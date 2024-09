Karen Doggenweiler: “Estábamos muy acostumbrados a que la figura del hombre fuera la central en Viña. Este es un cambio”

Una noche de febrero de 1984, Karen Doggenweiler (55) ingresó a la Quinta Vergara para ver en el Festival de Viña del Mar a Daniela Romo y Andy Gibb: postales de una era pretérita. “Era la primera vez que iba al Festival, estaba en la galería, tenía 15 años y fui con mi mamá y mi hermana. Ha pasado mucho tiempo”, recapitula la conductora en diálogo con Culto.

Una noche de febrero de 2025, 41 años después, la misma Doggenweiler volverá a ingresar a la Quinta Vergara, pero no estará en galería, no verá a Daniela Romo -Andy Gibb ya murió hace mucho- y el mundo será otro: postales de una era presente. La periodista fue oficializada a principios de esta semana como la nueva animadora del Festival de Viña, quizás el logro más relevante de su trayectoria, el salto hacia el rol más expuesto y comentado del verano chileno.

“Es un escenario impresionante y se juegan siempre muchas cosas en Viña”, estima Doggenweiler, situada precisamente en una escenografía que reafirma el carácter intimidante de la cita en la Ciudad Jardín: el estudio donde se realizó esta entrevista en Mega, canal al que llegó en 2022 luego de más de tres décadas en TVN, está acondicionado de forma especial con paneles que exhiben por varios rincones el logo de Viña 2025.

04/09/2024 karen doggenweiler MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Cerca de ahí, en el set del matinal Mucho gusto, el espacio que conduce junto a José Antonio Neme, la conductora fue ungida como rostro principal del certamen musical el pasado lunes 2 de septiembre, flanqueada en vivo y en directo por parte de los funcionarios de la televisora y hasta del mismo Carlos Heller, presidente del directorio de Megamedia. Eso sí, la propuesta había llegado mucho antes, a principios de mayo, luego que la citaran a un almuerzo días después que Mega se adjudicara la licitación del espectáculo en el período 2025-2028.

“Fue un almuerzo bien bonito y emotivo. Yo algo intuía, pero es un poco como cuando te llamaban a la oficina del inspector. Te van a retar o viene algo increíble. Y llegó algo increíble, Me dijeron ‘queremos que seas la animadora de Viña’. Para mí era un sueño largamente acariciado”.

Carlos Heller en la presentación de la animadora como parte de Viña 2025.

-¿Dijo de inmediato que sí?

Altiro que sí. Sí, acepto. No he dicho tantas veces en mi vida eso, pero dije “sí, acepto”. E Inmediatamente me emocioné.

-¿Nunca tuvo un ápice de duda?

Nunca se generó esa situación y yo creo que también cuando me lo plantean lo hicieron con la confianza y la sonrisa de quien sabe que está ofreciendo algo que uno ha soñado, que ha acariciado y que por fin se materializa. Yo creo que por eso fue un momento muy especial y bien mágico. Me emocioné mucho en esa oportunidad cuando lo conversamos.

-¿No hay ningún temor por el hecho de aceptar Viña, un escenario tan sobreexpuesto?

Bueno, yo creo que es un escenario impresionante y claro, se juegan siempre muchas cosas en Viña. Pero, ¿sabes qué? Lo vivo con harta confianza. Yo creo que estoy acá por mi carrera, por mi trabajo, por mi capacidad, por 30 años de haber hecho tantos programas, siempre muy cercanos y vinculados a la gente, de mucho compromiso con el público. Fui al Festival de público, a cubrirlo como periodista, de jurado, luego animando los programas satélites. Entonces, lo veo como algo tan lindo.

“Hay veces en que uno dice ´ya, mira, como que ya no fue´. Pero es increíble que de repente aparezcan esos sueños. Yo creo que por eso hay una lección bien bonita y especialmente para las mujeres, que no hay que rendirse, que hay que perseverar, que merecemos todo lo que soñamos. O sea, este era un anhelo tan precioso y lo digo con mucha convicción, merecemos todo lo que soñamos. Hemos trabajado tan duro, no hay que bajar los brazos. Llegan, se materializan esos sueños, a veces en el momento en que uno menos lo esperaba, pero es cuando es.

04/09/2024 karen doggenweiler MARIO TELLEZ / LA TERCERA

-¿En algún momento pensó que ya nunca iba a suceder?

