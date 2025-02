Liam Gallagher dijo que el Salón de la Fama del Rock and Roll es “para idiotas”

Ayer 12 de febrero se compartió la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll, donde se puede ver artistas como los hermanos Gallagher, New Order, Cyndi Lauper y María Carey.

Noel y Liam Gallagher

Los nominados son elegidos por votación de un panel internacional de más de 1200 artistas, historiadores y profesionales de la industria de la música. El salón también permite a los fans votar por sus artistas favoritos, lo que impacta en la selección de artistas.

Es por eso que los fans de Oasis llamaron a votar por la banda en la plataforma X. El vocalista Liam Gallagher respondió al tuit y dijo: “RNR -Salón de la Fama del Rock and Roll- es para IDIOTAS”.

Un fan respondió al mensaje de Liam y le preguntó “¿Qué haras si ganas?" y él respondió “Obviamente ir y decir que es lo MEJOR QUE EXISTE”.

No es primera vez que Liam critica al Salón de la Fama del Rock. Anteriormente su banda ya había sido nominada para pertenecer al prestigioso museo y cuando se enteró de ello, no demoró en demostrar su desprecio y escribió en X: “A la mierda el Rock n Roll Hall of Fame, está lleno de BUMBACLARTS LG x”.

Luego, en una entrevista con The Sunday Times, el artista criticó el criterio para elegir a los nominados. “Por mucho que me guste Mariah Carey y todo eso, quiero decir: háganme un favor y váyanse a la mierda. Es como meterme en el salón de la fama del rap, y no quiero ser parte de nada tan perturbado mentalmente. Además, he hecho más por el rock n’ roll que la mitad de esos payasos en esa junta. Así que todo es una carga de tonterías”.