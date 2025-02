“Si quieren que me vaya, yo me voy”: George Harris desafía al Monstruo mientras recibe pifias en el Festival de Viña

A solo unos minutos de subir a la Quinta Vergara, el humorista George Harris, le dedicó unas palabras al público del Festival de Viña al escuchar las primeras pifias en su rutina. No ha logrado convencer con su show, abriendo el ítem de las risas este domingo 23, después de la exitosa presentación de Marc Anthony.

“Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos”, dijo el venezolano.

Sumado a ello, agregó: “El que no le gusta, que vaya a comprar un refresco, o una empanada. Vas a estar toda la noche shh, levántate una venezolana marico, ¿qué te pasa? ¿vas a estar toda la noche silbándome? Por eso te vas a quedar solo, huevón. Levántate una venezolana, ten una novia, ten una vida, ten una polola, coño”.

Presentación del Humorista George Harris durante 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara.

“No entiendo, ¿qué pasó? ¿qué les hice? ¿cuál es la pelea? Aquí hay monstruos, pero allá rugen”, indicó el humorista.

Después sumó: “Si ustedes no quieren que no haga este show, no pasa nada. Yo no vine a imponerme a nadie. Si ustedes quieren, yo no obligo a nadie a ver mi show”.

Al final, a los 15 minutos de espectáculo, se fue, y fue frenado por los animadores. Karen Doggenweiler y Rafael Araneda pidieron respeto al público y le solicitaron que continuara con su presentación. Los aplausos de los venezolanos siguieron, pero también las pifias.

Luego apuntó a alguien que pifiaba y dijo: “Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Y aquí en tu país, llené el Movistar, ¡cállate!”. Siguió desafiando al Monstruo.

“Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show. De verdad muchísimas gracias a la oportunidad. Te amo Chile aunque hayan algunas personas que sean complicadas. Gracias Venezuela por llenar este lugar”, señaló el comediante, retirándose del escenario.

Sin embargo, una vez más, su salida fue impedida por los animadores, quienes lo instaron a continuar su espectáculo, el que sigue entre pifias.