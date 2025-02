“Piñera robot a prueba de agua”: el chiste de Edo Caroe sobre el fallecido presidente en Viña 2025

La esperada rutina del comediante Edo Caroe en el Festival de Viña del Mar partió cerca de las 12 de la noche. Uno de los números más esperados de esta edición y que cierra una exitosa gira del humorista.

Con temas relativos a contingencia (incluido el fallido paso de George Harris por Viña), su rutina fue aplaudida y logró conquistar al monstruo de la Quinta.

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

Uno de los momentos que desató las carcajadas en el Festival fue cuando Caroe describía lo cíclico que era Chile, incluido en la política. “Pasamos de izquierda a derecha, derecha, izquierda”, recordó.

“Se acuerdan cuando pasamos de Bachelet Piñera, Bachelet, Piñera”, preguntó. “Yo creo que va a pasar la misma huevá. Va a salir Michelle Bachelet y Piñera robot a prueba de agua”, remató.

“Yo no voy a hacer chistes de Piñera porque me da miedo que en la noche me venga a tirar las patas, no alcanza”, terminó su chiste con referencias al fallecido expresidente.