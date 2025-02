Guy Pearce y El Brutalista: “Desde el principio tuve la sensación de que este era un proyecto especial”

Una de las primeras imágenes de El brutalista que circuló fue la de tres hombres en una faena de carbón. Uno está sobre un montículo de ese material y con una pala en la mano derecha. El otro aguarda abajo. Ambos han interrumpido su trabajo debido a la sorpresiva llegada de un hombre, un tipo impecablemente vestido y con una voz particular. La clase de personaje que se hace notar incluso antes de decir cualquier cosa.

Es Harrison Lee Van Buren, un poderoso empresario que busca a László Tóth. Le han dicho que él fue el responsable de remodelar su biblioteca. Al principio reaccionó con cólera a la renovación –porque odia las sorpresas, incluso si son organizadas por sus hijos–, pero el paso del tiempo y los entusiastas comentarios de sus cercanos le han permitido valorar su labor. El propósito de encontrar a László no es netamente monetario: quiere persuadirlo para que trabaje para él y viva en su propiedad.

Al leer el guión de la película, el australiano Guy Pearce entendió al instante qué clase de personaje era Van Buren. A diferencia de lo que le ha ocurrido con otros proyectos, asegura, esta vez no fue necesario poner de su propia cosecha para hacerlo realidad en la pantalla grande.

“Él es encantador –dice el actor a Culto–. Siente mucha inseguridad. Creo que no se siente digno del mundo, por lo que trata de encontrar su valor, trata de poseer el control. Trata de ser la persona que tenga todo el poder. Está tratando de ser la envidia de todos, porque creo que envidia a todos de alguna manera”.

Dirigida por Brady Corbet y coescrita por él y Mona Fastvold, El brutalista (desde el próximo jueves 20 en cines locales) se ha convertido en una de las sensaciones del último año. Debutó con elogios (y varios galardones) en el Festival de Venecia, fue elegida como la mejor cinta de 2024 por el Círculo de Críticos de Nueva York y el American Film Institute la incluyó en su top 10 del año. Ya perfilado como uno de los títulos más importantes de la temporada de premios, el largometraje consolidó su estatus con tres reconocimientos en los Globos de Oro y diez nominaciones a los Oscar.

Ha generado admiración su ambiciosa escala (son 215 minutos más un intermedio), su empleo del formato VistaVision (en desuso desde los años 60) y su arrojo para abordar un puñado de temas que van desde la inmigración hasta el mecenazgo. El nivel de sus actuaciones es un capítulo aparte, en especial las de Adrien Brody –quien encarna a László, un arquitecto judío húngaro que llega a Estados Unidos tras sobrevivir al Holocausto– y Guy Pearce.

Sobre ese rol, que le reportó la primera candidatura a los Oscar de su carrera, habla en detalle en esta entrevista.

-¿En qué momento sintió que esta sería la clase de filme ambicioso que tendría éxito?

Creo que al trabajar con Brady ciertamente tuve la sensación, desde el principio, de que este era un proyecto especial. El guión era realmente bueno. Brady es un tipo muy maduro, que es accesible, es divertido y tranquilo, pero se toma muy en serio el trabajo. Se sintió como si fuéramos parte de algo que era serio y adulto.

-Se ha hablado mucho sobre que, a pesar de lucir como una película grande, contaron con un presupuesto acotado. ¿Se sintió muy diferente a otros proyectos de distintos tamaños que ha hecho en su carrera?

Bueno, en algunos niveles realmente no se sintió tan diferente. Al trabajar con Brady, como te decía, sabíamos que estábamos trabajando con un cineasta serio, que es muy maduro. No sé si es porque él fue actor en el pasado, pero tenía un respeto absoluto por nosotros como actores. Y realmente parecía que sabía lo que necesitábamos, qué conversaciones necesitábamos para sacar lo mejor de nosotros, etc. Así que por eso probablemente se sintió un poco diferente a otros trabajos, aunque no quiero decir que otros directores no sepan comunicarse con los actores.

“A pesar de que el presupuesto era pequeño, no parecía que estuviéramos apurados. Fue un rodaje de nueve semanas, y no parecía que fuera comprimido o que no tuviéramos suficiente dinero para filmar (...) En muchos niveles no pareció muy diferente a otras cosas que son igual de serias y cuidadosas en su estilo cinematográfico. Pero el propio Brady es un cineasta único. Probablemente notamos más diferencias al ver la película terminada, al escuchar esa magnífica banda sonora, al observar la forma en que la dirección artística de Judy (Becker) se materializó. Y al ver el increíble estilo de Brady”.

-Van Buren es un personaje que puede ser percibido como encantador y desagradable. ¿Qué tipo de trabajo hizo para darle vida?

