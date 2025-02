Noel Gallagher calificó el show de Kendrick Lamar en el Super Bowl como una “absoluta tontería”

Kendrick Lamar fue el protagonista del Super Bowl el pasado domingo con un show de 15 minutos. Su presentación fue una mezcla de canciones muy famosas y otras no tan conocidas, y tuvo el elemento sorpresa de contar con la presencia de estrellas como Samuel L. Jackson y Serena Williams.

Sin embargo, el pasado 11 de febrero, Noel Gallagher fue entrevistado en el programa TalkSPORT y se le preguntó sobre su opinión sobre el espectáculo de medio tiempo de Kendrick Lamar. El integrante de Oasis respondió que tuvo que apagar el televisor porque le pareció una “absoluta tontería”.

Cuando se le preguntó qué aspecto del show no le gustó, el músico británico respondió: “No lo vi todo, simplemente lo apagué. Había como 300 personas saliendo de un auto en los primeros dos minutos”.

Noel Gallagher expresó que no le interesan los espectáculos de medio tiempo y que rara vez los ve. Esto se debe a que no le gusta la parafernalia que rodea al evento y tampoco le agrada la mayoría de los artistas que se presentan en el espectáculo. Según sus propias palabras, prefiere no verlos.

Además, hizo una crítica a la creciente influencia de los estadounidenses; “los estadounidenses están tomando el control de nuestro deporte, se están apoderando de la Premier League, lo harán con la Champions League. Confíen en mí, en 20 años todo será un sinsentido”, mencionó.

Nuevo récord de audiencia en la historia del Super Bowl

El espectáculo de Kendrick Lamar logró romper un hito histórico al alcanzar la asombrosa cifra de 133.5 millones de espectadores. Este número superó la icónica presentación de Michael Jackson en 1993, que ostentaba el récord anterior con 133.4 millones de televidentes.

Este logro no solo resalta la popularidad y el impacto del rapero, sino que también subraya la creciente relevancia y el alcance cultural del Super Bowl como evento.

Además, desde su aparición en el evento, sus canciones han experimentado un aumento significativo en las reproducciones en diversas plataformas.

Not Like Us encabeza la lista con un impresionante aumento del 430%, seguido por HUMBLE con un sólido 300% y All the Stars con un considerable 290%. Otras canciones como DNA, Euphoria, Squabble Up y Peekaboo también se han visto beneficiadas con aumentos que oscilan entre el 170% y el 260%.