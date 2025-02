La revancha de Karen Doggenweiler en Viña 2025

Acaso los mejores días de su carrera televisiva está viviendo Karen Sylvia Doggenweiler (55). En su primera experiencia como animadora del Festival de Viña, la figura está sembrando el trabajo de años de pantalla.

Así lo comenta ella misma a Culto: “Me siento muy agradecida de todo lo que ha pasado en el Festival de Viña y creo, humildemente, que es el resultado de un largo trabajo, de años de una carrera en distintos programas y con muchos festivales a mi haber que me permitieron llegar a la Quinta Vergara con varias horas de vuelo y preparada para lo que significa este gran desafío”.

Apenas fue confirmada como mujer ancla de Viña, Doggenweiler comenzó un trabajo duro de preparación que sin duda se ha notado en la Quinta Vergara y que ha sido aprobado en general por el público.

“Destaco una preparación intensa en los últimos meses, junto a un gran equipo con el que trabajamos intensamente para dar lo mejor sobre este escenario -agrega la animadora-. Debo confesar que el resultado ha sido mejor de lo que esperaba, porque este sueño cumplido definitivamente ha sido más de lo que imaginaba y lo agradezco desde lo más profundo de mi ser. Hemos vivido momentos inolvidables y me quedo con todo lo bello de esta semana, en donde me he llenado, una vez más, del cariño de la gente, tanto en la Quinta Vergara como en sus casas, redes sociales y desde donde hayan estado viendo el Festival”.

Si bien pareciera que Viña es una consolidación de su carrera después de años en que no pudo animar el certamen veraniego en TVN, Doggenweiler prefiere tomárselo con mesura: “Yo me tomo todo con calma y tranquilidad. Agradezco de corazón todo lo vivido y sin duda Viña marca un punto muy alto en mi carrera… eso sí, yo quiero siempre seguir desafiándome y que esto no pare. Siempre siento que cada uno de los hitos de mi carrera es un desafío para algo más que va a venir. Y me han dicho ‘oye, con esto ya lo conseguiste todo’, y no, yo creo que nunca hay que decir eso, porque siempre la vida nos sorprende, siempre llegan cosas nuevas y más oportunidades. La vida se abre paso cada día y yo tengo el corazón abierto a todo lo que pueda venir”.

Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera.

Para la trayectoria de Karen Doggenweiler, Viña 2025 es sin duda una revancha. Ya está dicho, durante los 30 años que pasó en TVN nunca tuvo la oportunidad de animar la fiesta, período en el que la televisora estatal estuvo a cargo del Festival en dos períodos junto a Canal 13 (2007-2010 y 2019-2024).

En todo ese tiempo, TVN optó por otros nombres en desmedro del suyo: Tonka Tomicic y María Luisa Godoy. Solo hacia el final de su período, cuando ya tenía tomada la decisión de emigrar a Mega, Dogenweiler recibió una oferta de la red pública para animar Viña, pero ya era tarde, así lo reveló en entrevista con Culto en 2024. “Me pareció que las cosas tienen que llegar cuando son y no muchas veces en momentos ya como una última herramienta o instancia”.

“Yo para TVN tengo los mejores recuerdos, siempre las mejores palabras, hay equipos a los que adoro. Tengo muchos amigos, hablo siempre. Fueron los primeros en felicitarme. Imagínate, cómo no los voy a querer. Y están siempre en mi corazón. Llegué ahí el año 91, al departamento de prensa, y siempre voy a tener los mejores recuerdos. A pesar de toda la linda carrera, esta linda noticia llega, pero llega más tarde”.

No es el mismo escenario de su arribo a Mega, donde apenas llegó -en 2022- se le ubicó en uno de los programas más vistos del canal: el matinal Mucho gusto junto al periodista José Antonio Neme. Y siempre estuvo considerada para animar Viña. De hecho, la propuesta le llegó días después que la señal se adjudicara la licitación del espectáculo en el período 2025-2028.

La revancha de Karen Doggenweiler en Viña 2025: “Ha sido mejor de lo que esperaba” FOTO: SEBASTIAN RÍOS MORALES/AGENCIA UNO

Tres miradas a Karen

Así al menos lo piensan los especialistas, que -consultados por Culto- coinciden en que el desempeño de la animadora en la Quinta Vergara se ha visto sólido y de buena manera.

