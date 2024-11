El incómodo momento que vivió Rafael Araneda con Marc Anthony en Viña 2012: “Quiero lo mismo que Luis Miguel”

Era febrero de 2012 y el Festival de Viña celebraba su LIII edición con una parrilla de artistas que incluyó a José Luis Perales, Morrissey, Luis Miguel, Marc Anthony, Prince Royce, Los Bunkers, Diego Torres, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra y Camila, entre otros.

Fue en este contexto que el cantante mexicano Luis Fonsi se convirtió en la primera persona en la historia en recibir una Gaviota de Platino como reconocimiento a sus 30 años de carrera e incentivo del canal para que aceptara la invitación al evento. Esa noche, miles de personas aplaudieron la entrega del premio y el artista bajó del escenario haciendo historia.

Sin embargo, aquel reconocimiento gatilló una incómoda situación para el animador Rafael Araneda durante la segunda noche, y es que después de recibir la gaviota de oro, el estadounidense Marc Anthony le susurró al animado que quería la de platino. “Él se empieza a despedir con una bandera chilena, se agachaba y se tapaba con la bandera y el tipo me decía: ‘quiero lo mismo que Luis Miguel”’, reveló Araneda en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar”.

Araneda también contó para Glamorama que Alex Hernández, director del Festival de Viña ese año, le insitía por el oído: “¡sácalo, weón!”. “Yo digo ‘este weón quiere platino, ¿hay otra de platino por ahí?’. ‘¡No, no hay nada!’. Y le digo ‘no hay platino, no hay más’. Y me dice ‘doble oro’”.

24 de Febrero de 2012/VIÑA DEL MAR El cantante Marc Anthony , se presenta durante la seguna noche del Festival de Viña del Mar 2012, realizado en la Quinta Vergara FOTO: NADIA PEREZ/AGENCIAUNO

“Pregunto de nuevo ‘¿doble oro?’, y me dicen ‘no weón, chao, chao, sácalo, ya estamos’”, relató. Fue entonces cuando el animador, desesperado por sacar al artista del escenario, le da la mano y lo comienza a empujar hacia afuera, recuerda Araneda, añadiendo que tras el show, el mánager del cantante estuvo “cobrando más gaviotas”.

“A mi juicio la mejor orquesta en vivo que he escuchado, el gallo debería haberse ganado todas las gaviotas”, expresó el animador.