“Iremos a un ring, tendremos una pelea y ustedes podrán verlo por TV”: la disputa entre Robbie Williams y los Gallagher

La década de los noventa trajo consigo una globalización cultural importante. Las obras y expresiones artísticas comenzaron a expandirse, llegando a nuevos mercados y dando espacio a nuevas voces, sobre todo en lo musical. En esta área, artistas como Britney Spears y bandas como los Backstreets Boys en Estados Unidos, marcaban las tendencias; y es en esa escena que, desde el Reino Unido, comienzan a destacar las apariciones de Robbie Williams, y las de los hermanos Gallagher (Oasis).

Por una parte, Williams desde el inicio de su carrera como solista en 1997 —con el lanzamiento del álbum debut Life thru a Lens—, alcanzó rápido éxito, logrando en 2022 convertirse en el artista con más álbumes número uno en Reino Unido. Así mismo, en pocos años, Liam y Noel Gallagher convirtieron a Oasis en una de las bandas más influyentes del rock de su tiempo. Surgiendo en la misma escena y codeándose constantemente en los eventos de la época, se esperaría que entre la banda y el solista se formara algún tipo de amistad, sin embargo, los años dejaron entrever una serie de desacuerdos que marcarían las carreras musicales de ambos.

Estos conflictos son parte importante de Better Man, la biopic de Robbie Williams que llega a cines nacionales este mes. Personificando al intérprete de Rock Dj está Jonno Davies, que en la cinta es un mono creado con CGI; esto, según lo dicho en entrevistas previas, tiene que ver con la percepción de Williams sobre sí mismo, considerando las dificultades por las que ha tenido que pasar en su vida personal y profesional.

Una amistad que pudo haber terminado en el ring de boxeo

Robbie Williams tuvo su salto a la fama luego de ser parte de Take That, banda pop creada en 1990; ahí aparecen éxitos como Patience y Rule the world. En 1995, sin embargo, se anunció que Williams dejaba el grupo, a pocos meses de comenzar una gira. Pese a no haber sido nunca la cara más reconocida de la banda, el paso al costado de Williams con Take That fue un fuerte golpe para sus fans; aunque esto no impidió que el posterior tour gozara de gran éxito.

En ese contexto, el intérprete de Angels comienza a avanzar en su carrera como solista, y ahí aparece Oasis: “Soy un gran fanático de Oasis y siempre lo he sido. Estuve ahí y fui parte de eso y era completamente increíble”, comentó Williams en 2022 para un medio internacional.

De esa época datan imágenes de los artistas compartiendo en festivales e instancias similares; en una incluso se puede ver a un rubio Williams siendo besado en la mejilla por Liam Gallagher. Y fue también durante esos años que comenzó la disputa entre el grupo: uno de los momentos más importantes de esta cronología ocurrió en la entrega de los Brit Awards del 2000.

Previamente, en transmisión de la Virgin Radio UK, el mayor de los Gallagher, Noel, se habría referido a Williams como “el gordo de Take That”, y durante la recepción de uno de sus premios —ganó Canción del año y Video del año en esa edición— utilizó el tiempo del discurso para retar a Liam a una lucha en un ring de boxeo: “¿A alguien le gustaría verme pelear con Liam?”, inició el discurso, para luego dirigirse específicamente al integrante de Oasis. “Liam, cien mil de tu dinero y cien mil de mi dinero. Subiremos a un ring, pelearemos y todos podrán verlo por televisión”, cerró.

En ese momento Gallagher se encontraba fuera de Reino Unido y no entregó declaraciones al respecto, por lo que el enfrentamiento nunca ocurrió. Aunque con el paso de los años esta historia de desencuentros ha seguido creciendo, a la fecha parece mantenerse en un punto tranquilo.

En la entrega de los Q Awards del siguiente año, entregados por la revista británica “Q”, Noel intentó hacer algo similar al dedicarle el premio de Oasis a Williams, pero esto no tuvo ninguna controversia asociada al nivel de la interacción anterior.

Varios de los comentarios que han realizado los hermanos Gallagher, así como la prensa británica, han tenido que ver con el aspecto físico de Williams, situación que, según ha dicho en reiteradas ocasiones, lo aqueja desde su adolescencia. Hace pocos años comentó que estuvo un tiempo consumiendo el medicamento Ozempic, que se utiliza para tratar la diabetes, aunque en este caso, fue para bajar de peso; y que en paralelo, la ansiedad que lo acompaña desde los primeros años de fama, es uno de los factores que impulsó sus cambios corporales a través de las décadas.

Nicole Appleton y el triángulo amoroso

El inicio del conflicto entre los Gallagher y Williams no tiene un origen definido, pero la industria musical y la prensa concluyen que la también cantante Nicole Appleton tuvo mucho que ver.