Nunca he sabido la respuesta a esa pregunta. Es gracioso, porque la gente dice: ¿cómo haces lo que haces? Y yo contesto: no lo sé, sólo respondo a mi imaginación. En este caso estos personajes emergieron completamente establecidos en la página. Realmente así fue. Vi completamente quién era él basándome en lo que estaba leyendo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, no tuve que hacer nada para intentar encontrar cómo era; ya podía verlo. Obviamente trabajé un poco en torno a cómo podría presentarse, y encontré una voz para él. Pero sentí que él estaba allí y yo simplemente estaba reaccionando a lo que estaba leyendo. Fue como leer una gran novela y tener una gran reacción a un personaje fantástico de un libro.

Un personaje intimidante

Puede que la mayor parte del público asocie a Guy Pearce con cintas como Los Angeles al desnudo (1997) o Memento (2000). O con la miniserie de HBO Mildred Pierce, por la que ganó el Emmy. Lo cierto es que también posee un generoso currículum de películas en que interpretó papeles basados en personas reales, desde figuras del mundo artístico (Errol Flynn, Andy Warhol, F. Scott Fitzgerald) hasta personalidades como Harry Houdini y el rey Eduardo VIII.

Todas esas producciones le permitieron ganar experiencia en trabajos de época. A primera vista, El brutalista parece una: abarca varias décadas, recrea un período particular de Estados Unidos (la posguerra) y contiene una serie de detalles que podrían provocar que el espectador crea que se inspira en hechos de la vida real. Pero la verdad es que no lo es.

Aunque no comparta ese origen, Van Buren quizás lo obligó a ir más lejos que cualquiera de esos personajes. Padre de dos gemelos –que intentan sin éxito agradarle–, cultivó una herencia por sí solo y se ha ganado un lugar entre las personas más poderosas del rubro industrial. Así como es alguien capaz de apreciar el arte y de empatizar con el sufrimiento ajeno, también se revela como un tipo del que es mejor no fiarse.

“Su sensibilidad y su capacidad para reconocer el gran arte de László Tóth es genuina y verdadera. Pero luego no sabe qué hacer con László el artista. No sabe qué hacer con este hombre que parece conocerse mejor a sí mismo que él”, analiza. “Así que (Van Buren) es un personaje realmente interesante para interpretar. Porque está lleno de inseguridades y amargura, pero intenta enmascararlo todo, intenta ocultarlo todo, y presentarse como alguien distinto”.

Durante el recorrido de El brutalista, que comenzó hace cinco meses en Venecia, ha notado algo particular: hay personas que encuentran un rasgo de comedia en su rol. Aunque afirma que esa dimensión no estuvo presente durante el rodaje, hasta cierto punto es algo que puede entender.

“Lo que resulta gracioso, si es que lo hay, es la naturaleza seria con la que Van Buren funciona. Es un poco ridículo en cierto modo. Se sale con la suya siendo el tipo más poderoso de la sala, y veo que a la gente le parece gracioso eso. Pero no fue algo de lo que realmente habláramos. Creo que probablemente hablamos de lo audaz que es y las cosas que le dice a László. Pero no asumí necesariamente que eso se traduciría en buena comedia. Pero, ¿quién sabe? Quizás ahora tenga una carrera en comedia”.

-Van Buren representa el sueño americano y la cara más oscura de Estados Unidos. ¿Cómo cree que esa idea resuena en el mundo actual?

Estoy seguro de que puede resonar en el mundo de hoy. Quiero decir, Estados Unidos todavía se presenta como la gran tierra prometida y el país número uno del mundo, como el mejor país del mundo. Por un lado, Estados Unidos se considera a sí mismo el lugar donde los sueños pueden hacerse realidad. Si vienes aquí, con tu propio esfuerzo puedes alcanzar el éxito y convertirte en lo que quieres ser. Lo cual, por supuesto, es como apostar: una persona gana y las otras 10 mil, no. Así que es una idea peligrosa de todos modos. Y, por otro lado, dentro de Estados Unidos hay mucho debate sobre la inmigración, en particular con el regreso de Trump (a la presidencia), levantando muros y expulsando a los musulmanes. Por lo que existen todo tipo de grietas en esta idea del sueño americano.

“Obviamente era un lugar mucho más ingenuo en los años 40 y 50, cuando se desarrolla nuestro filme. Había mucho más encanto, supongo. Aunque László no viaja a Estados Unidos porque se siente encantado. Viaja porque está escapando del fascismo y del Holocausto, por lo que en verdad no tiene elección. Pero creo que el tema de la inmigración es algo con lo que la gente se identificará hasta cierto punto”.