“No nos reímos de nadie”: Infernodaga, la canción de Dani Ride para Viña que desató la furia de la Iglesia

“Una blasfemia representará a Chile en el Festival de Viña 2025“, escribió en una publicación de su cuenta de la red social X, el cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, la máxima autoridad de la iglesia católica en el país. Su ilustrísima condena, apunta a Infernodaga, la canción que Dani Ride defenderá en el evento clave del espectáculo criollo y que publicó originalmente en su disco Drama Pop (2023).

El diccionario RAE define a blasfemia como “palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado”. El prelado apuntó al contenido de la canción, pero sin explayarse demasiado. “En nombre de la libertad de expresión y el arte se le pega una gran bofetada a millones de cristianos”, continuó con molestia.

También el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, un conocido opositor al matrimonio igualitario y el aborto, expresó su molestia con Infernodaga. Acusó que la canción “denigra la religión católica” e incluso anunció la recolección de firmas para tomar medidas.

A la condena de Chomalí y González, se suma a las palabras de molestia que han expresado otros personeros a través de cartas a medios o en publicaciones en redes sociales. Así lo hizo el concejal de Viña del Mar, Andrés Solar (Partido Republicano), quien se mostró molesto con la canción y su videoclip.

“La canción que representa a Chile da vergüenza. Hoy sólo puedo decir que le vaya pésimo. Es una canción donde se hace burla de muchos de nosotros, los creyentes -señaló-. Llena de actos blasfemos y sacrílegos, como la cruz, la quema de la Santa Escritura, y riéndose también de nuestra Virgen María. Esta canción no me representa, tanto a mí como muchos otros chilenos. Dios perdona a este artista”.

Fernando Chomalí, cardenal arzobispo de Santiago Javier Salvo/Aton Chile

Dani Ride ha evitado pronunciarse al respecto. Culto hizo la gestión para obtener una reacción, pero desde su entorno detallan que no emitirá declaraciones y prefieren que la situación no siga escalando. Eso sí, lo más reciente fue una entrevista con El Mercurio de Valparaíso en que respondió a las palabras de Solar.

“Él puede desear lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que él piensa y de lo que representa, pero, aun así, deseo que haga una buena gestión, que se dedique a combatir lo que está mal con la gente necesitada de Viña del Mar que tienen necesidades más importantes, creo, que una canción”, detalló el artista.

Y aunque el clip, dirigido por Camila Grandi (Mon Laferte, Francisca Valenzuela, Los Bunkers), contiene guiños a la religión, en realidad su mensaje es más personal. Tiene que ver con la propia historia de Dani Ride.

La historia de Infernodaga de Dani Ride

Infernodaga aborda el momento en que el artista decidió abordar su orientación sexual a su familia, muy conservadora. De hecho, en el videoclip, la escena inicial tiene a los apesadumbrados padres (interpretados por César Caillet y Alejandra Fosalba) visitando un velorio. Allí, la madre expresa: “Prefiero tener un hijo muerto a un hijo homosexual”.

La situación ocurrió cuando el cantante tenía 19 años y estaba en primer año de universidad. “Es bastante explícito por el mismo hecho de que asimismo ocurrió -detalló Dani Ride a Culto-. Yo no quise ocultar de ninguna forma la realidad de cómo aconteció el momento de la salida de clóset en mi familia, que es una familia cristiana evangélica. Pocas veces he experimentado dolores tan grandes, pero se sintió como que me hubieran matado. Se sintió como si me hubieran borrado de la historia familiar por un buen tiempo”.

Dani Ride

Dani Ride escribió la canción en 2018, mientras trabajaba para la discográfica Sony Music en Miami. “Yo estaba trabajando allá con un montón de compositores, muchos de los cuales yo idolatro, pero me estaban haciendo hacer reggaetón. Y si bien es cierto que disfruto mucho del reggaetón, siempre he sido un artista pop. Pero yo sentía que mi pop estaba un poco vacío hasta ese momento”.

Fue entonces que decidió darle un giro a sus canciones. “Quería ser absolutamente honesto y ahí compuse muchas canciones pop, muy honestas desde mi lugar. Una de las que salió fue Infernodaga, que en realidad fue como una carta que le escribía a mi madre".

Según Dani Ride la idea salió tras una reflexión. “En esa época le dije: como ya no pretendo seguir ocultándome públicamente, yo voy a mostrarme tal como soy, porque hay mucha gente que me escribe y me dice: Dani, salí del clóset con mi familia. Y yo no les podía decir cómo yo también pasé por lo mismo. Así que esa carta se la escribí a mi mamá para decirle: me toca una segunda salida de clóset, pero te voy a contar cómo fue la primera. Entonces, le compuse esa canción a mi mamá”.

