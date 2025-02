La canción que sonó cuando Myriam Hernández recibió Gaviota de Platino: Let me try again y un clásico de Viña

Cuando Myriam Hernández recibió su merecida Gaviota de Platino, de fondo sonó la histórica cortina del Festival de Viña, que sobre todo los mayores recordarán con nitidez. Se trata de la intro de la canción Let me try again, que Frank Sinatra popularizó a nivel mundial. Esa canción no es una elección casual, ya que está muy ligada a la historia del festival.

La canción originalmente se compuso en francés por la dupla de arreglistas Michel Jourdan y Jean Claude Caravelli, y participó en la Competencia Internacional del Festival de Viña 1973. En aquella ocasión la presentó -en francés- el cantante galo Romuald, con el título de Laissez Moi Le Temps (Dame el tiempo). Un temazo. La canción fue parte de las cinco finalistas del certamen y remató en el segundo lugar detrás de la inmortal Los pasajeros, de Julio Zegers.

“El ‘tema francés’ se metió en el público. Su composición y temática, (es) muy diferente a la triunfadora. Los creadores galos recurrieron repetidamente al estribillo, de tanto oírla al público se le queda. Es lo que se llama en medios musicales una composición ‘inflada’. Mucho trayecto para no entregar nada al final. Es lo que se denomina una canción muy comercial’”, señaló la crónica de La Nación, del 14 de febrero de 1973, y la definió como: “Un tema festivalero, para el oído”.

Por su parte, la revista Ritmo indicó que la canción había sido “magníficamente interpretada” por Romuald.

El cantante francés Romuald, segundo lugar de Viña 1973. Archivo Histórico – Cedoc Copesa.

Pasarían solo unos meses, en octubre de 1973, cuando la canción fue traducida del francés al inglés por Paul Anka con Sammy Cahn, y fue entregada para que la cantase Frank Sinatra para su álbum Ol’ Blue Eyes Is Back. La Voz firmó una versión espectacular, y fue la introducción de esa versión, con un fraseo diferente a la original, la que se tomó años después como la clásica cortina del Festival, en la era más pretérita del certamen. La canción estuvo 10 semanas en la lista de los “Hot 100″ de Billboard en 1974, fue un hit y ayudó a que se conociera mundialmente.

Poco después, el mismo Claude Caravelli llegaría a Viña en 1982 para dirigir una versión instrumental con la orquesta del certamen (de Horacio Saavedra), tomando la versión de Sinatra.

“A mí personalmente no me llamó mucho la atención, quizás porque no tenía mucha participación la batería -señaló a Culto Patricio Salazar, entonces baterista de la orquesta de Viña sobre la canción ganadora-. Esa tenía un estilo bastante nacional, con guitarrita. En cambio, la de Romuald era una balada internacional, a gran orquesta, ¡gran orquesta! con tremendos arreglos y un gran cantante. Los del jurado creo que se equivocaron, tuvieron muy mal ojo, ¡si después la grabó Frank Sinatra! Y salió acá de Viña”.

Let me try again también tuvo un revival en la versión del festival del año 2000, cuando compitieron canciones ganadoras de los años anteriores. Pese a que en rigor, no había ganado, fue incluida y fue interpretada de manera soberbia por el cantante estadounidense Peabo Bryson, quien tomó de base la versión de Frank Sinatra.

En aquella ocasión, Let me try again -ahora sí- se hizo con la Gaviota de Plata a la Mejor Canción.

Con el tiempo el Festival también usaría de cortina la canción In the stone, de Earth, wind and fire.