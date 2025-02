Los jefes del Festival de Viña enfrentan la nueva era del certamen: “Va a ser rentable”

Fue algo así como un coqueteo en paralelo a la relación oficial. En febrero del año pasado, cuando la compañía de espectáculos Bizarro producía el último Festival de Viña del Mar en su vínculo con la alianza de TVN y Canal 13, comenzaron las conversaciones con el holding Megamedia para trabajar en los siguientes cuatro años del certamen.

“Las gestiones empezaron en el mismo Festival”, confirma Daniel Merino, director ejecutivo de la actual cita y parte de Bizarro. “Mientras se estaba desarrollando el evento, tuvimos las primeras conversaciones y declaración de intenciones, porque para nosotros era importante el producto que significa el Festival”, reafirma Rodrigo Norambuena, director general de Viña 2025 y parte de Mega.

RETRATO A LOS PROCUCTORES DEL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR, DANIEL MERINO Y RODRIGO NORAMBUENA, EN LA QUINTA VERGARA. FOTO: DEDVI MISSENE

Ambos están sentados a mitad de esta semana en una Quinta Vergara vacía, pero flanqueada por cientos de trabajadores que ultiman los detalles para la edición venidera de la fiesta más popular y mediática del país, a desarrollarse del 23 al 28 de febrero. Porque lo que se incubó hace un año, ya es una realidad: en mayo, Mega junto a Bizarro se adjudicaron la actual licitación del espectáculo, para emitirlo en el lapso de 2025 a 2028, tal como el canal ya lo hizo en los 90; esta vez, la animación estará a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, mientras que la parrilla incluye a figuras como Marc Anthony, Myriam Hernández, Morat, Incubus y Duki, entre otros.

Y como para subrayar aún más una nueva era, Viña 2025 también ofrecerá un cambio: las noches tendrán otro orden. Todo se iniciará con el artista principal, para luego dar paso a la Competencia Folclórica y posteriormente al comediante, y no al revés, como era lo habitual en los últimos tiempos. Luego vendrá la Competencia Internacional y para culminar el número de cierre.

El modelo de negocio de Viña 2025

“Megamedia es un canal que tiene mucha ficción y nosotros necesitábamos entretención. Y el Festival de Viña es entretención. Por eso lo queríamos tener. Además, una cosa es que te digan lo que significa el Festival y la otra es vivirlo. Y a mí me llama atención cuando dicen que nadie lo ve o a nadie le importa. Yo hoy día me doy cuenta de que el Festival puede ser un negocio rentable. Cuando todo el mundo habla de que en el negocio del Festival todos pierden plata, creemos que puede ser un negocio rentable si es trabajado de buena manera. Hemos logrado tratar de ajustar todo lo que son los temas de gasto, llevándolo a algo que sea real en términos económicos”, asegura Norambuena.

-¿Cuál es el modelo que han establecido para que el negocio de Viña sea rentable?

Rodrigo Norambuena: Lo primero es controlar los costos. Es muy fácil que se te vaya de las manos el presupuesto en el Festival al pedir hotelería, producción, distintas cosas. A mí me llama la atención cómo antes se pedía y (se dice) “pero si antes se hacía así”. Con Bizarro lo hemos ido logrando, aunque el “no” constante es complicado, porque uno termina quedando mal. Ha sido duro el tener que decir que no a muchas cosas. Pero así hemos logrado ir controlando los gastos, la hotelería, la producción, temas de escenografía, temas de cantidad de viajes.

“Para nosotros esto va a ser rentable. Nuestra meta era que terminara en cero o números azules. Y nosotros vamos a terminar con números azules. ¿Cómo lo hicimos? Primero, los derechos de televisión uno los tiene que vender, no los tiene que regalar. A mí me tocó (en 2019) negociar por Fox los derechos internacionales del Festival de Viña, y yo no pagué por eso. Nosotros hoy día vendimos los derechos internacionales a Disney, que los compró para transmitir por streaming. Ya hay una venta de algo que no se vendía. Después vendimos los derechos internacionales de radio. Ahora Radio Disney transmite el Festival de Viña para toda Latinoamérica. Eso no se vendía. Vendimos los derechos de radio locales. Eso no se vendía. Nosotros no regalamos entradas. La gente, el trabajador de Mega, tuvo que comprar entradas. Los dueños del canal tuvieron que comprar entradas. Yo tuve que comprar entradas.

