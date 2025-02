Boric, Piñera, Kast y Orsini: los ácidos chistes de Edo Caroe acerca de la contingencia política

La tan esperada actuación del comediante Edo Caroe en el Festival de Viña comenzó alrededor de la medianoche, marcando el cierre de su exitosa gira.

Su rutina, que abordó temas de actualidad (incluyendo la fallida presentación de George Harris en Viña), fue recibida con entusiasmo y logró conquistar al público de la Quinta Vergara. Uno de los momentos más destacados y que provocó risas en el festival fue cuando Caroe describió la naturaleza cíclica de Chile, especialmente en el ámbito político.

“Se acuerdan cuando pasamos de Bachelet Piñera, Bachelet, Piñera”, preguntó. “Yo creo que va a pasar la misma huevá. Va a salir Michelle Bachelet y Piñera robot a prueba de agua”, remató.

“Yo no voy a hacer chistes de Piñera porque me da miedo que en la noche me venga a tirar las patas, no alcanza”, terminó su chiste con referencias al fallecido expresidente.

Vina del Mar, 26 de febrero 2025 El comediante Edo Caroe se presenta en la cuarta noche del Festival de Vina del Mar 2025 Sebastian Cisternas/Aton Chile

Además, lanzó burlas al partido político del presidente Gabriel Boric, más en específico por la serie de polémicas que se ha visto envuelta Maite Orsini. Durante una parte del monólogo, donde contó un chiste referente a los rugbistas uruguayos que quedaron varados en Los Andes después de sufrir un accidente aéreo en 1972.

“Está esa gente que entrena piernas y se da color diciendo que ‘hoy tocó piernas”, mencionó el artista. “’Tocó piernas’ es algo que pudo haber dicho una persona que fue al gimnasio o un rugbista uruguayo en los Andes”, comenzó diciendo.

“Ya pero las caras de espanto. ¿Ustedes creen que ellos no bromearon con eso en algún momento diciendo ‘oye, tocó pierna? ¿O que dijeron ‘¿no hay otra cosa? No, no hay mano””, relató.

Junto con recordar la historia de los deportistas uruguayos, Caroe bromeó: “Eso de comerse a los amigos, a menos que estés en el Frente Amplio, no se estila”, finalizó.

Edo Caroe logró superar la presentación de Myriam Hernández.

El presidente Gabriel Boric también fue mencionado durante la rutina, cuando el comediante hablaba de su vida sexual junto a su esposa de hace 20 años, dentro del contexto de los juegos de roles, contó que a su pareja le gustaba que se disfrazara del mandatario.

“Ella está acostadita en la cama y... bueno, a los que no les guste Boric, José Antonio Kast y le hago 13 hijos. Pero a ella le calienta cuando hago de Boric”, inició.

“Entonces yo me paro al lado de la cama y me dice ‘mi presidente, mi presidente’. Me bajo de la bicicleta, la dejo al lado (...) ‘mi presidente, tiene el cierre abajo, me subo el cierre y me dice ‘súbase usted mejor’. Ahí me subo, pero antes doy una vueltita y ella me dice ‘¿Cuántas cositas ricas me va a hacer esta noche?’, yo le dijo’ oh, no tengo la cifra exacta”, desatando las risas en la Quinta Vergara.