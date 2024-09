Cómo Karen Doggenweiler se convirtió en la animadora del Festival de Viña: su acompañante se anunciará en octubre

Lo de Karen Sylvia Doggenweiler ha sido una carrera forjada laboriosa y pacientemente ladrillo a ladrillo, y que quizás alcanza su cima a los 55 años, confirmada como la nueva animadora del Festival de Viña del Mar. Sus inicios fueron en TVN, donde tuvo una primera etapa en 1991, cuando arribó a la televisora estatal para realizar su práctica profesional, como estudiante a poco de recibirse de la Universidad Gabriela Mistral. En esos años, cubrió tribunales, política y economía. Eso duró hasta que se retiró para ser madre de su primera hija, Fernanda.

En 1997, volvió a la señal pública, integrando el área deportiva. Si bien, los rostros ancla eran los históricos Pedro Carcuro y Sergio Roberto Livingstone, ya estaba emergiendo Fernando Solabarrieta, y junto a él, Doggenweiler condujo el programa NBA Jam, dedicado a cubrir la liga de básquetbol estadounidense. Y en eso estaba cuando le llegó una oportunidad inesperada, pero que terminaría siendo bisagra en su trayectoria.

“Yo estaba en un área muy distinta, de noticias, información, contingencia y de deporte, entonces no tenía mucho que ver con la entretención en ese minuto ni con los programas franjeados, así es que me sorprendió -recordó en una entrevista de 2023 con revista Sarah-. En esa época estaba Mauricio Correa de director del matinal y me pidieron que fuera. Como había buena onda entre la gente del Buenos días y la gente de prensa, inmediatamente dije: ‘¡Ya po’!’. Era un mes, así es que era como una aventura entretenida y con fecha de término”. Y así no más, en el verano de 1998 Doggenweiler fue convocada para hacer un reemplazo temporal en el Buenos Días a Todos, el matinal más visto por entonces.

Su desempeño convenció a Correa, y en mayo de ese mismo año, la volvió a convocar, pero ahora a otro proyecto, conducir un programa misceláneo de la tarde junto a Felipe Camiroaga. Se armó así el recordado Pase lo que Pase, donde Doggenweiler llegó al gran público y pudo hacerse un nombre. De hecho, ese 1998 lo cerró obteniendo el Premio APES a la Mejor Conductora de TV. Nada menor en una época donde estaban figuras señeras y con mayor trayectoria, como Margot Kahl o Paulina Nin.

Doggenweiler siguió participando en otros programas de TVN que tuvieron menos repercusión, como Súper Salvaje (1999-2000) o La gran sorpresa (2002). En 2002 dejó el Pase lo que pase para ser la animadora oficial del Buenos Días a Todos junto a Jorge Hevia. Ahí estuvo tres años, hasta que nuevamente dejó la señal estatal por un embarazo, esta vez, de su segunda hija, Manuela, fruto de su matrimonio con el exdiputado y candidato presidencial, Marco Enriquez-Ominami.

Karen Doggenweiler y Felipe Camiroaga en el Pase lo que Pase.

En 2006 volvió a las pantallas de TVN retomando la conducción de programas misceláneos y de entretención, como El baile en TVN, o La familia del último pasajero, el reality Pelotón VIP (2009) o el programa Circo de estrellas (2010). En 2009, acordó con la señal estatal un permiso de 4 meses, sin goce de sueldo, para acompañar a Enriquez-Ominami en su primera aventura presidencial.

En 2011, volvió al Buenos Días a Todos, y en 2012, Karen Doggenweiler tuvo su primera experiencia animando un festival, el de Iquique, en 2012, junto a Julián Elfenbein. Su desempeño le valió obtener el Copihue de Oro como Mejor Animadora. En 2014, fue la conductora del Festival del Huaso de Olmué, nuevamente junto a Elfenbein. Doggenweiler siguió frente al certamen hasta 2020, siendo la única animadora estable, los que rotaron fueron sus compañeros, así pasaron Gonzalo Ramírez (2016), Leo Caprile (2017-2018), Cristián Sánchez (2019) y Álvaro Escobar (2020). En 2022, dejó TVN tras 31 años.

“Queridas amigas y amigos, quiero contarles, con muchas emociones, que después de una profunda reflexión, decidí dejar @tvn, mi canal de siempre”, dijo escueta en su cuenta de Instagram. “Ahí llegué a hacer mi práctica como periodista al Departamento de Prensa hace ya 30 años. Desde entonces, pude compartir el desafío de la televisión pública con tremendos compañeros a quienes agradezco infinitamente todo el cariño que me han entregado. Siempre di lo mejor de mi con compromiso y profesionalismo”, comentó.