En 1997 —después de que Williams saliera con Melanie Chisholm de las Spice Girls, y antes de su relación con Geri Halliwell del mismo grupo—, Appleton y Williams se conocieron en el programa de televisión británico Top of the pops, emitido por la BBC, y poco después comenzaron una relación. Appleton era parte de la banda All Saints, que también alcanzó muy buenos números en el Reino Unido; pero ambos artistas eran jóvenes y gran parte de sus vidas estaba bajo el control de las disqueras.

La pareja se comprometió en 1998, pero se separaron un año después. Posteriormente ambos comentaron que el quiebre se dio porque Appleton quedó embarazada y fue obligada a abortar para mantener su carrera musical; en entrevistas más recientes, Williams comentó que ese fue un evento que es doloroso hasta hoy: “Ese bebé me mantenía con vida”, dijo a Daily Mail. Además, confesó que durante ese periodo su alcoholismo y adicción a las drogas iba en aumento y que, por supuesto, no era el ambiente óptimo para comenzar la crianza de un bebé.

No pasaron muchos años de la ruptura cuando se hizo públicamente conocido que Appleton estaba emparejada con el menor de los Gallagher, Liam; esto luego de varios desencuentros entre ambos artistas. En 2008, la pareja contrajo matrimonio y tuvieron un hijo llamado Gene Gallagher; pero tampoco tuvieron un buen final y se divorciaron en 2014.

A pesar de las situaciones compartidas entre Williams y Appleton, a la fecha ambos mantienen una buena relación. El intérprete de She’s the one comentó, a propósito de Better Man, que toda la trama del personaje de Nicole tuvo su aprobación previa y que fue una de las invitadas a una función especial previo al estreno de la cinta en Reino Unido.

“Cuando terminó la película ella salió rápido de la sala. Apenas tuve un momento la llamé por FaceTime y ambos lloramos. No podíamos parar de llorar”, comentó Williams al medio Hello. Si bien Appleton no ha realizado comentarios sobre la cinta, publicó ese día en sus redes sociales un pequeño texto: “Una noche asombrosa! Una montaña rusa increíble”.

Los Gallaghers en Better Man

La biopic de Williams toma como hilo conductor el inicio del cantante en Take That y su posterior salto a la fama como solista. La historia se complementa fuertemente con el co protagónico de Nicole Appleton, y en papeles más secundarios, con las apariciones de los hermanos Gallagher cerrando la década de los noventa.

En mayo de 2022 comenzó el rodaje de la cinta que muestra a Robbie Williams como un mono —creado por el estudio detrás de los efectos visuales de El planeta de los simios: nuevo reino—, y cerca de esa fecha el artista comenzó a hacer menciones al respecto en prensa y también arriba del escenario. En una de esas instancias reveló que los integrantes de Oasis serían parte del filme, pero aseguró que “salían bien”: “No quiero que se enoje. Espero que le guste”, comentó en una ocasión haciendo referencia a Liam.

Por su parte, Williams se ha mostrado un poco más conciliador durante el último tiempo, sin embargo, los hermanos insisten con hacer comentarios calificados como hostiles por medios internacionales. En una entrevista para Apple Music en 2022, Williams dijo que pensaba en los Gallagher como los “matones” de la industria: “Mucho de eso sigue conmigo. Probablemente son personas distintas hoy, pero una parte de mi piensa: ‘Son unos malditos matones. No me gustan los matones’”.

En esa ocasión, no solo habló de la parte negativa, si no que también rescató la importancia de Liam como artista en la escena musical británica: “Estoy feliz de que él exista. Es una personalidad que es vital, porque no hay muchos como él. Es fantástico que haya un Liam Gallagher en el mundo”. Luego, a través del entonces Twitter, Liam respondió diciendo estar “de acuerdo con la parte de vital” y se refirió a las acusaciones: “Jamás le he hecho bullying a nadie en mi vida. Claro, soy un bromista y a veces voy demasiado lejos. Si herí los sentimientos de alguien, me disculpo”.

Algunos de los últimos comentarios se dieron luego de que Oasis anunciara su vuelta a los escenarios. Además de comentar, con su típico humor sarcástico, que los valores de las entradas eran muy elevados y que, al parecer, “habían inventado el sistema de tickets por demanda”, dijo que “el solo hecho de ver el drama será emocionante o grotesco de observar. En cuanto a los shows, van a ser increíbles, fuera de serie”. Los Gallaghers solo respondieron que ellos no tenían influencia en el tema de venta de entradas y que eso lo veía directamente la tiquetera.

Better Man en cines

Better Man, dirigida por Michael Gracey (The Greatest Showman), tendrá un preestreno este jueves 13 de febrero en la Región Metropolitana, coincidiendo con el cumpleaños número 51 de Williams. Posteriormente, el 20 de febrero el preestreno se expandirá a regiones del país y ya el 27 del mismo mes será el estreno oficial en todas las salas de cine.