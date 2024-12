Lo que no se vio del show de Los Bunkers en Rapa Nui: la cantante invitada, el hoko que no se hizo y lo que viene

Una invitada sorpresiva (y el hoko que no fue)

La visita de Los Bunkers a Rapa Nui estuvo marcada por el intercambio cultural. Además de visitar lugares emblemáticos de la isla (como el volcán Rano Raraku, el Rano Kau, entre otros), pudieron compartir con músicos locales y el show integró actividades propias de la isla.

Como número de apertura participó Nehe Nehe Pakomio, una joven cantante de 22 años, que es la actual reina de la Tapati, una de las mayores fiestas de la isla y toda la Polinesia, que se realiza desde hace décadas. La artista cuenta que supo muy encima que iba a participar del show. “Hace una semana, más o menos -detalló a Culto, a minutos de salir al escenario-. La Municipalidad se encargó de gestionar eso, junto a mi guitarrista y las candidatas a reina”.

Nehe Nehe Pakomio Foto: IG @turismorapanui

La cantante detalla que pese a la invitación, no estaba muy enterada del repertorio de Los Bunkers. “La verdad, no los conocía -dice-. No asociaba mucho el nombre, pero sí canciones, entonces cuando los escuché ahí dije ¡ahh son ellos! la canción que más me sonaba es Llueve sobre la ciudad. Pero estoy muy feliz de conocerlos y de que tengan una baterista mujer (NdR: se refiere a Cancamusa), tienen un equipo muy preparado, se nota que han trabajado durante mucho tiempo”.

Además de cantar su propio material (en que aborda temas como los incendios forestales), Nehe Nehe iba a participar en otro ritual; un hoko, la danza guerrera propia de Rapa Nui (algo así como el haka conocido de las culturas de Nueva Zelandia), que también se puede interpretar como danza de bienvenida. La idea era ofrecerlo como un saludo a Los Bunkers, antes de llamarlos al escenario con el sonido de tambores y los pipi (las conchas marinas endémicas de la isla).

Pero ese momento finalmente no ocurrió. “No hicimos el hoko, pasó que por problemas técnicos no pudimos presentarlo”, explica la misma cantante.

Un regreso deseado

Originalmente, Los Bunkers se iban a presentar en Rapa Nui en febrero, pero el problema de salud del baterista Mauricio Basualto, lo impidió. Incluso, alcanzó a gestarse algún trabajo de preproducción. Pero fue en la última etapa de la gira Ven Aquí, cuando se retomaron las conversaciones para concretar la visita a la isla.

Los Bunkers en Rapa Nui Foto: Pía Figueroa

“En gran parte es la banda que quiso hacerlo, y también gracias a la Municipalidad de Rapa Nui y la gente que nos invitaron y hacerlo en conjunto”, explica el jefe técnico del grupo, Anthony Guterac. Ahí se gestaron reuniones con los productores locales, quienes incluso visitaron Santiago (durante los días del pasado Fauna Primavera) para conocer la técnica, los planos y coordinar la lógística que implicaba el desafío de llevar todo el equipo hasta la isla.

El concierto se realizó en Hanga Vare Vare, un lugar que habitualmente se usa para los espectáculos en la isla, a un costado de la calle principal la que tuvo cortes de tránsito para facilitar la llegada del público. Fue un show muy tranquilo y marcado por un tono familiar, con mucha presencia de familias, niños, adultos mayores e incluso los turistas habituales en la isla, muchos de ellos sorprendidos por la presencia del grupo.

Gira acústica

Una vez de regreso en el continente, el grupo se apresta a la llegada de la película de su MTV Unplugged (del que ya se conoce el tracklist) a las salas de cine ene Chile y México, el próximo 12 de diciembre. Luego, el 19 del mismo mes se emitirá en la cadena MTV y Direct TV para todo el mundo. Además, en Chile el especial televisivo podrá ser disfrutado a través de la señal abierta de Chilevisión.

Tras eso, la banda volverá a la carretera en febrero, con una gira acústica de teatros en promoción del Unplugged. La idea es hacer algo distinto y aprovechar las características del formato. Así, esta arrancará el 6 de febrero de 2025 en el Teatro Municipal de Viña del Mar y continuará en Coquimbo (Enjoy), Valdivia (Teatro Cervantes), Frutillar (Teatro del Lago) , Temuco (Teatro Municipal) y Talca (Teatro Regional del Maule) para encadenar su primer salto internacional durante marzo en México.

Los Bunkers en Rapa Nui Foto: Pía Figueroa

La gira tendrá otras novedades. En abril, la banda llevará a cabo una residencia de 25 fechas en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago. El mismo concepto se implementará en su ciudad natal, Concepción, donde la residencia estable del espectáculo contempla una seguidilla de diez conciertos en el Teatro Biobío.

Las entradas para la gira acústica comenzarán a venderse en preventa desde este lunes 2 de diciembre hasta el miércoles 4 de diciembre 23:59 horas. En tanto, la venta general se iniciará el jueves 5 de diciembre a las 12.00 horas.