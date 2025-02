Cruda y espectacular: las claves de la película de Robbie Williams

Para nadie es un misterio que el común de las estrellas musicales quieren proteger a toda costa su imagen y su legado. Si aprueban la realización de una película biográfica, suele ser bajo una lógica higienizada e inofensiva. Puede que ceñirse a ese marco permita vender más discos y mantener la reputación de los involucrados, pero rara vez origina trabajos por sobre la media.

Better man: La historia de Robbie Williams es casi una rareza. Dirigida y coescrita por Michael Gracey (El Gran Showman), es la clase de ejercicio que evita la glorificación y aborda sin escrúpulos los excesos y las caídas del artista, sin que eso implique darle la espalda a la emoción. Y lo hace con un mono como protagonista, no con un actor de carne y hueso.

Foto: Paramount Pictures.

Culto ya la vio y aquí detallamos sus ejes. El filme comienza este jueves 13 sus funciones de preestreno en cines locales y el jueves 27 se estrena oficialmente.

*Desde el punto de vista de la estrella

Better man: La historia de Robbie Williams es el producto de más de un año de conversaciones entre Michael Gracey y Robbie Williams. Charlas en que el inglés habló sin tapujos sobre sus altos y bajos –con especial énfasis en los momentos oscuros–, que se transformaron en la base del guión. La película, en un acto de transparencia que es poco frecuente, se presenta desde su punto de vista y con él como un narrador brutalmente honesto y con grandes dosis de humor negro. Puede que haya omisiones o simplificaciones, pero no se le puede acusar de no ser franca y desinhibida.

*¿Por qué un mono?

La idea central del proyecto se originó cuando el director notó que Williams solía referirse a sí mismo como un “performing monkey” (un mono intérprete). Eso activó la imaginación de Gracey, quien ha llegado a decir que no habría hecho la cinta de otro modo; según su opinión, “el mono nos permite ver más de Robbie”.

Le confió la responsabilidad de encarnar al protagonista a Jonno Davies, actor inglés que apareció en la primera temporada de Hunters. Es él quien, gracias a la tecnología de captura de movimiento (ocupada en superproducciones como El señor de los anillos o Avatar), está presente en todo el largometraje, tanto en los momentos más íntimos como en las escenas más espectaculares. El trabajo de todo el equipo fue reconocido con una nominación a la actual edición de los Oscar (Mejores efectos visuales).

Foto: Paramount Pictures.

*El papá y su ídolo

Peter Conway, el padre de Robbie Williams, siempre ha sido un gran admirador de Frank Sinatra. Desde su perspectiva, no ha existido nadie tan grande no sólo en el mundo de la música, sino que en el mundo en general. Ese fanatismo se lo traspasó al futuro integrante de Take That. Por cierto, también es el responsable de parte de sus traumas: en algún punto de su infancia, por motivos que permanecen algo vagos, abandonó a la familia y lo dejó lleno de preguntas.

Esa figura paterna (interpretada por el actor Steve Pemberton), complicada y contradictoria, tiene presencia a lo largo de todo el filme. También es el caso de la abuela de Williams, una mujer que lo habría impulsado a soñar en grande, y de su entrañable madre.

*Despliegue musical y visual

La cosecha del último año estuvo plagada de musicales, desde Wicked y Emilia Pérez hasta Guasón 2: Folie à deux. Si Better man: La historia de Robbie Williams no es la mejor, pega en el palo. Sus secuencias musicales están confeccionadas con la clase de artesanía y prolijidad que no abunda en el cine contemporáneo. Y la selección de canciones es cuidadosa: sólo entran composiciones cuyas letras y cadencia permiten profundizar en algún aspecto de su protagonista.

En la energía y oficio que le imprime se hace evidente la enorme influencia del Hollywood clásico en su formación. “Yo debería haber nacido en la era de MGM o al menos haber estado presente cuando Bob Fosse hacía películas (...) Lo maravilloso de la narración musical es que pasa por alto el cerebro y te llega aquí (señala su corazón) cuando está bien hecha”, señaló el director a Indiewire.

Foto: Paramount Pictures.

*La difícil relación con la fama

La voz de Feel se convirtió en una estrella enorme, un artista con múltiples números uno y hits que quedaron en la memoria colectiva. Pero su mundo privado siempre estuvo plagado de excesos y luchas. Eso le impidió disfrutar de su período de mayor apogeo. No sólo es lo que hoy declara abiertamente en entrevistas (“lo triste es que, en toda mi época de gloria, no experimenté alegría alguna”, dijo a Deadline), sino lo que expresa la película completa. “La edad a la que te vuelves famoso es la edad a la que dejas de evolucionar”, sentencia en un momento.

*La etapa Take That

Robbie Williams es por lejos el integrante más visible y popular de Take That. También es cierto que su llegada tuvo mucho de azar. La cinta no tiene problemas en incluir la ácida opinión del artista en torno a sus compañeros de banda, en específico Gary Barlow, el compositor de gran parte de sus canciones. Bajo ese mismo prisma, muestra sus inicios en discos gay y las estrictas reglas que imponía Nigel Martin-Smith, el mánager. En esos pasajes está hablando sobre su experiencia particular, pero es fácil extrapolarlo a la historia de otras boybands que han colmado la escena musical durante las últimas décadas.

Foto: Paramount Pictures.

*Nicole Appleton y los Gallagher

El largometraje se detiene en el momento en que se enamoró de la canadiense Nicole Appleton, una de las integrantes de All Saints, grupo que tuvo varios hits durante los 90. Williams sólo realizó una solicitud al director: involucrar a Appleton, mostrándole el guión. El filme imagina que el momento en que se conocieron fue a bordo de un yate en una celebración de Año Nuevo, y usa She’s the one para sintetizar sus primeros pasos como pareja. Aunque esos instantes tienen dulzura, no oculta que los excesos y el ego del músico impactaron en la relación y provocaron su término.

Después de su quiebre, Appleton fue pareja de Liam Gallagher, algo que la cinta no omite. Antes de eso, en medio de una noche de fiesta, incluye las interacciones del protagonista con Liam y a Noel, dos rockstars que admiraba pero con los que también mantuvo algunas trifulcas.