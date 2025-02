El Hombre que Yo Amo: la canción que Myriam Hernández no dedicó a nadie pero que se convirtió en su himno

En 1988, la cantante chilena Myriam Hernández lanzó El hombre que yo amo, una balada romántica que la catapultó a la fama en toda Hispanoamérica. La canción, incluida en su álbum debut homónimo, se convirtió en un himno del amor y la consolidó como una de las voces femeninas más destacadas.

El tema fue escrito por el compositor y productor chileno Gogo Muñoz. Pasó a ser una pieza clave en la música de finales de los años 80.

En palabras de Muñoz: “Me habían encargado una canción y yo mandé tres; esa, Corazón desorientado y Eres. La verdad es que la idea era que no fueran canciones de despecho, que por ese entonces estaban de moda”.

La cantante en una entrevista con La Cuarta aclaró que no va dedicada a nadie en especial, ni siquiera a su exesposo Jorge Saint-Jean.

“La verdad es que me presentan la canción (el compositor argentino Gogo Muñoz), me enamoro de ella. No está hecha ni dedicada para nadie especial. De mi parte no va a ningún hombre. A mí me enamora la melodía, la letra. Encuentro que es una canción con personalidad que es fácil que se quede permanentemente en la historia de la música”, comentó Myriam Hernández.

La canción trascendió las fronteras de Chile y se posicionó en el Top 10 del Hot Latin Songs de Billboard en Estados Unidos en 1990. Este éxito impulsó las ventas de su álbum, que recibió la certificación de cuádruple platino en Chile y Disco de Oro latino en Estados Unidos.

A más de tres décadas de su estreno, El hombre que yo amo sigue siendo una de las canciones más representativas de la música romántica en español. Ha sido interpretada en innumerables ocasiones por la artista en sus conciertos y sigue despertando emociones en distintas generaciones. Actualmente, acumula 123 millones de reproducciones en YouTube y 160 millones en Spotify.