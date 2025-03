La historia de amor incondicional de Duki y Emilia Mernes

Duki y Emilia Mernes son una de las parejas más queridas de la música Argentina. Se conocieron en 2021 en una ceremonia de premios, lo que los impulsó a sellar una colaboración que terminaría en una relación amorosa.

Fue en el estudio de grabación, mientras preparaban la canción Como si no importara donde se enamoraron.

Todos se enteraron un 9 de diciembre de 2021, cuando el cantante confirmó la relación en redes sociales. “Estoy como para gritarle al mundo que te quiero”, escribió en la foto donde salían abrazados.

La cantante también comenzó a compartir fotos juntos en redes sociales y de a poco, empezó a nombrarlo en sus entrevistas. “Nos entendemos mucho, porque tenemos la misma vida y por ahí para tener una relación estable y sana, está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno“, dijo Emilia en CNN.

Siempre demostrando su total admiración y su amor hacia él. “Él es un amor, buena persona, muy sencillo. Estoy muy enamorada, la verdad. Estoy muy feliz. Es muy talentoso. Yo lo admiro mucho".

Meses después de comenzar su relación y grabar Como si no importara, volvieron a colaborar en Esto recién empieza y en 2023, mientras su relación marchaba bien, publicaron Los Del Espacio junto a LIT killah, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra y Big One, algunos de los mayores exponentes del género urbano en Argentina.

Pero a pesar de mostrar una relación sólida frente al público y además colaborar, han salido a luz evidencias de que en su relación no todo ha sido color de rosas. En noviembre de 2024, una supuesta infidelidad por parte de Duki causó revuelo en redes sociales y rápidamente se comenzó a especular sobre su relación.

Conflictos en su vínculo

Fue gracias a la aparición de capturas de pantalla que publicó en X, Sol Leguizamón, la -amiga de una mujer que se identifica como Lula-, donde se leía que Duki aparentemente envió mensajes subidos de tono a Lula. Esto generó muchas reacciones en la red social.

En este contexto, Lula, la mujer involucrada conversó con el medio argentino Minuto Neuquén para aclarar la situación y en un intento de defenderse, narró su versión de los hechos. Según comentó, ella siempre había sido fan del trapero y sin la intención de que le contestara, le respondía las historias, tal como muchos seguidores lo hacen con los famosos que admiran.

Sin embargo, en 2023, Duki le escribió por Instagram. “Me respondió un mensaje viejo y me puso ‘Gracias’. Al toque le respondí y le puse: ‘Hola! Te amo” y comenzaron a hablar, según contó Lula.

Esto sucedió en una fiesta donde el trapero celebraba el lanzamiento del album El after del after del rapero YSY A. La mujer contó que el músico en este contexto le envió una foto en el avión camino a Chile para cerciorar que era él quien le estaba escribiendo.

Pero la conversación fue corta y no volvió a repetirse. A pesar de eso, ante la sorpresa de obtener una respuesta del trapero, esto se lo contó a su círculo más íntimo, sus amigas y su novio específicamente. Pero su amiga Sol un día publicó los pantallazos en X, sin tener en cuenta el alcance que podría tener el tuit.

La viralización de estos mensajes llevó a los fans de la pareja a exigir explicaciones, pero a pesar de la presión, Emilia y Duki optaron por mantener silencio y no hicieron declaraciones públicas al respecto.

Con el pasar de los días se les vio juntos en eventos, lo que demostró que su relación no se había roto.

Recientemente, la pareja se ha visto más unida que nunca. En conversación con Billboard Latin publicada el miércoles 26 de febrero, Emilia Mernes hizo revelaciones sobre la relación que mantiene con Duki, demostrando el amor que siente por él.

“Venimos de lugares distintos, aunque por fuera se vea que somos diferentes, somos bastante parecidos. Tenemos casi todo en común”, aseguró Emilia. Y también resaltó que en su relación se apoyan mutuamente: “Nos retroalimentamos todo el tiempo”.

“Me encanta escucharlo hablar y que me aconseje. Es una persona muy inteligente, muy culta, todo el tiempo está informándose. Me encanta pedirle consejos y que se meta al estudio conmigo a escribir juntos”, dijo la cantante.

Por su parte, Duki, en la conferencia de prensa del Festival de Viña del Mar que dio hoy viernes 28 de febrero, contó qué objetos trae consigo. “Tengo uno que otro amuleto que me llevo a todos lados. Ahora tengo dos regalos que me hizo mi novia (...) uno es una cadena con una foto con mi perrita y el otro es una foto con mi abuela, que en paz descanse, le mando un beso enorme. Esos dos objetos los llevo a todos lados, un amuleto en mi bolsito para que me dé buena suerte“, lo que demuestra que a la fecha aún siguen juntos.