Chiqui Aguayo y la mención a Karol Dance en su rutina de Viña: “Hemos jugado pádel, somos los ‘cumas’ que juegan”

Chiqui Aguayo se convirtió en la primera triunfadora del humor en Viña 2025. Tras el fracaso de George Harris, la expectación estaba en la comediante nacional, que volvía a la Quinta Vergara luego de una exitosa presentación en 2017.

“Me propuse un cronograma superexigente y disciplinado”, dijo la artista sobre su preparación para el evento viñamarino. La rutina no era nueva, ya la venía probando desde 2023, pero fue sufriendo modificaciones en el camino. “Llegué con mucha más confianza. El recibimiento de la gente fue increíble”.

Sobre el éxito de la noche de este lunes, Aguayo afirmó que “quedó en shock” cuando recibió los premios. “Me vino como un vahído”, narró en el matinal de Mega, Con gusto a Viña.

Asimismo, relató cómo se le olvidaron las Gaviotas de Oro y Plata que le otorgó el Monstruo. “De repente llegué al back…(backstage) y dije ¡LAS GAVIOTAS!”, exclamó la humorista.

Ya al final de su presentación, Chiqui Aguayo leyó el Cuento de Chiley, una divertida analogía de la realidad política y social del país. En ese momento, valoró la capacidad de Chiley para hacer memes y mencionó a Karol Dance y la frase que se viralizó durante el estallido social: “Chúpalo, Karol Dance”.

Al respecto, dijo no haber leído la reacción del ex chico Yingo, quien escribió en su Instagram: “Me reí con gran parte de su rutina… Hasta su repasada me llevé, aunque gratuita e innecesaria.

“Hemos jugado pádel con Karol, somos los cumas que vamos a jugar. ¿Se enojó”, dijo la comediante entre risas, y agregó: “De las cosas divertidas que he leído: ‘no importa las diferencias, siempre nos vamos a unir para gritar chúpalo Karol Dance’”.

En cuanto al papel de las comediantes femeninas en Viña, cree que “se les pone más exigencia a las mujeres”.

Además, le deseo la mejor de las suertes a Pedro Ruminot, quien se presenta esta noche de martes, al igual que Morat y Sebastián Yatra. “La gente lo va a disfrutar mucho. Yo creo que ahora en adelante vienen puras sandías caladas”, afirmó Chiqui Aguayo, haciendo referencia a la compleja jornada inicial del certamen.“Me puse muy nerviosa. Fue raro lo que pasó”, afirmo.