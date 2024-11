Con mezclas alternativas y canciones perdidas: cómo son los discos americanos de The Beatles que serán reeditados

Lanzados originalmente entre enero de 1964 y marzo de 1965, los discos americanos de The Beatles son algo así como la discografía apócrifa de la banda de Liverpool. A diferencia de los LP editados en Reino Unido, al otro del atlántico fueron publicados con diferente título, carátula y hasta listado de canciones, lo que les volvió un objeto curioso en la leyenda del grupo del Liverpool.

Cuando aún no eran conocidos a nivel masivo, las primeras grabaciones de los Beatles distribuidas en Estados Unidos fueron publicadas por pequeñas discográficas, como Vee-Jay, Swan y Tollie, antes de que Capitol Records se hiciera con la exclusividad de los derechos. El primer LP que lanzó esta compañía fue Meet The Beatles, en enero de 1964, es decir, a pocas semanas de la primera visita del grupo al país.

Los discos editados por Capitol tenían otras diferencias respecto a los que se publicaron en Reino Unido. El ejecutivo Dave Dexter Jr decidió añadir eco y reverberación a las grabaciones, es decir, esos discos tienen mezclas que bien pueden considerarse alternativas, así como pistas instrumentales orquestales que no estaban disponibles en ningún otro lugar.

En 2014 se lanzó una caja de 13 CD, The US Albums. Esta contenía la misma lista de canciones que los álbumes americanos originales, pero utilizaba las mezclas estándar de EMI, es decir, las mezclas originales de Capitol de los años 60 no estaban disponibles hasta ahora. Siete de los discos americanos de los Beatles han sido reeditados para vinilo de 180 gramos a partir de sus cintas masters originales en mono. Estos se lanzarán en un nuevo boxset que estará disponible desde este 22 de noviembre por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Esta caja titulada The Beatles: 1964 US Albums In Mono contendrá los álbumes Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night , Something New, Beatles ‘65, The Early Beatles y The Beatles’ Story. Discos que en rigor se armaron a partir de los sencillos y discos lanzados por los Fab en Reino Unido, alterando el orden original de los mismos. Otra diferencia es que los discos americanos sumaban algunos de los singles, una práctica diferente a lo que sucedía en su tierra natal, donde la EMI pidió al grupo no sumar los sencillos a los LP para darles más valor.

¿Qué traen estos discos? los revisamos a continuación

Meet The Beatles! (1964)

El primer LP americano publicado por Capitol llegó a las bateas de las tiendas el 20 de enero de 1964, en plena efervescencia por la inminente primera visita del grupo a Estados Unidos. Nueve de las doce pistas corresponden a With The Beatles, el segundo disco británico del grupo, y además incluye algunos de los sencillos que no estaban en los LP de Reino Unido. Abre el disco I want to hold your hand, el primer número uno estadounidense de los Fab, con su cara B, I saw here standing there, además de This Boy, que fue cara B en el sencillo original de Reino Unido.

The Beatles’ Second Album (1964)

En abril de ese año, con la oleada de la Beatlemania expandiéndose por Estados Unidos, Capitol editó un nuevo LP, The Beatles’ Second Album, el que se fue directo al tope del listado de Billboard, donde tomó el puesto de Meet The Beatles. Es un álbum de 11 canciones, en que reúne los temas de With The Beatles que no entraron en el disco anterior (como Devil in her heart, You really got a hold on me), además de dos canciones que fueron tomadas del EP británico Long tall Sally; la que da título a ese lanzamiento, además de I call your name. También se sumó el exitoso sencillo She loves you, junto a su cara B, I’ll get you.

A Hard Day’s Night (the US edition)

El album A Hard Day’s Night, pensado como acompañamiento de la película del mismo nombre, se publicó en Estados Unidos el 26 de junio de 1964, dos semanas antes que en Reino Unido. Contenía solo las canciones que aparecían en la película, además de cuatro piezas orquestales interpretadas por The George Martin Orchestra, que adaptan algunas de las canciones del grupo. Allí está por ejemplo, Ringo’s theme, que en rigor es una interpretación instrumental de This Boy. La portada del disco, recoge solo 4 de las fotos de las portada británica sobre un fondo en color rojo, a diferencia del azul de la inglesa.

Something New (1964)

El tercer álbum americano publicado por Capitol en julio de 1964, reúne parte del material del disco A Hard Day’s Night, pues su edición americana fue publicada por United Artist (la productora que distribuyó el filme). De hecho, en ambos lanzamientos se repiten cinco canciones: I’ll Cry Instead, Tell Me Why, And I Love Her, I’m Happy Just To Dance With You e If I Fell. Además se le agregaron Slow Down y Matchbox del EP Long Tall Sally. La versión mono de este disco, tiene alguna versiones alternativas, como la de I’ll Cry Instead, que contiene un verso adicional (básicamente, es el primero se repite); la canción And I love her no incluye los doblajes de voces; y la canción Any Time At All tiene un puente instrumental diferente.

Beatles 65′ (1964)

Fue el quinto álbum de The Beatles con Capitol Records, lanzado en Estados Unidos y Canadá en diciembre de 1964. De las once canciones, ocho fueron lanzadas en el álbum británico Beatles For Sale. Las otras eran I’ll Be Back de A Hard Day’s Night y el sencillo I Feel Fine junto a su correspondiente cara B, la canción She’s A Woman, que en su posterior gira mundial de 1966 solían interpretar justo después de Rock & roll music. Estas dos últimas canciones tienen reverberación añadida, pues se mezclaron en estéreo duofónico, que consistía en bajar los agudos de un lado del espectro estéreo y los graves del otro, para simular una mezcla en estéreo que no era tal.

The Early Beatles (1965)

El sexto disco de Capitol en USA contenía once canciones lanzadas originalmente en el álbum debut de la banda en el Reino Unido, Please Please Me, publicado en marzo de 1963. En rigor, es la versión de Capitol de este disco, que en norteamérica había salido por la pequeña discográfica Vee-Jay bajo el nombre de Introducing The Beatles, hasta que los derechos para publicar el material del grupo pasaron a la otra compañía. En The Early Beatles se omitieron tres canciones de Please Please Me: I Saw Her Standing There, que ya había aparecido en Meet The Beatles!, además de Misery y There’s A Place. En su versión mono, se usaron unas versiones reducidas de las mezclas estéreo. Años después, el álbum fue editado nuevamente como parte del box set The US Albums, pero no con su mezcla original, sino que se usaron las remasterizaciones de los álbumes del Reino Unido.

The Beatles’s Story (1964)

Un disco lanzado originalmente a fines de 1964, no como un álbum musical, sino como una suerte de documental en formato disco. Es una versión narrada de la historia del grupo, con segmentos dedicados a cada uno de los integrantes, además del mánager Brian Epstein y el productor George Martin. Esta ve intercalada con informes de noticias, entrevistas de la banda y extractos de canciones. Tiene el mérito de incluir un clip de 48 segundos de Twist And Shout, grabado en el Hollywood Bowl el 23 de agosto de 1964, en el que se suponía iba a ser un disco en vivo, pero que se descartó por la mala calidad del audio. Esto convirtió a The Beatles’ Story en el primer lanzamiento oficial que contenía una actuación en vivo de los Beatles.