Lo tenía ahí como dormido, lo había dejado (el sueño). A lo mejor tampoco nunca pensé que iba a volver a estar en un programa en la mañana, pero es lindo regresar a un matinal. Y así, también vuelven los sueños de Festival. O sea, de pronto como que las lindas noticias florecen.

-TVN tuvo el Festival de Viña durante muchos años en que usted era animadora del canal. ¿Se lo ofrecieron en algún momento?

En un momento que no quisiera recordar cuando me lo ofrecieron.

-¿Por qué?

Porque no, porque yo ya tenía la decisión tomada de venirme (a Mega) y porque no me pareció que fuera justo para... Quisiera ni siquiera entrar en ese tema, pero me pareció que las cosas tienen que llegar cuando son y no muchas veces en momentos ya como una última herramienta o instancia.

-Pero se lo ofrecieron entonces antes de venirse a Mega. ¿No le pareció?

No…

-¿No le pareció que era lo mejor?

No, mira, yo para TVN tengo los mejores recuerdos, siempre las mejores palabras, hay equipos a los que adoro. Tengo muchos amigos, hablo siempre. Fueron los primeros en felicitarme. Imagínate, cómo no los voy a querer. Y están siempre en mi corazón. Llegué ahí el año 91, al departamento de prensa, y siempre voy a tener los mejores recuerdos. A pesar de toda la linda carrera, esta linda noticia llega, pero llega más tarde.

04/09/2024 karen doggenweiler MARIO TELLEZ / LA TERCERA

-O sea, por lo que se entiende de sus palabras, el ofrecimiento de TVN llegó en un momento inadecuado.

Yo no esperaba que llegara en ese momento. Ya tenía decidida la idea de venirme.

-Cuando TVN tenía el Festival, ¿consideraba injusto que en algún momento usted no fuera la animadora?

Como que lo tenía dormido durante años, a lo mejor uno mismo lo usa eso como una protección, como “no, yo sé que no va a pasar”. Y lo tenía ahí dormido. Pero mira cómo despierta, y despierta acá de la mano de un equipo tan espectacular. O sea, yo sólo tengo palabras de gratitud para todos los ejecutivos de Mega, para toda la gente que trabaja en el canal. Me siento muy querida, muy respaldada. Tengo la impresión y la convicción de que vamos a hacer un gran Festival. Existe la posibilidad de ser muy libres, y de sorprender, de hacer cosas distintas, y yo creo que está todo dado como para que hagamos eso.

-Se lo preguntó también porque cuando hicieron su presentación oficial en Mega, uno de sus compañeros dijo: “esto debería haber pasado hace mucho tiempo”. ¿Lo siente igual?

Es que yo creo que es cuando es. Ahora, después de 30 años de carrera, más madura, habiendo hecho tantos festivales y en lugares tan diversos. Mira, he recorrido Chile por distintos motivos, teletones, tantos programas que he podido hacer, y por tantos festivales. Me fascinan los festivales, Chile es un país de festivales, es un momento de tanta alegría.

04/09/2024 karen doggenweiler MARIO TELLEZ / LA TERCERA

-¿Cómo se imagina usted contribuyendo a eso? ¿Qué estilo le va a imprimir a la animación de Viña que puede marcar una diferencia?

Mi estilo, mi forma de ser. Me encanta ser muy libre en el escenario, me gusta no guiarme por un libreto, por un guion, por el sonopronter, por tantas tarjetas, a pesar de que hay ritos en los festivales donde hay que anunciar cosas.

-Pero Viña es un escenario muy estricto y libreteado.

Claro, hay una coreografía, si tú quieres, para el título de la canción, el intérprete y la orquesta. Pero yo creo que podemos sorprender y que hay mucha de esa información que se puede entregar de otra manera, audiovisual. Creo que va a haber mucha tecnología, mucha innovación. Hay un gran director que es Álex Hernández, que está también con muchas ganas de sorprender, así que se juntan ahora elementos que son muy atractivos para que tengamos un festival novedoso, que sorprenda.

“No podría estar en el Festival si no soy yo misma. Y es lo que me han dicho y es lo que yo he pedido y es lo que se va a dar. ¿Cómo al saludar yo voy a tener libreteado lo que siento en ese momento, al ver toda una cantidad de gente? No puedo”.

-Al animador de este año, Francisco Saavedra, se le criticó que precisamente no era él. Entonces, ¿hay formas realmente de que un animador despliegue su estilo en un escenario como ese?

