La historia de amor de Edo Caroe y Catalina Ponce, su esposa hace 20 años y a quien integra en sus rutinas

Edo Caroe y Catalina Ponce llevan más de 20 años juntos. El matrimonio se conoció en el colegio. El comediante se acercó en un principio a su ahora esposa para “hacerle gancho” con Tomás Leiva, su amigo y compañero en el podcast Tomás va a morir, quien estaba interesado en Catalina y también era su compañero de colegio.

Evidentemente esa táctica no funcionó, y Catalina se emparejó con Edo Caroe. Y se casaron a los 19 años. El comediante describe la decisión como una gran locura. Su matrimonio con Catalina Ponce se consumó por el civil en una particular boda en el living de su casa. Según comentaron en el programa La Junta, fue Tomás quien le prestó el dinero para que el juez civil fuera a su casa a concretar el matrimonio.

“Yo me casé en el living de mi casa, con un par de invitados y fue algo muy improvisado porque la situación en ese momento era rara”, confesó el comediante en conversación con Pamela Díaz en Sin Editar.

Su esposa estaba embarazada y fue ella quien le pidió matrimonio. “Yo me acuerdo que yo trabajaba en el McDonald’s en ese tiempo y me acuerdo que estaba haciendo una hamburguesa y me llegó un mensaje y decía ‘¿ y si nos casamos?’”. Y dijo que sí. Pasados unos meses, nació su hija Fernanda, quien ahora tiene 19 años.

Pasaron los años, sucedieron hubo conflictos y se separaron por un tiempo. Cada uno siguió con su vida de manera independiente y Catalina se emparejó con un hombre pascuense. Algo que Caroe se toma con humor, porque suele hacer chistes sobre esta situación en sus rutinas. De hecho, en uno de los tantos shows que realizó en Movistar Arena, confesó que: “Apenas me enteré de la existencia de este sujeto, quería competir con él, y no, no se puede. Me dicen que se llama Ariki, que en Rapa Nui significa el jefe (o rey)”.

Catalina ponce es make-up artist y tiene gran presencia digital. En Instagram posee más de 60 mil seguidores. Ella suele ser nombrada en las rutinas de Caroe.

Pero no es la única integrante de la familia presente en sus chistes. En sus shows se escuchan bromas relacionadas con su hija, por ejemplo comentando que es vegana y comparándolo con su infancia.

Podcast en familia

Y su hija no ha formado solo parte de sus chistes. Edo Caroe y Fernanda en 2019 tuvieron un podcast llamado Padre Ausente. El comediante pretendía remediar su situación de ausencia y recuperar el tiempo perdido debido a sus constantes viajes, esto con el fin de conocer más a su hija.

“Que hacer si encuentras un feto en el baño, que hacer en el Apocalipsis Zombie o que es ISIS, dentro de otros temas que Edo intentara presentar a su hija de 11 años”, se describía el programa.

Los últimos capítulos del podcast se publicaron en 2019 y ya no se encuentran disponibles en plataformas oficiales.