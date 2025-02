Guarequena Gutiérrez reacciona a la rutina de George Harris: “Hay venezolanos pensando en irse de Chile”

La discusión sobre la rutina de George Harris sigue viva. A dos días de su presentación en la Quinta Vergara, figuras venezolanas siguen dando su opinión sobre qué fue lo que generó las pifias. “Lamentablemente se quería su cabeza”, comentó la exembajadora. Y agregó: "Muchos venezolanos hoy no se sienten tan a gusto en Chile. No es el Chile de hace cinco años. Chile tiene un cambio que no ha sido para bien".