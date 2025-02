Experimentación en su sonido y controversias: los hitos más importantes de los versátiles The Cult

Nacieron como Death Cult, nombre derivado de la antigua banda del vocalista principal, Ian Astbury, llamada Southern Death Cult, pero posteriormente decidieron cambiar su nombre a The Cult. Durante la década de 1980, ganaron un gran número de seguidores y se posicionaron como un nombre fuerte en los géneros post punk y rock gótico.

A pesar de haberse posicionado como un referente, la banda ha demostrado ser muy versátil, y ha explorado varios géneros musicales a lo largo de su carrera. Es por eso que para comprender su trayectoria, es necesario hacer un recorrido por su discografía.

Para introducirse en el universo de The Cult, es esencial repasar el single She Sells Sanctuary, el sencillo más exitoso del álbum Love (1985), y el que los llevó al éxito comercial. Este tema alcanzó el puesto 15 en el Reino Unido y permaneció 23 semanas en el Top 100.

“En retrospectiva, fue sin duda la canción que cambió todo para The Cult. Obviamente, es imposible decir qué habría pasado con nosotros si no la hubiéramos inventado, pero creo que de lo contrario nunca nos habría ido tan bien”, comentó el guitarrista Billy Duffy en una entrevista.

Antes del éxito de She Sells Sanctuary, The Cult había publicado el álbum Dreamtime (1984), que tuvo una recepción positiva, pero según Duffy: “El ambiente general en torno a la banda era que nos estaba yendo bastante bien, atrayendo a un público decente y haciendo buenos negocios. Sin embargo, había un poco de presión sobre nosotros porque nos veían casi como una especie de supergrupo gótico. Parece ridículo ahora, lo sé, pero yo había estado en Theatre of Hate e Ian había estado en Southern Death Cult. Había mucho que cumplir y teníamos que establecernos por derecho propio”.

En junio de 1985, un mes después de lanzar su exitoso sencillo, ocurrió un cambio importante en la formación. Nigel Preston, el baterista, comenzó a mostrar un comportamiento errático, lo que llevó a su expulsión de la banda. Preston fue reemplazado por Mark Brzezicki, quien se hizo cargo de la batería durante la grabación de álbum Love.

Entre julio y agosto de 1985, The Cult finalizó la grabación de Love (1985). Este disco marcó una evolución significativa en su estilo, y la banda dejó atrás las influencias más punk de sus inicios para adoptar un estilo más psicodélico inspirado en los años 60, cambio que se refleja tanto en su sonido como en su imagen.

Su tercer disco Electric (1987) es una muestra de lo versátil de la banda. Los integrantes se aventuraron a explorar otro género musical como el hard rock. Influenciados por Rick Rubin, su productor, la banda siguió por la senda de un sonido más prístino y poderoso que sus álbumes anteriores. Love Removal Machine fue uno de los singles que destacó en el disco.

The Cult (1987)

The Cult continuó experimentando musicalmente y en el siguiente álbum Sonic Temple (1989). El disco fue uno de los más exitosos hasta ese momento, e ingresó al Top 10 en las listas de Reino Unido y Estados Unidos e incluyó una de las canciones más populares de la banda, Fire Woman. Además fue en ese álbum donde colaboraron con el productor Bob Rock por primera vez, quien a futuro trabajaría en más discos de la banda.

Posteriormente lanzaron Ceremony (1991), un disco que continuó con el sonido hard rock y que fue bullado por la controversia que causó su portada, donde se ve un niño nativo americano. Esto les generó problemas legales porque usaron la foto del menor sin el consentimiento de sus padres.

Pasaron unos años y la banda publicó The Cult (1994), donde tuvo una notoria evolución en sus canciones, las que contaban con letras más personales que tocaban temas reveladores sobre la vida de Astbury. Pero a pesar de su evolución lírica, su éxito comercial comenzó a disminuir significativamente. Fue por ese motivo de fracaso comercial que la banda se separó en 1995, cuando hubo tensiones entre los miembros de la banda debido al tema.

La vuelta

Tras la separación, Astbury y Duffy se reconciliaron. Su primer concierto fue en 1999. Todo indicaba que la vuelta del grupo sería un éxito; la banda había agotado todas las 30 fechas que había agendado.

Tras esa vuelta, luego de un tiempo crearon un álbum más moderno, Beyond Good and Evil (2001). Pero no fue lo que esperaba la banda. Solo se vendieron 500000 copias en todo el mundo y Atlantic Records retiró Rise, el primer single , de las listas de reproducción de la radio.

Luego de finalizar la gira de 2001, la banda se tomó un descanso durante todo 2002 y a fines del mismo año, anunciaron una pausa indefinida.

Fin de la pausa

Después de varios años, la banda decidió volver a reunirse en 2006, con la excusa de que harían conciertos limitados. Con Astbury en la voz principal, Duffy en la guitarra, John Tempesta en la batería y Dimkich en la guitarra rítmica y Wyse como bajista, se presentaron en lo que sería su primer show en The Fillmore, en California.

En 2007, Astbury anunció que dejaría Rider on the Storm y regresaría a The Cult. “He decidido seguir adelante y centrarme en mi propia música y legado”, dijo en una entrevista con CNN.

En marzo del mismo año la banda inició una gira por Europa como teloneros de The Who. Luego de finalizar lanzaron el disco Born into This (2007), con el que giraron por el Reino Unido y Europa.

La banda continúo reunida y su nuevo trabajo llegó Choice of Weapon se publicó en 2012. Fue en 2016 cuando lanzaron su siguiente disco, Hidden City, producido por Bob Rock.

En 2022 lanzaron su último álbum de estudio, Under the Midnight Sun. Hace dos años, en 2023, la banda anunció que se encontraba trabajando en un nuevo disco, lo que fue confirmado en febrero de este año, sin embargo hay añun hay incertidumbre sobre el lanzamiento.