Rodrigo Norambuena de Megamedia. FOTO: DEDVI MISSENE

-¿Los animadores, si quieren invitar a su familia, deberán comprar entradas?

RN: Tienen que comprar entradas. Todos tienen que comprar entradas. Las entradas se venden. Si nosotros regalamos entradas, ¿con qué le pagamos a los artistas? Si esto finalmente se tiene que financiar, si nos ponemos a regalar entradas, ¿cómo vamos a tener ingresos? Si las entradas son parte del negocio. Nos dimos cuenta que había dos fuentes de ingresos: una era las entradas y la otra la publicidad. Pero teníamos que buscar otros ingresos y ahí estaba la venta de los derechos internacionales, que es el streaming, la venta de los derechos de radio, la venta a canales locales en otros mercados. En Chile se va a ver a través de Mega y Mega Go en plataforma de streaming. En Estados Unidos a través de Billboard. Entonces, de distintas formas, fuimos creando otros ingresos que no estaban anexados al Festival y que nos están haciendo que sea un negocio rentable.

-Como números azules, ¿qué cifras manejan al respecto?

RN: Lo que siempre escuchamos era que el Festival en los cuatro años perdía 8 millones de dólares. Lo que yo te puedo decir es que nosotros esperamos que genere importantes cifras positivas en los cuatro años de licencia, más todo lo que genera alrededor en términos de audiencia.

Festival de Viña Foto: Dedvi Missene/La Tercera

-Daniel, ¿cómo ha sido para Bizarro trabajar con un solo canal, como Mega? Antes eran dos, TVN y Canal 13, por lo que la situación era distinta.

Daniel Merino: Trabajar con dos canales era una situación compleja. Porque las decisiones se tomaban entre muchas personas, no entre dos, sino entre tres, y cuatro incluso, por la municipalidad. Y al final, hoy las decisiones ejecutivas se toman de forma más rápida. Nosotros en Mega encontramos un partner que está dispuesto a innovar, a buscar nuevas tecnologías, nuevas plataformas.

“Necesitamos un Festival que sea rentable en toda clase de términos, este es el año que más se han vendido auspicios y también tickets. Estamos hablando que el último año se vendieron del orden de 5 millones de dólares en tickets, y este año vamos a vender más de 6 millones de dólares en tickets”.

-¿Cómo se explica eso? ¿En la parrilla? Eso pese a que hubo varias críticas, por ejemplo en lo reiterativo que se ha vuelto un artista como Marc Anthony. O en que Carlos Vives y Bacilos estuvieron apenas el año pasado en otro festival televisado, como Las Condes.

DM: Esto se justifica con una mejor forma de construir la parrilla. No son mejores ni peores artistas, tiene que ver con cómo configuramos la programación y también con la nueva oferta que vamos a tener, que van a poder disfrutar las personas en la Quinta Vergara, con una escenografía mucho más inmersiva y una experiencia mucho más 360 que antes.

“Yo siempre he creído que las críticas hacia Viña son parte del Festival. No habría Festival de Viña si no existieran las críticas. Forma parte de la identidad del Festival. Todo el mundo opina. Algunos de una forma muy irrespetuosa, otros de otro modo muy respetuoso. A los respetuosos les contestamos, compartimos opiniones, escuchamos mucho de eso. Pero respecto a la parrilla misma, nunca puedes dejar contento a todo el mundo. Este año hay una parrilla que tiene mucho menos juvenil y las críticas son de las personas jóvenes diciendo por qué el Festival tiene tantos artistas que son de mayor edad”.

-¿Cómo fue la injerencia de Mega en la elaboración de la parrilla?

RN: Es la mirada que tomamos en conjunto el Comité Ejecutivo, el que componen Daniel Merino, Alfredo Alonso (director de entretenimiento de Bizarro), Javier Villanueva (director ejecutivo de Mega), y yo. Semana a semana nos juntamos y se iban proponiendo nombres. Acá somos cuatro personas que íbamos tomando decisiones, acá no hay imposiciones. Incluso hubo votaciones con respecto a qué artista se traía y quién no. En algunas gané, en otras perdí. Pero más allá de eso, creo que acá es imposible dejar a todos contentos. Cuando se conforma la parrilla, obviamente que uno quiere tener los mejores artistas del mundo, pero hay un presupuesto.

