La gota fría: la historia de una rivalidad que se transformó en un hit de Carlos Vives

Fue un choque, una rivalidad. Un superclásico de la música tradicional del Colombia profundo que décadas después de los hechos se transformó en un hit popularizado por Carlos Vives en 1993. La gota fría. Ese vallenato contagioso y algo críptico, el que habla de un “Moralito”, “Me lleva él o me lo llevo yo”. Seguro que el lector se pregunta de qué diantres va eso. Ahora se lo contamos.

La gota fría es una canción tradicional colombiana. Fue compuesta por el acordeonista Emiliano Zuleta Baquero en 1938, y narra una vivencia propia. La historia dice que Zuleta apareció un buen día en la pequeña localidad de Guacoche, en la zona de La Guajira ubicada en el norte colombiano, cerca del Mar Caribe. Zuleta iba de viaje desde su zona natal de La Jagua del Pilar hacia Valledupar.

Según el libro La Gota Fría del periodista colombiano Luis Mendoza Sierra, “Emiliano escuchó el acordeón y les dijo a los compañeros vamos a llegar. Había una ronda alrededor de la misma. ¿Quién es ese músico? Preguntó Emiliano. Le respondieron: Lorenzo Morales. Y seguidamente calificó: toca bien y exclamó: yo sé tocar también, consíganme el acordeón, que no los voy a defraudar”.

Emiliano Zuleta Baquero en sus años de vejez.

Y acto seguido, Zuleta tocó extraordinariamente bien el acordeón, despertando el celo de Morales. Este, se sintió acomplejado por el talento de Zuleta por lo que le arrebató el instrumento musical. Sorprendido, Zuleta interpretó la actitud de Morales como un desaire.

El hecho no terminó ahí. Con ganas de pelea, Zuleta llegó a Valledupar, compró un acordeón con la idea de regresar a Guacoche, seguir de parranda con sus amigos y retar a un duelo musical a Morales. Pero este había partido a una localidad vecina. Luego, se logró acordar un duelo musical entre ambos, en el poblado de Urumita. Comenzó tocando el retador: Zuleta, quien fue aclamado por el público por su talento; luego, Morales se retiró sigilosamente del evento, aduciendo un malestar. Zuleta se vio ganador por Walk Over, y compuso La gota fría para enrostrarle el triunfo a su rival. Cual cántico de un barrabrava.

De ahí a que la canción comience diciendo: “Acordate Moralito de aquel día / Que estuviste en Urumita / Y no quisiste hacer parranda / Te fuiste de mañanita / Sería de la misma rabia”. Y dispare versos arrogantes, incendiarios: “Moralito, Moralito se creía / Que él a mí, que él a mí me iba a ganar / Y cuando me oyó tocar / Le cayó la gota fría”. El ganador lo toma todo.

Con el tiempo, ambos músicos hicieron las paces, y de hecho se convirtieron en amigos hasta sus muertes. Zuleta expiró primero en 2005, a los 93 años; mientras que Morales, “Moralito”, falleció en 2011, a los 97 años. Ambos alcanzaron a ver el fenómeno en que se convirtió la canción.

Lorenzo Morales "Moralito" y Emiliano Zuleta, ya en la vejez.

La canción comenzó a tomar vida propia. En la década de 1940, fue interpretada y grabada por Guillermo Buitrago con el título de Qué criterio y se convirtió en una de las canciones más populares del folclor colombiano, algo así como El guatón Loyola en Chile. A partir de ahí nacieron varias versiones, una de ellas fue muy popular en Colombia a manos de la agrupación El Doble Poder, en 1976.

Pero fue en 1993 cuando Carlos Vives, por entonces, un actor de teleseries y músico con 5 discos en el cuerpo -de discreto éxito- le dio el palo al gato con un álbum de versiones titulado Clásicos de la provincia, donde en clave pop grabó canciones tradicionales del folklore colombiano. Entre ellas, La gota fría, que se convirtió en un clásico instantáneo a nivel internacional. En el Billboard Top Latin Albums, alcanzó un notable número 2.

“Quise ser moderno pero como hacían los argentinos, sin renunciar a mis raíces, ya no solamente admirando o copiando todo lo que me gustaba de afuera, sino empezar a buscar un sonido porpio. Entonces ese esa ‘Gota fría’ que yo grabé hace 30 años, ya era de alguna manera una forma atrevida de hacer un vallenato, para la época no era como la forma de los puristas”, dijo en una entrevista del 2023 sobre la canción que a todas luces le cambió la vida. Lo convirtió en una estrella internacional del pop y el vallenato y le permitió llegar a escenarios como el Festival de Viña.