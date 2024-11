George Harris, el polémico comediante venezolano crítico de Allende y del socialismo que estará en el Festival de Viña

“Stand Up Comedian Folklórico”, pone en la descripción de su cuenta de X (antes conocido como Twitter) el humorista George Harris. El venezolano es el encargado del humor en la noche inaugural de Viña 2025, la del el domingo 23 de febrero (junto a Marc Anthony y Bacilos). Al momento de ser confirmado, manifestó su total alegría en sus redes. “¡Que gran honor! ¡Que emoción tan grande! Esto solo es el reflejo de años de trabajo. Ya es un gran premio estar en el mejor Festival del mundo mundial… Agradecido por la extraordinaria invitación”.

Aunque su nombre no parezca tan resonante a primera impresión, lo cierto es que el llanero ya ha venido a presentarse en nuestro país. En septiembre tuvo un show sold out en Movistar Arena, haciendo historia al llenar el recinto con su espectáculo El Pueblo de Uno.

Harris reside en Miami desde el 2011, donde llegó huyendo del chavismo, y hace shows de manera constante que se pueden ver en su canal de YouTube. En su humor suele reírse de cosas más bien específicas de la cultura caribeña, como la cantidad de letras H en los nombres venezolanos, o de la vida de los latinos en Estados Unidos (”en Miami te sientes pobre siempre”, dijo en una de sus rutinas, “la señora que hace la limpieza tiene un BWM”), la actualidad (“a Europa lo veo jodido”). Claro que en su humor siempre tiene un punto de vista más bien cercano a la derecha. Por ejemplo, en sus rutinas defiende el modo de vida de Estados Unidos (”A Estados Unidos le tienen rabia porque tiene autopistas, Wallmart y no hay dengue”), o que la gente que usa poleras del Che Guevara “no tienen idea de quién es...creen que es Def Leppard”.

Además, critica mucho a las nuevas generaciones por su uso de aplicaciones. “Esta juventud que ahora es Tiktokera, Dios mío pido piedad. Estos carajitos en su puta vida han ido a una biblioteca, que todo es Google y TikTok, te hablan con una certeza, les preguntas ¿dónde tú viste eso? Yo lo vi en TikTok”. Eso sí, en sus rutinas usa muchos modismos venezolanos que a ratos hacen difícil entenderlo.

Lo cierto es que Harris tiene un perfil más bien controversial. Como buen venezolano viviendo en el extranjero, en sus redes sociales suele comentar de contingencia y es muy crítico con las posiciones de izquierda. Por ejemplo, en septiembre pasado hizo una crítica a la figura de Salvador Allende en su cuenta de X haciendo alusión a la marcha de las mujeres contra el Mandatario socialista, en 1971. “Por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”.

El pasado 15 de noviembre compartió un video de la visita que el presidente de Argentina, Javier Milei, le hizo al flamante mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump. En el post puso “Viva la libertad carajo!!!”, haciendo alusión al lema de campaña del trasandino.

En 2020, posteó una reflexión en Facebook atacando al socialismo “siempre se las ingenia para engañar a todos con sus propuestas fabulosas que hablan de lo lindo que sería si votaran por ellos. Lamentablemente la gente sigue cayendo una y otra vez”.

En mayo del 2021 posteó contra el chavismo. “Prefiero una democracia perfectible que un ‘socialismo’ prometedor”.

En sus rutinas, también lanza dardos directos. Por ejemplo, afirmó “nadie sabe lo que es la izquierda hasta que le pasa”.

A través de entrevistas ha desarrollado sus posiciones. En 2022, en charla con El Español, criticó la cultura de las cancelación. “Ahora estamos frente a una generación muy delicada. Los niños de 16 a 19 años, llamados por muchos la ‘generación de cristal’. El humor se encuentra en un momento de peligro. Estamos caminando entre bombas antipersona. No te puedes meter con ciertos gustos sexuales, no puedes hablar de ciertas características de las personas porque entonces haces bullying... Estamos caminando en un sendero donde el humor se vuelve peligroso, donde la gente se ofende por cualquier cosa y gracias a las redes tenemos esta cultura de la cancelación. Algo no me gusta y lo mando cancelar con todos mis amigos o mis seguidores”.

Y por supuesto, profundiza sus opiniones sobre la izquierda. “Esta gente te hace perder el sentido de lo que es una cosa y la otra. A nivel teórico eso no es izquierda. Nada de lo que ocurre en Latinoamérica es izquierda. La izquierda atiende a lo social, a lo humano, a las necesidades básicas de la gente. La izquierda siempre se ha relacionado con eso. Es mucho más humanitaria. Esta gente no tiene nada que ver con eso. En Latinoamérica eso no ocurre. Es el título que se dan para ganarse a la población de forma populista, pero yo creo que es una derecha fanática. Buscan meter la mano en las arcas de la gente poderosa, de personas y familias que han trabajado durante años. Esto no solo pasa en Venezuela, pasa en muchos otros sitios. Lo que pasa es que en Venezuela esta mal llamada izquierda ha destruido el país. Hay otra mal llamada izquierda en Latinoamérica que de alguna manera han hecho cositas, alguna autopista, algún hospital, algún puente… Pero eso no ha ocurrido en mi país”.

¿Cómo le irá a Harris en Viña? Difícil predecirlo, lo cierto es que sus rutinas a veces se hacen algo largas y demora en rematar, contraria al gusto promedio del chileno que valora más el chiste corto. Por ahora, resta esperar y ver si el llanero logra dominar al Monstruo.