Fans enfurecidos, un jurado confundido y artistas a Santiago: la trastienda de la noche en que el Festival de Viña se silenció

Pasadas las 20.30 horas, las ocho mil personas que estaban en la Quinta Vergara, a la espera de la que sería la tercera noche del Festival de Viña, se enteraron de la noticia. Viña no tendría Festival, debido al estado de excepción y el toque de queda decretado desde las 22:00 horas hasta las 06:00 debido al apagón que afectó a gran parte del país. La noche, que había sido una de las que generó mayor demanda (se vendió en una hora), se reprogramó finalmente para este sábado 1 de marzo.

La noticia se le comunicó al público en la misma Quinta Vergara, que ya vivía la jornada de una manera normal, hasta con la habitual música envasada. “Pusieron el comunicado en la pantalla nomás, y ahí la gente comenzó a pifiar”, cuenta José, quien con su familia había venido especialmente con su familia a ver a los colombianos Morat, que abrían la velada.

Algo similar cuenta Carolina Valderrama, quien estaba en galería junto a su hermana. Había conseguido permiso en su trabajo y viajó desde Santiago para ver a Morat. Llegó a las 18.00 horas a la Quinta Vergara, hizo la fila y entró. Pero la decisión la tomó por sorpresa.

Salida del público desde la Quinta Vergara Foto: Dedvi Missene/La Tercera

“Pusieron un comunicado en la pantalla, que ni siquiera se veía bien más encima, súper deficiente la organización -dice a Culto-. Deberían haber dado la cara, habernos explicado a nosotros que pagamos la entrada y todo”.

Luz salió de la Quinta junto a sus dos hijas, Sofía y Krishna. En circunstancias normales habrían estado comentando los shows, pero todas se veían algo molestas y tristes. “Venimos de Rancagua, de la comuna de Olivar Alto. Este fue un regalo de mi hijo que me hizo para Navidad. Entonces nos preparamos con todo, con tiempo”, cuenta a Culto.

La desilusión de la mujer era evidente, pero lo que más le molestaba era otra cosa: “Lo más que da rabia es que no salió nadie a dar la cara, solamente pusieron un aviso y nada más. Nadie explicó lo bien así formalmente. Nos vamos con pena porque veníamos con entusiasmo, iba a ser una noche muy linda con Morat, Sebastián Yatra y Pedro Ruminot, además que venir implica un gasto”.

“Ojalá haya una compensación por el tiempo perdido, estuvimos como cinco horas haciendo filas y no nos dieron ni un vaso de agua -agrega su hija Krishna, quien lucía un cintillo de Sebastián Yatra-. Y después adentro también hubo que hacer fila y solo hasta la última nos dijeron que se cancelaba. No sé cuántas cuadras fueron que estuvimos, con el sol, y después llegar acá y estar hasta esta hora para que nos digan se canceló. No, totalmente mal”.

También hay otras voces. Las amigas Catalina y Antonieta también estaban ofuscadas. “Estamos viendo cómo vamos a resolver para venir el sábado, porque yo el sábado entraba a trabajar -dice Antonieta-. Hay mucha gente que viajó, hay mucha gente que pagó alojamiento para estar acá, todo esperaban a Morat el día que más rápido se vendió. Igual siento que fue una falta de respeto que nos hicieran entrar y avisarnos a casi la hora misma del inicio. Nos avisaron a las 21.15 pero estuvimos todo el rato (esperando), había gente que estaba desde mucho más temprano”.

“Yo tuve que pedir permiso en mi trabajo en el hospital, así que me estaban esperando, me iban a cubrir dos turnos y ahora no sé que hacer -dice Catalina-. Estamos viendo ahora llegar bien al alojamiento, cómo resolver el asunto, a ver si el dueño del alojamiento nos da más días para quedarnos”.

La pareja de Cristian y Natalia también se detuvo a conversar con Culto: “Veníamos a ver a Morat y al comediante (Pedro Ruminot), y estoy totalmente decepcionado”, dice Cristian. Natalia agrega: “Yo llegué a las 3 de la tarde a hacer la fila para que me tuvieran ahí esperando hasta las 7. A esa hora entré y me estuvieron esperando hasta ahora.

“He estado toda la tarde esperando, tengo las piernas entumidas y no fueron capaces de avisar -añade-. Alguien debió salir al escenario a decirlo porque pusieron un anuncio en la pantalla. Yo soy de aquí de Viña pero había mucha gente que venía de otros lados, ahora que se corrió ahora el festival para el sábado nadie les va a dar solución tampoco, el reembolso no más y más encima desde la próxima semana. No esperamos nada y aún así nos decepcionan. Sin más comentarios”.