¿Adele a Viña?

-¿Cuál es el presupuesto que se manejó para la parrilla de artistas de este año?

DM: Del orden de 4 o 5 millones de dólares. El Festival completo tiene un presupuesto de 8.5 millones de dólares.

RN: Ese es un muy buen punto. Porque mucha gente dice: ‘¿cómo no traen a un artista que llena un Estadio Nacional?’.

-Hay gente que anhela con ver a una artista como Adele, por ejemplo, en Viña.

DM: Alguna vez estuvimos en conversaciones con ella, hace unos años, y por un Estadio Nacional… cobraba 4 o 5 millones de dólares.

RN: Sólo Adele cuesta lo que cuestan los 16 artistas que vienen, incluyendo los humoristas. Las seis noches de festival costarían sólo Adele. Entonces, cuando uno habla del modelo de negocio que tiene el Festival, uno tiene que pensar en esas cosas que a veces es difícil que se entiendan. A todos nos encantaría tener a Adele acá. Pero si Adele cobra lo mismo que el presupuesto de los 16 artistas, es imposible. O sea, podríamos hacer Adele para 12.000, 14.000 personas, pero sería una noche y un artista de Festival.

El momento de los animadores

A los ejecutivos también les llega el minuto de hablar de los animadores. Para Norambuena, Doggenweiler -que tiene contrato con Mega y conduce el matinal Mucho gusto- es carta fija para liderar el Festival de Viña en sus próximas cuatro ediciones. “Nos entrega una gran seguridad y tranquilidad, lo tiene muy merecido. Queremos que ella siga con ese rol en los próximos cuatro años. Para nosotros, es la animadora de ese período”, afirma.

Con Araneda el caso es distinto: el animador reside en Estados Unidos y no trabaja en Mega, por lo que su labor se remite por ahora solamente al evento veraniego. Norambuena sigue: “Lo elegimos por su experiencia, nos da tranquilidad que estuviera él. Esperamos que lo haga muy bien y que siga con nosotros más años”.

-Son dos rostros reconocidos e históricos de la TV local, pero a momentos han surgido ciertos fantasmas que pueden abrir flancos en su exposición pública. Hace un tiempo, Mon Laferte mencionó a Araneda en un episodio controvertido de su paso por el programa Rojo. Poco antes que a Doggenweiler la oficializaran como animadora de Viña, existieron versiones que temas políticos que tienen que ver con su vida personal habían retrasado su confirmación como anfitriona. ¿Hay alguna clase de preocupación al respecto?

RN: No, para nosotros no ha sido un tema. Nosotros nos hemos preocupado solamente de lo que son los ensayos de ellos. El Rafa estuvo ensayando en Mega con la Karen. Y la verdad, nos hemos enfocado en eso, no en otras cosas. O sea, si nos pusiéramos a escuchar cada una de las cosas, finalmente perderíamos el foco. Y ellos se han enfocado 100% en lo que es la preparación y lo que va a ser el Festival, así que, realmente, no. En estos ensayos se han preparado para todos los escenarios, desde pifias hasta aplausos.

-Con respecto a las pifias, ¿cambiará la experiencia con respecto a años anteriores? ¿Los animadores saldrán a “salvar” al humorista? ¿O simplemente se dejará que siga con su rutina incluso si continúan los abucheos?

DM: Históricamente al comediante lo vamos a rescatar o llegamos a intervenir sólo en caso de que él dé el pase para que se haga. Porque si nosotros llegamos y entramos, finalmente le estamos quitando tiempo de su show. Hay que dejarlo hasta que él decida. Hay códigos. Nosotros, antes de que entre un comediante o incluso un artista, pactamos ciertas situaciones y ciertos códigos. Él hace ciertos gestos o incluso manda ciertas señales que nosotros leemos y con eso podemos salir al rescate.

-Este año, todos los comediantes representan más bien a una nueva generación, como Edo Caroe, Chiqui Aguayo, Juan Pablo López o Pam Pam. ¿Se privilegió eso antes que nombres clásicos como Dino Gordillo o Álvaro Salas?