Yo a Pancho lo adoro. Es un queridísimo amigo. Y yo siento que, claro, cada uno tiene que tener su estilo y dejarlo ser en el escenario y sentirse libre y disfrutarlo. Yo creo que se nota mucho cuando uno está pasándolo muy bien en el escenario. Y cuando a lo mejor no estás tan pendiente de, no sé, de seguir al pie de la letra lo que te dicen en el oído. Hay que ser libre.

-¿Qué le preció la última animación de Francisco Saavedra y María Luisa Godoy?

La vi. Y tuvimos nosotros algún tipo de juicio en ese sentido. Yo creo que ahí, yo no sé si ellos se dejaban guiar, si les impusieron mucho seguir algo muy establecido, o si para ellos era más cómodo hacerlo así, de esa manera. Pero, bueno, está también lo que uno quiere hacer. Yo no conozco los detalles de cómo se gesta la animación de otros. Cada uno tiene su estilo, cada uno ha marcado una época, una era. Independiente de lo que hayan hecho ellos o no hayan hecho ellos, yo sí te puedo decir que acá va a haber harta libertad, harto juego. Me han dado las garantías de que uno puede animar. Somos finalmente animadores y estamos en una fiesta musical, en la más importante de nuestro país.

-Viña tiene una parte de mucho guión, pero también otra totalmente impredecible: las pifias. Hay animadores que han sido criticados por no saber manejar esas situaciones. ¿No le da temor que pueda suceder una circunstancia como esa y pueda manchar más de 30 años de carrera de un momento a otro?

Yo creo que el público es un público vivo, maravilloso, pero también muy sensato. O sea, hay momentos en los que el artista se fue, y se fue, y la verdad es que no existe otra posibilidad de traerlo de vuelta. Es un espectáculo en vivo, es un público que siente, que se manifiesta y está muy bien que así sea, que existan esos momentos, también es parte de los festivales. Esperamos estar a la altura.

-¿Lee lo que se dice en las redes sociales de su llegada a Viña?

Leo, pero no tanto tampoco. No puedo leer todo, es mucho. Pero intento, sí, intento leer todo y agradezco. Las mujeres especialmente, muy cariñosas, muy solidarias, y sienten como prácticamente la pedimos, porque es como que hace rato veníamos sintiendo que ya era una carrera que tenía que tener un momento tan importante y estelar como este.

“Es bien inédito que nombren a una mujer primero. Estábamos tan acostumbrados a que la figura del hombre era la central, con mucho mérito, por supuesto, pero que siempre la mujer era un poco ahí como acompañando. Y este es un cambio de era, absolutamente. Se puede hablar de una mujer primero, que se vea, que se sienta empoderada, y que hoy en día, inmediatamente después de la nominación, empecemos a hablar todos de quién la va a acompañar”.

-¿Le gustaría animar sola el Festival?

Es que yo creo que es un escenario donde uno necesita a alguien para interactuar, para jugar, que se presta además. Yo trabajo mucho en equipo y me encanta y he tenido la suerte de trabajar con los mejores animadores de Chile. Entonces, tener a un partner ahí en el escenario va a ser genial. Y lo estoy esperando con los brazos abiertos.

-A propósito de las opiniones de la gente, ¿qué le parece la otra cara de la moneda? Hay gente que ha sido crítica con su llegada al Festival de Viña, que no ha sido tan fervorosa, criticando su vínculo con Marco Enríquez-Ominami. Ha puesto un acento político en el tema. ¿Qué le parece eso?

Muy injusto. Yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera. Soy mamá, soy periodista, soy mujer. No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido. Entonces, es bien increíble, insólito, es como del siglo pasado. Y te insisto, no es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido. Yo creo que esta es una linda pelea que hay que dar. No solamente por mí ahora, sino que por las futuras animadoras o las niñas que sueñan con subirse a la Quinta Vergara para que en una entrevista no les pregunten qué piensan del marido, qué te parecen las opiniones sobre...

“Entonces, yo creo que eso es muy importante, es una situación que parece como de 1900, no sé, no sé ni qué año decir, 1940, no sé. Que te hicieran una pregunta así o ver comentarios así, yo creo que son de otro siglo”.

04/09/2024 karen doggenweiler MARIO TELLEZ / LA TERCERA

-Según sus palabras, nunca su matrimonio con Marco Enríquez-Ominami ha tenido alguna clase de influencia en su carrera televisiva.

