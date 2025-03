George Harris realiza su anunciado live y dice que su fracaso en Viña fue “un boicot sólo por ser venezolano”

Cinco días después de su paso por el Festival de Viña, George Harris hizo un esperado live en sus redes sociales donde realizó sus descargos tras su fallido paso por la Quinta Vergara. A las 22 horas, inició una transmisión que ya había sido anunciada. Con cerca de 90 mil usuarios mirando, el humorista contó de principio a fin lo que fue su paso por el evento viñamarino.

Partió relatando que su rutina fue revisada por la producción del Festival y que solo le sugirieron el cambio de cinco modismos para que el público pudiera entender mejor. “Luego de eso te piden que mandes un show grabado. Lo grabamos y lo mandamos a Chile” y que desde la organización, incluso, lo felicitaron, “les había encantado”.

El venezolano apuntó a un boicot orquestado hacia su show por parte de chilenos que no lo habrían dejado realizar su rutina desde el momento uno. También abordó las polémicas frases que lanzó arriba del escenario y explicó por qué se expresó de esa manera. Además se refirió a comediantes chilenos, sin entregar nombres, que se habrían “burlado” sobre lo que le sucedió en el Festival de Viña del Mar.

El espaldarazo desde la producción

En su live, George Harris dijo llegó la mañana del domingo a realizar un ensayo, el que era observado por la producción. “Entre ellos estaba Alex Herrera (Hernández) a quien le tengo mucho aprecio porque no tienen la culpa de lo que pasó”. Allí le habrían hecho un par de recomendaciones y de acuerdo al humorista “ellos se reían del material”. “Me encantó, es superfresco”, le habrían manifestado.

“Yo ensayé, nos fuimos al hotel”, continuó. “Me había sorprendido el asedio de la prensa. Ya en la rueda de prensa sentía muchísimo el ‘qué va a pasar si se mofan de ti’, ‘qué va a pasar si te funan’”, contó. “¿Será que estaba cantado el fracaso, será que querían que pasara?”, se preguntó,

A su llegada a la Quinta, George Harris relató que tanto Karen Doggenweiler y Rafael Araneda se acercaron a expresarle su sorpresa ante la cantidad de público que asistió para ver al comediante.

Después continuó con lo que fueron sus primeros minutos en la Quinta. “Salí al escenario, sonó la música, los animadores me presentan y empieza un video mío que duraba 2 minutos”, recordó. De acuerdo a su relato, al momento de que bajan la música de entrada, de inmediato comenzaron las pifias. “Empiezo a hacer la rutina y en el segundo cero empieza la pita, la funa, la burla”. “Era un sonido ensordecedor que ninguno puede concentrarse para hacer nada”.

“Un boicot simplemente porque era venezolano”

Harris siguió contando lo que ocurría en su cabeza mientras escuchaba las pifias. “Ahí decido confesarme”, recordó sobre el primer momento en que hizo un alto en la rutina para pedir que lo dejaran hacer su show. “El que pagó los 50 dólares para estar ahí en la galería, quería ver el show”, afirmó. “El chileno quería ver el show”, dando como ejemplo algunas declaraciones del público que, a la salida de la Quinta manifestaron su interés en escuchar al comediante.

Contó que sabía la dinámica del Festival y del “Monstruo”, el que “pita o funa cuando el artista ha desarrollado algo que no conecta”, aseguró. “Yo no he visto ninguna rutina de una persona que acaba de llegar al escenario y lo pitan”. En esa misma línea, reveló que venezolanos le escribieron antes de su llegada a Viña para advertirle y pedirle que no se presentara. “‘Te imploramos que no vengas al Festival’ y yo no hice caso de eso. Eso es lo que yo lamento, no haber oído a mi comunidad. Me decían ‘te van pitar, no te van a dejar hacer el show’”.

Foto: ATON.

“En un momento, en uno de los cortes yo decido saltar la rutina y me voy a un momento que había preparado de los sismos. Ya lo había mostrado a Chile”. De acuerdo a su relato, fue ahí que escuchó risas en el público, pero un grupo de personas habría iniciado nuevamente pifias para que los aplausos no se escucharan. Según Harris, ellos no le permitieron que terminara su función. “Un boicot simplemente porque era venezolano”, afirmó.

“¿Qué somos los venezolanos para ti? ¿No soportas que haya un venezolano que le vaya bien en el mundo?”, fue otra de las frases que apuntaron contra el público de la Quinta.

Las explicaciones sobre las frases en contra del público durante la rutina

El comediante admitió que algunas de sus declaraciones durante su show pudieron haber sonado un poco soberbias. También explicó que sus frases como “jálate el muñeco” o “levántate a una venezolana”, eran una “joda”. “Todos los comediantes tenemos momentos donde tienes un borracho en la sala y uno sabe como mas o menos enfrentar esa situaciones” y por eso habría aplicado ese recurso en la Quinta Vergara.

Para Harris, el público nacional lo miró por sobre el hombro. “Vino de Venezuela, vino la criada, vino el menos nadie, el menos cero. El hijo de nadie porque nosotros la realeza recibimos al nadie ¿Quién es ese nadie que vino a burlarse de nosotros?”.

Además, apuntó a los comediantes chilenos: “se burlan de lo que pasó conmigo”. “Yo no me burlo de un colega, nunca, pero así son ahí, qué podemos hacer”, manifestó.

“Salí de Chile casi como un ladrón. Escondido en una van porque quería el morbo”, dijo hacia el final de live. “No se lo deseo nadie. Bueno al gobierno de Venezuela sí, pero a nadie más”, fue una de las últimas declaraciones que entregó en la transmisión de cerca de una hora que dio George Harris.