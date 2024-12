“No sirve para nada”: los duros términos del comediante venezolano George Harris sobre el Presidente Boric

Siguen viralizándose antiguas rutinas del comediante venezolano George Harris, humorista que debutará en el Festival de Viña 2025 y que será el encargado de abrir el humor el próximo 23 de febrero, en la misma jornada que Marc Anthony y Bacilos.

En esta oportunidad se difundió un fragmento en el cual Harris alude directamente al Presidente Gabriel Boric.

“Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama. ¿Cómo que se llama él? Boric”, dijo sobre el escenario.

“Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘qué mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera. Supuestamente, estudió derecho”, agregó.

“Y luego, si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar, dividir, y pagar impuestos, usted no puede llevar el país —continuó el humorista—. El país es una empresa macro. Usted no puede, porque lo que va a hacer es joder a todo el mundo, montar más impuestos y quebrar al país. Y después decir ‘es que no tuvimos la oportunidad de mandar’. O sea, no podemos seguir escogiendo inútiles, coño de la madre”.

“¿Qué le quiero decir a mis compatriotas que viven en Chile? Ahorren en dólares todo lo que puedan”, dijo para rematar.

Este segmento de rutina se suma a otras intervenciones del venezolano que se han propagado en los últimos días en redes sociales, donde ha cuestionado al expresidente socialista Salvador Allende y se ha mostrado partidario del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el actual mandatario de Argentina, Javier Milei.

Hay que destacar que George Harris se presentó en septiembre de este año en el Movistar Arena, en un show éxito de ventas con su espectáculo El Pueblo de Uno. Sin embargo, las dudas sobre su desempeño en el certamen viñamarino siguen presentes tras la viralización de sus controversiales rutinas.