“Café Tacuba es mil veces mejor”: ¿Merece Maná ser el primer grupo en español nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll?

Maná hace historia al ser la primera banda de rock en español en ser considerada para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll. Este logro es un hito tanto para la agrupación como para la música en español en general.

Maná, integrada por Fernando “Fher” Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, es un grupo originario de Guadalajara, Jalisco, México, con una trayectoria de más de 30 años que la ha consolidado como una de las agrupaciones más queridas y exitosas en Latinoamérica.

La nominación de la banda mexicana representa un hecho inédito en casi una década para la música latina. Desde 2016, ninguna agrupación hispana había sido considerada para este honor; en aquel año Los Lobos fueron los elegidos para integrar la lista de nominados.

A pesar de que el Salón de la Fama ha reconocido a artistas latinos como Carlos Santana, Ritchie Valens y Linda Ronstadt, estos se han destacado principalmente por su producción musical en inglés.

Su incursión en las listas de Billboard se remonta a enero de 1994 con el álbum ¿Dónde Jugarán los Niños?, el cual alcanzó el segundo puesto en la lista Top Latin Albums de Billboard. No obstante, fue su álbum de 1997, Sueños Líquidos, el que marcó un hito al convertirse en el primer álbum de Maná en alcanzar el primer lugar en Latin Albums. A este éxito le siguieron siete discos más que también alcanzaron el número uno, lo que los convierte en el grupo de rock latino con más liderazgos en dicha lista hasta la fecha.

Adicionalmente, Maná ostenta el título de ser la banda de rock latino con la mayor cantidad de apariciones en las listas Hot Latin Songs y Latin Airplay, con un total de 33 y 36 respectivamente.

¿Maná merece este reconocimiento por sobre otras bandas de rock latino?

El crítico musical Emilio Contreras considera que Maná tiene méritos suficientes para ser nominados, además menciona que esto tiene que ver también con un tema político. “Hoy en día ser latino en Estados Unidos es ser disidente. Maná ha sido supercrítico con la discriminación que está operando en niveles oficiales con la llegada de Trump. Esto es una señal, la candidatura de la banda es una visibilización de toda una población presente es ese país”, señaló.

En términos de calidad musical, también expone sus argumentos para esta nominación.

“Maná es un grupo que tiene ya más de tres décadas de trayectoria, es un grupo que suena en Londres, no solo en Tijuana y Puerto Varas, es una banda que hace rato es planetaria. Es un cuarteto que tiene músicos de excelente nivel, que por sí son sinónimos de calidad, de técnica musical. Esto reconocido desde distintos ámbitos de la música popular, hay metaleros que aman al baterista de Maná, por ejemplo, hay poperos que alaban la interpretación de Fher, entonces méritos le sobran”, detalló.

“Hace poco ellos se presentaron en Wembley, en Londres, en una gira que sumó muchísimas fechas y eso también es prueba de su popularidad y su alcance internacional, quizás a nosotros nos puede parecer extraño desde el cono sur, pero desde Londres, por ejemplo, donde ellos han tocado, Europa, Tel Aviv, Estados Unidos. Para ellos podría ser natural que haya sido Maná la primera banda en español y puramente latina en ser nominada al Salón de la Fama”, comenta.

Por otro lado, Felipe Rodríguez, crítico musical de Culto, fue más tajante y considera que su nominación no está justificada, además mencionó que el Salón de la Fama solamente es un negocio y no visibiliza realmente a los artistas con mayor calidad.

“Hay varios grupos que no deberían estar, por ejemplo The Jackson Five; sin Michael Jackson ese grupo no existe, Pearl Jam tampoco debería estar. Todo esto se hace con fines comerciales, la sede del Salón está en Estados Unidos, donde hay muchos mexicanos. Teniendo ese antecedente se entiende el porqué no nominan a Soda Stereo, incluso, si fuera por calidad artística, podría estar Café Tacvba que es mil veces mejor que Maná”, mencionó.

“Lo del Salón es algo muy gringo, allá siempre se prioriza el espectáculo y el dinero. Es una especie de museo donde cuentan la historia de equis artista, pero para eso te cobran, ese fue la razón por la que se creó. La premisa es muy buena: valorar la calidad artística de un solista o grupo, pero que con el tiempo eso se distorsionó y ahora tiene que ver con plata, más que con el arte”, argumentó.

“El alcance continental que tiene Soda Stereo y el impacto es mucho mayor a Maná, pero el tema es que ellos son mexicanos. Al ser una premiación que se hace en Estados Unidos, es mucho más comprensibles que ellos tengan más cabida. Mucha gente va a pagar una entrada y dirán ‘acá está Maná, son mexicanos como yo’, en cambio, si llevan a Los Prisioneros que artísticamente son mejores que Maná, iría mucha menos gente”, finalizó.

Charly Alberti, Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Integrantes de Soda Stereo.

Los nombres de quienes ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll se conocerán en abril del presente año.