DM: Pasa que Dino o Álvaro, todos han estado recientemente en Viña. Y me dicen ‘¿por qué no están?’ Si yo los coloco, me habrían dicho: ‘¿por qué están repetidos?’ Entonces, queremos apuntar a nuevas generaciones, dar nuevos espacios. Eso no quita que el próximo año no puedan estar. Probablemente el próximo año vayamos a buscar a Dino o a Álvaro.

“Ahora, no lo digo por ellos, pero también el tiempo pasa. Inevitablemente pasa. Y eso hace que los artistas ya no quieran estar expuestos como antes, ya no quieran estar sujetos a ensayos larguísimos de tantas horas, y eso también hace que la decisión sea un ‘no’ a Viña. Eso pasa hoy día con un Juan Luis Guerra. Y probablemente pasaría con un Miguel Bosé. Para un show de una hora, hay por lo menos quince días de ensayo fuera de la Quinta”.

“Hoy hay artistas que te dicen ´¿sabes qué? Prefiero no ir’. Muchos no quieren dar un show distinto a lo de la última vez. Hay artistas que no vienen hace 20 años y prefieren que la gente los recuerde por el show que dieron hace 20 años. Aquí no se trata sólo de dinero. Se trata de exposición también, que es enorme”.

“O sea, Chayanne, todo Chile lo ama. Pero los medios, cuando vino la última vez a Viña, si tú buscas Chayanne en Google, te aparecen críticas por todos lados. Y eso hace que un artista piense dos veces antes de venir. Porque, ¿qué incentivo tendría Chayanne de venir al Festival de Viña para que pase otra vez lo mismo? Que lo critiquen por el playback, por esto o por lo otro. Si va al Movistar Arena y hace diez arenas, ¿cuál es el incentivo para él? Ninguno. Yo creo que todos debemos cuidar a los artistas cuando vienen y entender en el contexto que vienen”.

-¿Por eso Chayanne no ha vuelto a Viña? ¿Por las críticas? ¿Se intentó este año?

DM: Nosotros hablamos con Chayanne no solamente este año, hemos hablado los últimos tres años. Él nunca ha dicho que es por eso. Es una conclusión mía y me hago cargo. Porque hemos tenido conversaciones muy largas respecto a eso. En un mundo tan digital como el de hoy, cualquiera puede hacer una crítica y ser maleducado incluso sin rostro. Eso hace que los artistas piensen dos veces si quieren estar o no.

El caso George Harris

-A propósito de críticas, causaron muchos revuelo los antiguos tuits del comediante venezolano George Harris, que estará en la primera noche de Viña, en que se refería a Boric y la izquierda. Con el paso de los días, ¿se ha hecho algún análisis de su contratación?

DM: Primero, nosotros nunca vamos a obligar a nadie a estar en la Quinta Vergara, aún así el comediante o el artista se quisiera bajar por motivos personales. Fiel reflejo de aquello es Peso Pluma el año pasado. Con George Harris en particular nosotros nos reunimos, pero no para pedirle que no se bajara, fue para escucharlo. Él quería hacer sus descargos internos respecto a la polémica. Y él nos explicó en el contexto que se dieron esas opiniones, que fueron personales, y que no representan la opinión del Festival ni de nadie de los que estamos detrás del Festival. En esa reunión le manifestamos que era nuestro deseo que él tomara una decisión respecto a permanecer o no en el Festival. Él decidió permanecer. Y la rutina está enfocada en la cotidianidad, en su día a día, y no en temas políticos. De política, nada.

¿Nunca pensaron, con lo que eventualmente puede provocar, que fue un error contratarlo?

DM: Yo creo que los análisis de los errores o aciertos se hacen una vez que termina el Festival, con la audiencia en la mano y con el festival ya check, concretado.

RN: A mí me parece bien tener a George Harris. Los artistas tienen que generar algo. Cuando conversamos con él, se desahogó, nos contó las amenazas de muerte y un sinfín de situaciones que estaba viviendo que lo tenían muy complicado y nunca le habían pasado. Él se encarga de hacer reír, no de que lo amenacen de muerte.

DM: George Harris recibió una amenaza que decía “voy a ir al Sheraton, me voy a meter a la cocina y voy a envenenar tu comida”. Yo creo que ahí se cruza una línea. Y nosotros lo frenamos colocando una denuncia en contra de la persona que hizo eso. En la Fiscalía. Y por supuesto la amenaza era anónima. Se está investigando.