Cristián Muñoz y su esposa Ivonne Miranda llegaron a Viña del Mar el domingo desde Puerto Varas. Pasaron unos días en la Ciudad jardín y venían a ver a Sebastián Yatra en platea preferencial, junto a su cuñado Sebastián, quien deseaba ver el show.

“No dieron ninguna respuesta, nadie salió a hablar o a dar una disculpa -señaló Muñoz, visiblemente molesto-. Está bien que Santiago sea la capital de Chile, pero con el alboroto que ahí generaron se provocó todo lo que está pasando a nivel país, porque en Los Lagos, la luz volvió como a las 5 de la tarde, no porque Santiago no tenga luz el resto del país no puede seguir su rutina".

Aunque muchos lucían muy ofuscados por la intempestiva suspensión, la salida de la gente de la Quinta Vergara fue expedita. Carabineros cortó el tráfico en una cuadra de la calle Álvarez, frente a la Plaza Vergara y el acceso a la Quinta, para facilitar el flujo. Además se vio presencia de personal policial para resguardar la seguridad. Ya hacia 21.30 horas, había salido casi todo el público y ya con el inicio del toque de queda muy encima, se retomó el flujo vehicular.

Los animadores se devuelven, el jurado en el Hotel y Yatra con Morat a Santiago

Mientras, en el interior de la Quinta Vergara, los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, también debieron salir. Toda la situación los sorprendió listos, vestidos y con el guión aprendido para salir a presentar, pero el estado de excepción constitucional impuso cambio de planes.

Araneda, dejó el lugar alrededor de las 20.15. Si bien a esa hora ya se sabía que no corría el Festival, se quedó conversando con el equipo técnico en el sector de backstage. Posteriormente se dirigió al hotel para dormir.

Por el lado de Karen Doggenweiler, apenas se oficializó la reprogramación, también se quedó un rato en su camarín el backstage, conversando con su equipo y con Araneda. Luego se devolvió al Hotel, subió a su habitación y aprovechó para acostarse temprano.

En el intertanto, los integrantes del jurado del Festival estaban dispuestos para trasladarse a la Quinta Vergara. Pero la situación obligó a un cambio de planes. “No llegamos a salir a la Quinta -detalla el músico chileno Claudio Narea, presidente del jurado, al teléfono con Culto-. Primero nos dijeron que íbamos a irnos a la Quinta, fuimos a las van y todo, pero después no dijeron ‘cambio de planes, quédense acá mejor (en el hotel) y resolvemos más rato’. La incertidumbre estaba en todo Chile, en realidad".

Así, el ex Prisionero se quedó en el hotel, donde aprovechó de compartir con sus colegas. “Fue como extendido todo el día, primero nos decían que esto se iba arreglar, luego que se iba se resolver en la Quinta si esto se hacía o no. Cuando nos dijeron que no se hace, fue un alivio, fue como ‘ya, perfecto, se solucionó’. Así que nos tomamos algo, nos quedamos en el hotel conversando con el resto del jurado y nos luego nos fuimos a comer”.

En simultáneo, la organización del evento, tuvo que maniobrar rápido para lograr un ajuste en las agendas de los artistas que se iban a presentar. “Me gustaría dar las gracias al equipo de Morat, porque la disposición que tuvieron ellos para reprogramar algo que se suspendía y esto podría haber sido que hoy continuara el Festival de Viña. Lo mismo (Sebastián) Yatra que tuvo una disposición increíble y Pedro Ruminot“, señaló a Mega, el director general de Viña, Rodrigo Norambuena.

Consultados respecto a por qué solo se proyectó un comunicado en la pantalla, respondió el director ejecutivo de Viña, Daniel Merino. “Lo hicimos básicamente porque creímos que era la mejor forma de comunicar, porque hay personas que no tienen audición, y que estaban acá porque tenían los tickets que habían solicitado porque son personas con discapacidad, y también porque hay tanta gente en la Quinta Vergara y la reverberancia del audio al estar platea todavía vacío porque la gente llega más tarde, era malo el sistema de audio y preferimos hacerlo así. Pero en ningún caso fue porque no quiséramos salir a decir algo”.

Los artistas musicales de la noche reprogramada, Sebastián Yatra y Morat, viajaron a Santiago para alojarse ahí hasta el sábado. “Necesitamos la habitación para Eladio Carrión en el Sheraton, no hay otro hotel en Viña del Mar con esas características, por tanto ellos van a Santiago pero vuelven al sábado acá”, comentó Daniel Merino a Mega.