

Wynn comentó que tampoco se libró de las burlas, y dijo: “Me llevó más tiempo del que debería haber tardado en sentir ese orgullo debido a la forma en que se trató a los veteranos de Vietnam a su regreso y durante años después. Experimenté esto de primera mano y, durante años, no mencioné que era un veterano. Espero que los veteranos nunca vuelvan a ser tratados así”.

La esencia de Meat is Murder

La frase clave de todo el álbum es “muerte sin razón”, y prácticamente se puede ver la tristeza detrás de esas palabras en los ojos de Wynn. Esta no es la mirada de alguien que va a la guerra con su mejor cara hacia adelante, este es un niño pequeño que hace todo lo posible por mantenerse unido en un mundo que espera la oportunidad de volverse contra él, y en algún lugar entre los riffs de guitarra, los Smiths capturaron ese pavor también en los discos de vinilo.

En una entrevista en el programa de televisión The Old Grey Whistle Test, Morrissey comentó que el título del álbum se explica por sí solo. La banda creía que la música debía utilizarse para hacer declaraciones serias, ya que muchos grupos vendían grandes cantidades de discos sin elevar la conciencia de la gente. Consideraban que esto era un pecado, especialmente en tiempos tan serios.

Morrissey se había hecho vegetariano en la adolescencia, siguiendo los pasos de su madre. En una entrevista con PETA en 1985, explicó que su familia era muy pobre y que él pensaba que la carne era una buena fuente de nutrición. Sin embargo, al conocer la verdad sobre la industria de la carne, se arrepintió de haber comido carne durante esos años.

Las canciones siguen esta línea de declaraciones serias, por ejemplo, The Headmaster Ritual es una canción con una letra muy elaborada que trata sobre el maltrato infantil que ejercen algunos profesores. Rusholme Ruffians cuenta las aventuras y desventuras de una relación amorosa, con un ritmo similar a la canción de Elvis, (Marie’s the Name) His Latest Flame. I Want The One I Can’t Have habla sobre ese amor enfermizo que te hace desear a la persona que no puedes tener.

En 2003, la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 296 lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y fue el único álbum de The Smiths que alcanzó el número uno en Reino Unido.

