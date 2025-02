Wilco confirma su regreso a Chile tras nueve años: revisa las coordenadas

El 12 de octubre de 2016 fue el día del primer show de Wilco en territorio chileno. El grupo liderado por Jeff Tweedy se presentó en el Teatro Caupolicán y brindó un impecable espectáculo cargado a sus discos Being there (1996), Yankee Hotel Foxtrot (2002) y A ghost is born (2004).

Casi nueve años después de su debut, la banda de indie rock cerró su regreso al país. Hoy se confirmó que tocará el próximo 2 de junio en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins, un recinto más pequeño que permitirá realizar un concierto de carácter íntimo.

Según detalla Stgo. Fusión, Wilco concentrará su repertorio en las versiones especiales de dos trabajos: la caja deluxe de A ghost is born (2004), que incluye nueve LP y cuatro CD, y la versión ampliada de The whole love (2011), compuesta por tres LP.

Además, la agrupación interpretará canciones de su álbum más reciente, Cousin (2023), y de Hot sun cool shroud, el EP que lanzó en junio pasado.

La banda también pasará por Sao Paulo, Montevideo y Buenos Aires.

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y tienen un valor de $45.000 en preventa (primeros 500 tickets) y $49.000 general, sin incluir cargo por servicio. El evento es para mayores de edad.