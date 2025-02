La Odisea de Nolan: se reveló la primera imagen de Matt Damon como Odiseo

Universal Pictures reveló la primera imagen de La Odisea, la película del aclamado director Christopher Nolan que se basará en el clásico poema épico de Homero. En la foto se ve a Matt Damon interpretando al héroe griego del poema épico, Odiseo -Ulises en su versión en latín-, quien será el protagonista de la película. En la foto se observa al actor estadounidense vistiendo una armadura y un casco griego.

Lo que se sabe de la película

La película se basa en el poema épico griego, que es atribuido al poeta Homero, La Odisea; que narra la vuelta de Ulises a su casa tras la guerra de Troya, luego de haber estado luchando por varios años.

A esto le sigue el inicio de la travesía de Odiseo cuando emprende el viaje de regreso a casa que dura diez años más, donde se enfrenta a peligros y a la incertidumbre de recorrer tierras desconocidas. En esta aventura, Ulises está a la espera de reunirse con Penélope, su esposa -que lo espera con la ilusión de que se encuentra vivo- y su hijo Telémaco.

También se sabe que el elenco incluirá populares actores como Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Ben Safdie, Elliot Page, John Leguizamo, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, y Charlize Theron, aunque sus roles específicos no se han confirmado. El 15 de febrero se dio a conocer que Mia Goth, la protagonista de Pearl, también formará parte del equipo de la película.

Y, según informó The Hollywood Reporter, el rol de Mia Goth en La Odisea podría involucrar no hablar durante toda la película. Se especula que la actriz podría interpretar el personaje de una sirena que tiene apariencia humana y una voz encantadora, que engañó a los marineros hasta llevarlos a la muerte. Otra opción es que Goth podría estar interpretando a una diosa o incluso a una estatua. Universal no ha hecho comentarios al respecto.

Christopher Nolan confirma que su nueva película será una adaptación de La Odisea (y con un elenco estelar)

En enero de este año se dio a conocer que la película se está rodando en la Isla de Favignana, también conocida como “La isla de las Cabras”, en la costa de Sicilia, lugar donde desembarcó Ulises.

La Odisea tiene previsto estrenarse en los cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026. Esta será la primera vez que esta legendaria historia será llevada a formato IMAX.

Además, también se sabe que el presupuesto de la película es de 250 millones de dólares, lo que supera el presupuesto de El Caballero Oscuro.