Así comenzó a componer la canción. “Partió por la melodía -explicó-. Yo quería como algo dramático. De hecho, originalmente es una canción que salió mucho más lenta, no era tan pop. Era una canción más dramática, tenía como cierto concepto como operático, incluso, porque yo partí en mi infancia en clases de violín, con canto, con técnica vocal más lírica”.

“Entonces, partió un poco así, partió un poco más operático, un poco más como dramático -añadió-. Después de eso se me ocurrió ya empezar a ponerle la letra. Quería que fuera como una metáfora, yo quería que fuera algo muy poético. Y creo que logré perfectamente eso. Yo creo que, honestamente, es la canción que me siento más orgulloso de mi disco Drama Pop en cuanto a la letra". El tema finalmente sumó como invitada a Mariel Mariel, quien como Dani, fue representante de Chile en Viña 2024, pero en la competencia folclórica.

El videoclip de Infernodaga

El videoclip de Infernodaga, fue filmado en agosto de 2021 con la dirección de la destacada realizadora chilena Camila Grandi. “Con el Dani somos amigos hace tiempo, yo ya sabía un poco de su historia -cuenta a Culto-. Cuando estábamos armando este video me contó un montón de cosas, dentro de eso, estaba cuando sus papás se dieron cuenta que él era gay“.

De allí la mentada escena inicial, con César Caillet y Alejandra Fosalba. “Ese fue un momento súper fuerte para el y quería representarlo sí o sí en el video”, agrega Grandi.

Eso sí, el video tiene una carga crítica, pero en ningún caso se buscó generar una burla. “El video cuando lo estábamos armando, queríamos que fuera un video crítico sin salir de lo pop. Es un video súper pop, tiene colores muy pop, si bien un poco oscuro, pero no es un video satánico ni nada. He leído a gente decir que es un video burlesco, pero yo creo que no es burlesco, al contrario. Se trata de una forma pop y artística temas que son importantes. La principal inspiración fue Madonna”.

De allí, por ejemplo, el sacerdote interpretado por Saúl Arias o la corona de espinas, que luce el artista en parte del clip. “Lo del cura obvio que es una crítica -apunta Camila Grandi-. Lo del Dani con la corona de espinas, se le ocurrió a él, creo. Esta comparación de que Jesús fue juzgado y la gente de la comunidad es juzgada, ahí creo que hay un paralelo súper artístico y metafórico sobre eso. Nada está en un tono burlesco, sí en un tono crítico que es diferente. En el video no nos estamos riendo de nadie, al contrario, estamos planteando un problema representando de una forma artística”.

Por eso es que el video está construido en un lenguaje simbólico. “Hay una escena que me gusta mucho, son puros hombres con un libro que tiene brillitos y cosas, un elemento muy pop, están todos leyendo, el Dani canta y como que nadie lo pesca. Tiene muchas metáforas”.

Grandi rememora otra experiencia en que ha usado metáforas relacionadas a la religión. “Con la Mon (Laferte) también hicimos eso en un video, el de Tenochtitlán, que también usamos pasajes bíblicos, como comparar a Jesús con el juicio al artista. También Lady Gaga ha hecho esto, son temas que están en común, pero siempre hay un juicio social por eso en particular”.

La directora ha estado al tanto de las reacciones que ha generado el video. “Pienso que el arte es así, cuestiona, a veces incomoda -dice-. No creo que se baje la canción del Festival de viña, y me parece bacán también que se genere debate y diálogo con respecto a las diversas interpretaciones que puede tener. Eso está bien, finalmente eso viene a interpelar el video, la canción, el arte. El arte es eso, el arte cuestiona, el arte critica, el arte el lindo a veces, el arte es feo a veces, es parte de la vida. El Dani es un excelente artista y la canción es increíble”.

“Siento que hay un aprovechamiento político sobre esto que está muy fuera de lugar- añade Grandi-. Pienso que hay problemas mucho más importantes, creo que el problema está en ellos y sacar aprovechamiento mediático no está bien. Creo que el concejal republicano debiera hacer ruido por su gestión, no por un tema así, está muy fuera de lugar. Es una competencia cultural, es una celebración y hay que apoyar a nuestro compatriota Dani Ride".

Mira el videoclip de Infernodaga a continuación