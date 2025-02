Edo Caroe se ríe de George Harris y lo “repasa” en su show en el Festival de Viña 2025

A solo segundos de ingresar al escenario de la Quinta Vergara, el humorista Edo Caroe hizo reír al Monstruo, bromeando con el apagón que afectó a casi todo el país ayer martes 25 de febrero y con el comediante venezolano George Harris, quien se presentó el pasado domingo en Viña 2025.

Harris se mantuvo casi una hora en el escenario, sin embargo, desafió al público y no logró conectar en ningún momento con la audiencia, debiendo terminar antes su rutina entre pifias.

En ese contexto, Edo Caroe bromeó: “Que bueno que se pudo hacer esta fecha, porque Chile no deja de sorprender, ayer impresionante, un apagón por la chucha, tenía que haber un apagón, como diez horas se demoraron en reponer la luz, tanto rato, llegaron antes los remates de George Harris. Ah no, me informan que todavía no”, señaló sacando carcajadas en el público.

Más tarde, el comediante volvió a hacer un guiño a la rutina de Harris, en concreto respecto al momento en que el venezolano sacó a relucir su carrera artística en el escenario de la Quinta Vergara, asegurando que tenía 20 años de trayectoria en el oficio y que había llenado un Movistar Arena. Fue cuando gritó “¡cállate!”.

En esa línea, Caroe dijo: “En Santiago he llenado lugares grandes, llené un... no, no me gusta decir que llené porque yo soy más piola”, sacando aplausos del público.

Después señaló que invitó al comediante Don Carter a su show en el Movistar Arena, destacando que fue “en el quinto” espectáculo que dio en ese lugar, haciendo reír a los presentes.

Inmediatamente agregó: “¿Se ve esto en Venezuela? Porque se va a enojar el otro hueón...”.