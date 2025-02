Caraluna y Mi Primer Millón: la historia detrás de los clásicos de Bacilos

En 2002, la banda Bacilos lanzó Caraluna y Mi Primer Millón, dos de las canciones más emblemáticas del pop latino. Incluidas en el álbum Caraluna, estos temas se convirtieron en grandes éxitos en América Latina y España, consolidando a la banda como una de las más icónicas en la década de los 2000.

Caraluna fue escrita por Jorge Villamizar, vocalista y líder de Bacilos. La letra evoca una historia de amor y desamor, con un toque de nostalgia y melancolía. Gracias a esta, la banda se quedó con el Grammy Latino en la categoría de Mejor canción del año en 2003.

Durante varios años, los fanáticos de la composición comenzaron a divulgar que estaba basada en la supuesta muerte de la esposa del vocalista de la banda, señalando que esta murió ahogada en el mar. Sin embargo, el mismo Villamizar desmintió esta historia en una entrevista.

Por otro lado, Mi Primer Millón refleja un sueño universal: el deseo de alcanzar el éxito y la fama. Con un tono más optimista y humorístico, la canción describe las aspiraciones de un músico que busca triunfar en la industria. Su ritmo pegajoso y su letra divertida hicieron que el tema se convirtiera en un favorito del público.

En el podcast Antes que nadie, el cantante explicó que la letra nació de una situación de apremio económico, cuando se enfrentaba a deudas difíciles de pagar.

En ese momento, se reunió con Sergio George, el reconocido productor y pianista cuya influencia en la salsa es innegable, y quien ha trabajado en éxitos de artistas de la talla de Marc Anthony, Jennifer López, Gloria Trevi o Celia Cruz.

“El tema salió con Sergio George, que es como el productor de Marc Anthony, o sea, el sonido de Marc Anthony es Sergio, entonces yo le mostré una balada toda aburrida que tenía y él la aceleró y me dijo: ‘Mira, haz una canción que se llame, yo quiero pegar en la radio’”.

Villamizar, aunque al principio no le entusiasmaba la idea, se puso a trabajar en ella, encontrando frases que pudieran servir como base para la canción. Inesperadamente, su esposa se mostró a favor de lo que estaba componiendo.

“Yo le dije, pero Sergio qué cosa tan de mal gusto, mínimo le dices: ‘Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón’, y me dice: ‘Exacto’, y yo le digo: ‘Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón’, y por allá mi esposa en ese momento gritó desde otra habitación: ‘Eso suena bueno’”.

Luego de las primeras pinceladas, Sergio George le dejó de tarea de completar la canción, por lo que utilizó su situación económica para comenzar los primeros versos del inicio, y una llamada que le hizo un excompañero de servicio militar para darle sentido al sueño de viajar a Miami y convertirse en músico.

“En ese momento, te lo juro, estaba en la mesa del comedor que era pequeñita y tenía una cantidad de cuentas, yo hice el servicio militar, y me llamó un amigo que era boxeador, así todo fortachón y me dice: ‘Me voy para Miami’, y yo le digo: ‘¿Qué vienes a hacer’, y me dice: ‘Me voy a volver músico, porque tengo el teléfono de un amigo de Emilio Stefan’, le colgué y la escribí”.