Yo he mantenido mi carrera y ha sido a base de mucho esfuerzo. Yo estudié periodismo, llegué a hacer mi práctica el año 91. He estado en el departamento de prensa, en programas de entretención, he hecho estelares, docus como Mamá a los 15, Baile en TVN. Tengo una cantidad de programas, matinales. Mi carrera es mía. La he hecho yo, la he construido yo, con mucho esfuerzo, con dedicación, con compromiso, con convicción. Y eso es lo que vale para mí. Eso es lo que vale.

-¿Cree que su vínculo con Enríquez-Ominami puede condicionar al público en su paso por Viña?

Es que esa es mi respuesta.

-Hace un tiempo, el programa Hay que decirlo, de Canal 13, dijo que se había retrasado su oficialización como animadora del Festival de Viña del Mar precisamente para protegerla ante algunas coyunturas políticas en las que estaba involucrado Marco Enríquez-Ominami. ¿Fue así?

De ninguna manera, absolutamente falso, y hemos seguido todo el cronograma hecho con anticipación. O sea, no existió eso, de ninguna manera. Y hemos seguido cada uno de los hitos, y ahora viene la oficialización del animador, y después habrá anuncio de parrilla, humoristas, de nuestros socios internacionales. O sea, hemos seguido un cronograma que está con mucha tranquilidad, haciendo nuestro trabajo desde siempre. O sea, eso no fue así. Tanto así que la periodista matizó inmediatamente después de haberlo dicho. Sobran las palabras. Pero es absolutamente cierto lo que te digo. O sea, hemos seguido el cronograma tal y como lo teníamos diseñado siempre.

Soy mamá, soy periodista, soy mujer. No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido”

-Volviendo al tema del animador, ¿le gustaría que fuera Rodrigo Sepúlveda?

Ah, lo adoro, lo adoro. Sí, es genial. Además, es un tremendo amigo. Me recibió cuando llegué aquí a Mega. Estuvo el otro día en la oficialización de la animación de Viña. Es un querido amigo.

-¿Rafael Araneda?

Imagínate, un tremendo amigo, animador. Hemos hecho tantos programas juntos. Funcionamos ahí muy bien los dos, porque nos conocemos. Y bueno, estuvimos en esa época de los grandes estelares de la televisión, que es una experiencia muy valiosa.

-¿Julián Elfenbein?

Un hermano, talentoso. Hemos animado muchos festivales. Hemos estado en grandes escenarios, en Antofagasta, en Olmué, en Iquique. Y tiene un talento, es versátil, es divertido, es lindo. Sí, lo adoro.

-¿Sergio Lagos?

Jugado, divertido, libre, con ganas. Simpático, buen amigo, cómplice.

-¿Y Martín Cárcamo?

Martín, queridísimo amigo, talentoso, versátil, con experiencia, con oficio, con madurez, con una sonrisa preciosa. Y además una muy buena persona, muy buen amigo.

04/09/2024 karen doggenweiler MARIO TELLEZ / LA TERCERA

-¿Qué cree usted que es lo principal que debe mejorar para estar en la Quinta Vergara?

Mira, uno tiende a veces, o lo que yo veo que critican mucho a los animadores, es que gritan. Cuando uno ve que hay tanta gente y que a veces está tan lejos, uno tiende a gritar. Yo creo que eso no está bien, de partida porque uno tiene un micrófono y porque además tiene que durar la voz muchos días, y hace frío en la Quinta Vergara. Yo siento que ahí hay trabajo que hacer. Yo he estado en muchos escenarios. En Olmué también, en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Pero claro, lo he ido trabajando.

-¿Cambia realmente para un animador estar en el Festival de Viña? ¿Hay un antes y un después? Porque muchos que han tenido ese rol, ya no están en la primer línea e incluso algunos o algunas han dejado la TV.

Es que yo creo que no puede ser como una meta Viña. Tiene que ser un escenario maravilloso, para disfrutar, para gozar, para aprovechar, para seguir creciendo. Y no puede ser como “ya, llegué a Viña, ya se acabó”. No, hay tantas cosas y uno se reinventa todos los días. Y bueno, mi vida ha sido un poquito así, de cambio, de adaptación, de buscar formatos nuevos.

-¿Le gustaría seguir animando por los cuatro años que Mega tiene el certamen?

Me gustaría, sí.

-O sea, se imagina animando estos cuatro años que vienen en Mega.

Sí. Para un comunicador, para un animador, que te preguntaran si quieres estar en un gran escenario durante no sé cuánto tiempo, uno siempre dice que sí. O sea, es obvio que sí. Todos queremos, todos aspiramos a estar en escenarios así.