El chiste de Edo Caroe sobre Sebastián Piñera que dividió al público en Viña 2025

Una vez más, Edo Caroe logró hacer reír al Monstruo y salió triunfante del Festival de Viña, en la que fue su segunda vez sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En la instancia, el humorista bromeó sobre contingencia, su familia, el fallido paso de su colega venezolano George Harris por el escenario y sobre política.

En este último punto, el comediante generó controversia, en particular por un chiste que realizó sobre el fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien murió el 6 de febrero de 2024 tras sufrir un accidente en helicóptero, donde la aeronave cayó al Lago Ranco.

En el escenario de Viña 2025, Caroe señaló que Chile “es una fuente inagotable de cagás, h... Y me di cuenta que Chile es como cíclico, porque pasamos por los mismos lugares cada cierto tiempo. Somos presos de nuestras emociones. Como que cada cierto tiempo queremos cambiarlo todo. Nos pasamos tres pueblos, y volvemos al mismo punto”, relató.

En ese sentido, señaló que “con la política pasa lo mismo, pasamos de izquierda a derecha, derecha izquierda. Se acuerdan cuando pasamos de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera”.

A ello añadió: “Yo creo que va a pasar la misma huevá… el próximo periodo presidencial, va a salir Michelle Bachelet, después, Piñera Robot. A prueba de agua esta vez”, señaló generando risas en el público, pero también descontento.

Para rematar, aseguró que no haría más chistes de Piñera, “porque me da miedo que en la noche me venga a tirar las patas. No alcanza…”, sostuvo.

El chiste generó opiniones divididas, si bien algunos celebraron al humorista, otros lo tildaron de “patético”.