Karen Doggenweiler

En 2023, abordó los motivos de su salida en charla con Daniel Fuenzalida, en el programa Sin Dios Ni Late. “En realidad, no me equivoqué. Porque es muy difícil, es un salto al vacío, ya llevaba mucho tiempo en TVN, hice mi práctica en el canal. Entonces, era asumir un riesgo. No sé po’, a mi edad, por muchos motivos”. En esa misma charla, desempolvó una tardía oferta que le hicieron en su momento para animar el Festival de Viña del Mar.

“Creo que nunca creen que uno se va a ir. Como que nunca piensan y dicen ‘no, po’, si ya le vamos a decir esto o esto otro’, pero no, te ofrecen muchas cosas para que lo pienses, y yo considero que siempre apostando por la lealtad, y mi lealtad ha sido siempre a toda prueba. Pero llega un minuto en que uno dice ‘bueno, me hubiera encantado hacer más cosas’”, lamentó.

Poco tiempo después de su salida, se anunció su incorporación a Mega. Doggenweiler confesó a revista Sarah que conocía a varias personas en Mega, por lo que no fue una llegada tan de cero. “Conocía a Gianfranco Dazzarola, que fue mi jefe, que estuvo en TVN tanto tiempo. El José, la Paulina, Roberto, pero también a Álvaro Suárez, César, a todos ellos, que es llegar a un colchoncito de cariño. Y a los que no conocía, ha sido maravilloso conocerlos y poder trabajar con ellos; los admiro mucho. Con la gente que trabajamos tanto tiempo en TVN nos une más que un canal, entonces nos hemos seguido viendo y teniendo mucha amistad, cariño. Estamos siempre pendientes del otro, así es que también hemos podido mantener el contacto”.

En la televisora del grupo Bethia se incorporó al matinal Mucho Gusto, junto al periodista José Antonio Neme. Tras la reciente adjudicación de canal 9 para transmitir el Festival de Viña, en reemplazo de la alianza de TVN con Canal 13, Doggenweiler comenzó a sonar casi de manera unánime como el rostro femenino, lo que se confirmó hoy.

El histórico Antonio Vodanovic le dio su beneplácito a Doggenweiler apenas conocida la noticia. A través de un video difundido en el mismo matinal Mucho Gusto, dijo: “Querida Karen, me alegro que hoy día se confirme la noticia que tú eres la animadora del Festival de Viña del Mar. Hay experiencias que tardan en llegar, y lo tuyo tardó, pero este es el momento y te pido que lo aproveches con toda tu intensidad, con toda tu fuerza, con todas tus ganas, porque te quiero mucho”.

“Te tengo un gran cariño, gran respeto, una gran admiración profesional, y porque quiero mucho al Festival de Viña del Mar, cuídalo”, concluyó.

El saludo no fue casual, pues Vodanovic tuvo un desconocido rol para que Doggenweiler llegara a Mega, ya que coincidieron en la gira de la Teletón 2022. Así lo comentó la misma animadora: “Cuando hicimos esa gira por los distintos matinales, como que yo llegue acá y me hallé (...) Antonio en ese momento me dijo, ándate a Mega. Así que Antonio, gracias”, rememoró Karen. Ese fue el primer paso.

Ya en el lapso 2007-2008, Doggenweiler se había alzado como alternativa para subirse a la Quinta Vergara, en el período en que TVN tomó el evento junto a Canal 13. Sin embargo, los ejecutivos se decantaron por Tonka Tomicic, quien finalmente asumió el rol junto a Sergio Lagos en esos dos años.

Ahora la situación fue distinta. Desde que la productora Bizarro comenzó a trabajar con Mega el proyecto de Festival para la etapa 2025-2028, incluso antes de adjudicárselo el pasado 2 de mayo, la intención siempre fue que ella se quedara con la animación. “Fue algo natural”, señalan los conocedores de las gestiones. “Haber empezado a buscar a alguien afuera había sido catastrófico e inadecuado”, concluyen. En ese sentido, ya se había conversado con la periodista desde hace meses para que formara parte de la entrega 2025 del espectáculo. Y su “si” fue un asunto casi inmediato. Nunca hubo demasiadas dudas.

La animadora esta mañana junto a Carlos Heller de Megamedia, quien le oficializó su salto a Viña 2025.

El escenario es muy distinto a su contraparte masculina. Durante meses se han sondeado diversos nombres para ejercer esa función. Porque hay algo que ya está claro y resuelto: sí habrá un animador acompañando al rostro de Mucho gusto y será uno solo, no bajo el sistema de rotación diaria de figuras que en algún instante se rumoreó y que caracterizó los festivales de Mega en los 90. Para ello, por estos días se barajan tres cartas masculinas para la cita. El escogido definitivo se anunciará en octubre. Según fuentes conocedoras de ese naipe de figuras, uno de ellos es Rafael Araneda, quien ya estuvo a cargo de Viña entre 2011 y 2018.

Uno de los puntos que por estos días debe resolver Mega es qué proyecto más general le ofrece al animador de la cita, para que no sea sólo un paso puntual y específico en la Quinta Región.