“Su rutina no es política y ahí nosotros siempre vamos a proteger al artista, pero tampoco vamos a estar de acuerdo con que se hable mal de una figura presidencial, sea quien sea. El Presidente de la República se respeta sea quien sea, del color político que sea, es el Presidente de la República y en eso nosotros se lo hicimos ver así también a él. Y a cualquiera que pase por Viña. Este es un escenario que le pertenece a Chile y el Presidente es el Presidente de Chile”.

RETRATO A LOS PROCUCTORES DEL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR, DANIEL MERINO Y RODRIGO NORAMBUENA, EN LA QUINTA VERGARA. FOTO: DEDVI MISSENE

-¿Vio el último show de Edo Caroe en el Movistar Arena?

DM: Sí.

-Él hace referencias a Sebastián Piñera. ¿Le pidieron dejar eso de lado?

DM: No me gustaría adelantar cosas de la rutina de los comediantes porque ellos quieren mantener su rutina en reserva; pero es lo que te digo, a cualquier figura que sea institucional, en Chile se tiene que respetar y nosotros siempre vamos a hacer una sugerencia en ese camino. Creería que si van a hablar de una persona, cualquiera sea, tiene que ser con respeto. Y esa va a ser siempre nuestra postura frente a los libretos de los comediantes.

La polémica de Dani Ride e Infernodaga

-En otras coyunturas del Festival, ¿qué opinión le merece que representantes de la Iglesia y del Partido Republicano calificaran de “blasfemia” y de “perversión cultural” a la canción de Dani Ride que representará a Chile en la Competencia Internacional?

RN: La elección de la canción que representa a Chile la hace un comité en el cual nosotros no participamos. Entonces, como ejecutivos responsables del Festival, no tenemos poder de decisión con respecto a eso. Todas las críticas que se hagan es parte de lo que ellos piensan, uno puede estar de acuerdo o no, yo las respeto, pero no somos quién para decir ‘esta canción es o no es’. La eligió una comisión y uno tiene que respetar las decisiones de ella.

DM: La comisión la integra una persona de la municipalidad, una persona del Festival que es el director musical, que es independiente a nosotros. Y el resto son expertos de música o figuras reconocidas de la música chilena.

“Y creo que el Festival tiene que tener espacio para todas las personas. Lo que él hace a través de esa canción, según él nos manifestó y lo que yo he escuchado de la letra, tiene que ver con una vivencia personal. Y él la expresa artísticamente a través de una canción, la cual fue seleccionada por una comisión donde yo no participo, no tengo ninguna injerencia. Con eso no quiero decir que esté bien o esté mal. Lo que digo es que se eligió esa canción y esa canción va a representar a Chile en el Festival de Viña del Mar y eso es una decisión de una comisión y nosotros la vamos a respetar”.

-¿En ningún caso se ha pensado hacer una modificación al respecto?

DM: No, porque vuelvo a lo de antes, existe la libertad de expresión. Yo quiero invitar también a la gente y a quienes hayan criticado esto, a que vean lo que va a presentar en el escenario de la Quinta Vergara, que no es el video musical que hacen referencia. Cuando lo vean, se van a dar cuenta, y esa polémica va a morir ahí.

-Otra coyuntura del último tiempo involucró a La Gala. En paralelo, la influencer Naya Fácil estaba organizando su propio evento, una Gala del Pueblo. ¿No les causó temor que esta instancia, que finalmente fue cancelada, le hubiera robado atención a la Gala principal? ¿No es un alivio que no se llevara a cabo?

RN: Nosotros nos preocupamos de lo que estamos haciendo, porque es primera vez que se va a armar algo así. A nosotros nos preocupa lo que nosotros hacemos, confiamos en lo que estamos trabajando y tenemos una confirmación de muchos invitados, vienen incluso del extranjero. Entonces, la verdad que no, y cada uno es libre de hacer lo que quiera. En el lugar que quiere, nosotros respetamos a cada una de las personas que quiera inventar galas o festivales o cada una de las cosas que quiera.

-¿Pero no fue un alivio que no ocurriera?

RN: No, para nada. No es un tema para nosotros. Nunca hubo preocupación.