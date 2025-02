“Le pedimos autorregularse”: cómo el Festival de Viña permitió los polémicos chistes de Edo Caroe sobre Sebastián Piñera

El comediante Edo Caroe tuvo un exitoso retorno al Festival de Viña 2025 y materializó el show más visto hasta ahora del certamen, con un promedio de 39,9 puntos de sintonía y una rutina que abordó desde el venezolano George Harris hasta las diferencias generacionales con su hija y el novio de ella (el ya clásico Martín).

Pero hubo un momento que no pasó inadvertido. Sobre la primera mitad de su performance, el humorista aludió al fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien murió el 6 de febrero de 2024 tras sufrir un accidente en helicóptero, donde la aeronave cayó al Lago Ranco.

Foto: Aton Chile.

En la Quinta Vergara, Caroe señaló que Chile “es una fuente inagotable de cagás, h... Y me di cuenta que Chile es como cíclico, porque pasamos por los mismos lugares cada cierto tiempo. Somos presos de nuestras emociones. Como que cada cierto tiempo queremos cambiarlo todo. Nos pasamos tres pueblos, y volvemos al mismo punto”, relató.

En ese sentido, señaló que “con la política pasa lo mismo, pasamos de izquierda a derecha, derecha izquierda. Se acuerdan cuando pasamos de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera”.

A ello añadió: “Yo creo que va a pasar la misma huevá… el próximo periodo presidencial, va a salir Michelle Bachelet, después, Piñera Robot. A prueba de agua esta vez…”, señaló, generando risas en el público de la Quinta, aunque también cierto asombro por bromear con la figura del empresario.

Para rematar, aseguró que no haría más chistes de Piñera, “porque me da miedo que en la noche me venga a tirar las patas. No alcanza…”, sostuvo. En redes sociales, todo este fragmento generó opiniones enfrentadas.

Las conversaciones internas por el chiste a Sebastián Piñera

Caroe venía incluyendo estos chistes y menciones en sus últimas rutinas. Lo hizo en su espectáculo del pasado 7 de febrero en el Movistar Arena, donde parte de la comisión organizadora del evento lo fue a ver. De hecho, en ese momento, le preguntó al público que repletó el recinto del Parque O’Higgins: “¿¡Cuento ese chiste en Viña!?”.

Por lo mismo, también estaba incluido en sus libretos, los que envió con anticipación a los promotores de la cita para su revisión y coordinación.

Según testigos de aquello, el hecho generó varias conversaciones al interior de quienes organizan el certamen veraniego, a cargo del holding Megamedia y de la compañía de conciertos Bizarro. Había profesionales a los que derechamente no les acomodaba la mención a Piñera, por lo que podía provocar.

Revisa aquí la rutina de Edo Caroe en el Festival de Viña 2025

En ese sentido, operaron como -según dicen- lo hacen en el caso de todos los números de humor que presentan temas que pueden ser algo ásperos: le sugirieron una autorregulación con esos chistes, le advirtieron que podían generar una reacción adversa, pero que sólo él podía decidir si sacarlo o no. En ese sentido, los organizadores dicen tener la política de no vetar los guiones de los comediantes. Sólo lo dejan a su criterio, ya que ellos tienen el control de su rutina.

“Se les pide regularse, pero la determinación última queda en sus manos. En ningún caso habrá censura de parte nuestra”, aseguran desde la organización.

Finalmente, Caroe decidió igual lanzar su ácidas menciones al fallecido mandatario.

En los contratos, los productores también establecen que quienes son responsables ante cualquier multa del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) debido a parte de su rutina, son los propios comediantes, y no el canal organizador o los promotores. O sea, se les cobra a ellos la penalidad.

Cuando a mediados de febrero Culto entrevistó a Daniel Merino y Rodrigo Norambuena, director ejecutivo y director general de Viña 2025 respectivamente, se les preguntó por la rutina de Caroe. En ese momento, el comediante ya había lanzado sus pasajes relativos a Piñera en su espectáculo reciente en el Movistar Arena.

Consultados por si se les iba a permitir los chistes acerca del difunto político, Merino contestó: “No me gustaría adelantar cosas de la rutina de los comediantes porque ellos quieren mantener su rutina en reserva; pero es lo que te digo, a cualquier figura que sea institucional, en Chile se tiene que respetar y nosotros siempre vamos a hacer una sugerencia en ese camino. Creería que si van a hablar de una persona, cualquiera sea, tiene que ser con respeto. Y esa va a ser siempre nuestra postura frente a los libretos de los comediantes”.

Según cita el portal soychile.cl, Caroe se refirió brevemente a sus menciones a Piñera al hablar frente a los medios esta mañana en la Ciudad Jardín.

Ahí dijo: “Salió tal como lo esperaba. Estaba planeado con las reacciones y todo, sé lo que generan mis chistes, por algo lo hago”.