Dua Lipa lanzará su primer disco en vivo en el Royal Albert Hall

La artista pop internacional ganadora de 3 premios GRAMMY y 7 premios BRIT, Dua Lipa, anuncia el lanzamiento de Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall. El nuevo álbum en vivo incluye una nueva versión de Radical Optimism interpretada en su totalidad, junto con varios de sus éxitos anteriores, todos acompañados por la Heritage Orchestra de 53 músicos, con la dirección de Ben Foster, un coro de 14 integrantes y su banda de 7 músicos. El álbum se conocerá el 6 de diciembre.

“Actuar en The Royal Albert Hall fue diferente a todo lo que hice”, comenta Dua en un comunicado. “Por mucho tiempo tuve la idea de reversionar mi música con una orquesta y mientras hacía Radical Optimism, pensaba constantemente en el elemento en vivo y cómo se transformarían estas canciones en el escenario, así que cuando surgió el show en el Royal Albert Hall, representó la oportunidad perfecta no sólo para reconstruir estas canciones sino para celebrarlas de forma tan hermosa e íntima. La experiencia fue emocionante y gratificante por igual. Fue un sueño hecho realidad y algo que siempre llevaré conmigo”.

El deslumbrante show en Londres, realizado el 17 de octubre, contó con el aplauso de la, con artículos de cuatro y cinco estrellas de medios como The Times, Daily Telegraph, London Standard, Attitude, The Independent y muchos más, mientras Dua era coronada como “La estrella pop reinante de Gran Bretaña” quien ofreció una actuación llena de “pura perfección pop”, en un “impresionante espectáculo único” que “mostró su talento en una nueva perspectiva”.

El álbum incluye un sorpresivo dueto de Cold Heart con el ícono musical Elton John, y las primeras interpretaciones en vivo de Dance The Night de la banda de sonido de Barbie, además de cortes como Maria, Anything for Love, End of an Era y muchas más del álbum más reciente de Dua y líder de los charts, Radical Optimism.