La periodista Carolina Gutiérrez (TVN) comenta: “Siempre he pensado que Karen tiene algo que no se compra en la farmacia: esa frescura, naturalidad y poca vergüenza a reír de sí misma y sobre todo como se ‘acopla’ a sus pares. Al que le toque Viña del Mar le ha ofrecido esa vitrina donde brillar para el mundo. Se preparó. Se nota no solo físicamente (está estupenda) también se preparó para disfrutar, para dominar al Monstruo que pareciera amarla”.

“Creo que en lo que menos me he fijado es en sus vestidos (antes era el comentario diario de la animadora) porque lo que veo es a una mujer madura, disfrutando de todo lo que aprendió. Y parece que en el último tiempo (después de dejar TVN) aprendió mucho”, agrega Gutiérrez.

Karen Doggenweiler

Por su lado, Cristián Farías, editor de Glamorama, agrega: “Entró devorando a la Quinta Vergara. La primera Primera Dama del Festival, inaugurando una era donde la mujer puede ser la animadora y el hombre coanimador. Y demostrando que más de 25 años de carrera en matinales, estelares, espacios de talento, concursos, vivenciales, de corte humano, periodístico, de un cuanto hay, la curtieron hasta la perfección. Porque Karen hace lo que quiere. Tiene a Viña en un bolsillo. Presenta, emociona, rellena, baila, bromea, aconsejó al porfiado George Harris y extendió hasta lo inextendible la Gaviota de Platino a Myriam Hernández sin que comenzaran a pifiar”.

Desde su vereda, también opina el periodista Andrés Caniulef: “Karen tenía no solo el desafío de asumir la animación de viña por primera vez, sino también de cargar con la enorme expectativa que gran parte del público arrastraba por años por verla en esa tarea. Ahí radica su punto más fuerte , asumir -o no - esa carga y no dejar que pese ni que se note. Se le vio segura y desenvuelta en la primera noche, con la emoción justa y un look -Macarena Montané- hasta ahora el más logrado para mí”.

Vina del Mar, 24 de febrero 2025 Los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda durante la segunda noche del Festival de Vina del Mar 2025 Sebastian Cisternas/Aton Chile

A pesar de que la evaluación total es positiva, los entrevistados comentan algunos detalles que han notado en el trabajo de Doggenweiler. Carolina Gutiérrez dice: “Me encanta cómo su empoderamiento (odio esa palabra pero no encuentro otra) y dominio la podrían tener perfectamente sola - sin animador- en ese escenario. Me encanta eso cariñoso, los abrazos, el secretismo al oído con los artistas y los besos (Claro que no con todos ni a cada rato- con Pancho Melo fue un poco mucho-).

Cristián Farías acota: “Solo le falta algo, un detallito, una cosa poca: glamour. Su team de look tiene a Doggenweiler más de sexy que de lady. Más Carola de Moras que la gran dama de la conducción que es. En cambio, con una elegancia onda Carolina Herrera, Oscar de la Renta o Chanel, aunque fuese en homenaje o algo por el estilo, Karen hubiese vestido mejor el trono. Mucho mejor”.

Por su lado, Andrés Caniulef indica: “Estaba la tarea de animar junto al Rafa, a estas alturas un monstruo de las comunicaciones. Si hubiera que encontrarle un punto débil sería ese: a veces ceder demasiado terreno a su compañero y/o restarse, como ocurrió en la entrega de la Gaviota de Platino a Myriam”.

FOTO: /AGENCIAUNO

Para Carolina Gutiérrez, el rol de Doggenweiler en Viña es el triunfo de las mujeres con recorrido: “Qué bien por el camino que nos abre a las mujeres sobre 50 que antes sabíamos que los medios nos jubilarían llegado el medio siglo. Hoy vemos cómo todo lo aprendido nos despoja de prejuicios (los niños son adultos / los maridos / parejas saben lo que haces) y te permiten brillar genuinamente. Karen y Myriam (Hernández) las verdaderas reinas y dueñas del Festival. Ya quisiera yo tener el talento de ambas”.

“El balance general es positivo -dice Andrés Caniulef-. Entiendo que no ha sido tan fácil enfrentarse a la tarea titánica de llevar un festival, que debuta en Mega y que como nuevo comienzo tiene sus dificultades y esa trastienda de a poco se va conociendo. La desplazaron en la Gala -por ejemplo- en favor de Tonka. Confiada, fresca, el sello Karen -esa mezcla de mujer que da cercanía y seguridad- está en la Quinta Vergara y eso es lo que quería ver de ella”.

“Maneja los tonos de voz, el espacio, las miradas y el timing. La escena completa -añade Cristián Farías-. Junto a Rafa Araneda, otro monstruo de la comunicaciones igual que ella, tienen asegurado el título de mejor dupla en los 64 años de certamen”.