George Harris, buen rating en las competencias y el episodio de The Cult: la organización del Festival entrega su evaluación de Viña 2025

Cerca de las 3 de la madrugada, la edición número 64 del Festival de Viña del Mar llegó a su fin. Terminada última jornada, marcada por el fervor por Morat, el éxito de Pedro Ruminot y un Sebastián Yatra en modalidad sinfónica, vino el momento de los balances.

Al finalizar la transmisión, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti, el director ejecutivo de la cita y parte de Bizarro Daniel Merino y el director general de Viña y parte de Mega Rodrigo Norambuena fueron los encargados de entregar los análisis y evaluaciones.

Los primeros comentarios fueron respecto a la dupla de Doggenweiler y Araneda, quienes se mostraron conformes con su tono más cercano en la conducción. “Yo estoy feliz, agradecida y muy agradecida con el Rafa, un tremendo compañero en el escenario, muy querido amigo”, afirmó la animadora.

Además revelaron detalles desconocidos sobre algunos de los momentos más comentados de esta edición. Entre ellos una conversación de pasillo de Marc Anthony con George Harris o el rating que alcanzaron las competencias internaciones y folclóricas en este último Festival.

El positivo cambio en el horario de inicio del Festival

En la conferencia realizada la madrugada de este domingo, la organización definió como exitoso el cambio en el horario de transmisión. Durante toda la semana, el evento inició a eso de las 21 horas, permitiendo que su extensión no afectara a los segmentos que seguían más tarde, incluidas las competencias.

En esa misma línea, se pudo observar una nueva estructura en el Festival para potenciar el concurso. Primero, la aparición del invitado de apertura, seguido por la competencia folclórica, luego el número de humor, y finalizar con el artista de cierre.

En relación a esto, Rodrigo Norambuena de Megamedia, comentó: “Creemos que es un éxito el resultado de este cambio de programación. Tenemos los datos, los números (...) y podemos ver resultados de audiencias de las competencias que jamás en la historia del Festival de Viña se habían dado”.

“La competencia tanto folclórica como internacional subió el rating, no lo bajó”, afirmó. “El día domingo, la competencia folclórica marcó un poco menos que Marc Anthony (el artista obtuvo 34,8 puntos de rating), o sea es algo increíble. El día lunes un poco menos que Myriam Hernández (quien marcó 39.6). Son audiencias muy altas”, sostuvo.

Dentro de este ámbito, Rafael Araneda recordó que en las administraciones pasadas no se había tomado la decisión de acortar las noticias de la manera en que Mega lo ejecutó este año, partiendo a las 21 horas.

En la conferencia, se mostraron los rating finales de toda la semana y el promedio de todo el certamen, el que alcanzó los 25.9 puntos.

La advertencia a George Harris sobre discutir con el público

Otro de los puntos a los que se refirieron fue el caso George Harris. Aunque su fallida rutina tuvo lugar la primera jornada, se convirtió en el tema inevitable de conversación durante toda la semana de Festival.

“Nosotros hicimos un trabajo con él de muchos meses”, contó Daniel Merino de Bizarro. “Fuimos a verlo al Movistar Arena, conversamos con él y le explicamos de qué se trataba el Festival de Viña. Él ya lo conocía”, contó.

“Lamentablemente creo que hay humor que funciona y humor que no funciona. La Quinta Vergara eso es. Históricamente han habido comediantes que han funcionado y otros que no, la diferencia está en que ningún otro ha peleado con el público”, declaro Merino. También reveló que, en uno de los momentos en que Harris salió del escenario, le dijo: “No hagas eso porque el público de la Quinta Vergara siempre va a ser el monstruo de la Quinta Vergara”.

Por su parte, Norambuena admitió que en el equipo de la organización hubo personas que estaban seguros que al comediante venezolano le iría bien. Además destapó una corta conversación que habría tenido Harris con Marc Anthony en el pasillo de Viña, minutos antes de que el humorista se presentara. “Te va a ir bien, te dejé al publico feliz y todos te aplaudían”, le habría dicho el cantante. A lo que el caraqueño habría respondido: “Sí, escuché como todos me aplaudían y eso me da tranquilidad”.

El aprendizaje que dejó The Cult

“¿Esto es de plata? creo que hay algo mejor”, dijo Billy Duffy de The Cult la noche del jueves cuando, de manera rápida y con poca emoción, se le hizo entrega de la Gaviota de Plata. El grupo británico cerró la noche anglo frente a una Quinta Vergara con poco público y su vocalista abandonando rápidamente el escenario, por lo que solo Duffy se quedó para recibió el galardón.

Respecto al poco público que se vio en el anfiteatro viñamarino para ese último show, Rodrigo Norambuena comentó: “Yo creo que este Festival nos sirve para que (a través de) los estudios que nosotros tenemos podamos ver qué es lo optimo para poder cerrar el Festival”. “Muchas noches de nicho no se pueden tener y este es un aprendizaje”, sostuvo.

Foto: ATON.

La posibilidad de una Gaviota de Platino para humoristas

En la noche final de Viña, durante la rutina de Pedro Ruminot, el público pidió la Gaviota de Platino. Incluso, la transmisión mostró a la misma alcaldesa Ripamonti aplaudiendo y pidiendo el galardón para el comediante.

El máximo premio que ha entregado el Festival solo en cinco ocasiones de pronto se abrió como una posibilidad para que un artista de humor pudiera recibirla. Sin embargo, no ocurrió pero la idea quedó rondando en la máxima autoridad comunal.

Al respecto, Ripamonti dijo que la Gaviota de Platino “es el galardón de mayor excelencia y reputación que pueda existir”. De acuerdo a la alcaldesa, no solo se debería tener como requisito los más de 30 años de trayectoria y el vinculo del artista con la historia del Festival, también se debe contemplar el pedido del público.

En relación a lo sucedido con Ruminot, aseguró que sí escuchó el grito del público que clamaba por el trofeo. “Creo que no puede existir Gaviota de Platino si no existe ese ruido ensordecedor que yo creo que todos animamos y que, por cierto, yo también grité”, admitió.

“Creo que un humorista chileno, que logre consagrar una trayectoria, que no es fácil para ningún artista consagrar 30 años de carrera y tener ese fiato con el Festival, (...), con la historia de 64 años de Viña del Mar y su festival, creo que no es un obstáculo para poder conseguirlo. ”Es decir, por qué no un humorista”, planteó abriendo la posibilidad a una futura entrega de este premio a comediantes.