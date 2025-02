George Harris se desata en redes sociales disparando contra su paso por Viña: “No es FOME, es xenofobia”

El comediante venezolano George Harris dejó Chile tras un complejo debut en el Festival de Viña del Mar 2025. El llanero regresó a Miami, ciudad donde reside, y ya está haciendo sus primeros descargos desde la distancia.

A través de X (ex Twitter), el humorista escribió sobre las reacciones a su rutina. “¡Muchachos no es FOME es BOICOT! No es FOME, es Xenofobia. Vamos a llamar las cosas por su nombre. #FestivalViñaDelMar”, dijo en X.

Y posteriormente, agregó: “Las cuentas que atacan en su mayoría son bots qué casualidad que no tienen foto, ni nombre y menos seguidores. Pura paja de la izquierda. ¡Dan pena! NO ES FOME, es XENOFOBIA”.

“Yo haré un live en estos próximos días para contar todo lo que pasó. Aquí todo el mundo se ha expresado: la organización del Festival, los pifiadores de profesión, los medios chilenos (amarillísmo puro y duro), las redes y mis coterráneos. Pero ahora me toca a mí. Les aviso cuando. #FestivalViñaDelMar”, escribió para cerrar.

Pero no fue suficiente. El comediante venezolano añadió: “Y ojo, aquí no estoy creando divisiones ni le estoy faltando el respeto a nadie. Simplemente todos tenemos el derecho a defender nuestro punto de vista. Yo al chileno lo quiero y siempre le tendré afecto porque desde el día UNO me ha ido bien en su país además de tener grandes amistades”, escribió en un posteo que ya suma miles de interacciones.

Hay que precisar que en diversos paneles de televisión se ha enfatizado en la idea de que su presencia en la Quinta Vergara divide aún más a chilenos y venezolanos residentes en Chile. Incluso, en el matinal del canal organizador, Con Mucho a Gusto a Viña, de Mega, los comentaristas han insistido en esa premisa.

Además, George Harris hizo una reflexión de su puesta en escena, en conversación con Telemundo 51, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami: “Tuve una experiencia bastante rara, bizarra, que no se la deseo a ningún artista internacional, la verdad. El balance que saco de estas horas, después de lo que ocurrió en Viña. Hay muchas cosas que se han mezclado en esta situación, muy incómodas, yo no debí aceptar la invitación a Viña, porque yo recibí muchas amenazas de que eso iba a pasar”.

Recordemos que la antesala de su presentación ya fue polémica. La viralización de unos tuits sobre el expresidente Salvador Allende y el socialismo, así como la difusión de una rutina donde arremetía contra el presidente Gabriel Boric, minaron la previa a su debut en el gran certamen latinoamericano.