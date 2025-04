Disney+ analiza su presente y futuro: “Nuestro motor principal es llegar con nuestra propuesta de entretenimiento a cada vez más personas”

En noviembre pasado se cumplieron cuatro años desde que la plataforma Disney+ debutó en Latinoamérica. Una fecha que la compañía celebró con un catálogo expandido: sumó todo el universo de títulos de Star+, que se integró al servicio de streaming en junio pasado.

La evaluación de ese movimiento es “muy positiva”, indica Natalia Scalia, General Manager Disney+, The Walt Disney Company Latin America. La ejecutiva habla con Culto sobre ese balance y sobre otros hitos de la firma, como la reciente expansión de su plan con publicidad.

Disney

Aquí revisamos los principales puntos:

*El balance de la fusión de Disney+ y Star+

En junio pasado todo el catálogo de Star+ aterrizó en Disney+, generando una plataforma más robusta y variada, con deportes y contenido para mayores de edad. Entre las producciones que se añadieron están Grey’s anatomy, El Oso, This is us, Modern family y The walking dead.

“El año pasado marcó un hito dentro de nuestro recorrido en la industrial del streaming porque además de disponibilizar todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Star en un mismo lugar, también lanzamos distintos planes de suscripción para que el consumidor pueda elegir aquella que más se ajuste a sus necesidades y preferencias”, señala Scalia.

Y agrega: “La recepción de los consumidores ha sido excelente y nosotros estamos muy confiados con nuestra propuesta de valor integral y la posición que tenemos hoy en el mercado, por eso seguimos sofisticando nuestra oferta y brindando cada vez más opciones para que las audiencias accedan a Disney+”.

*La ampliación del plan con anuncios

Una de las novedades del relanzamiento del servicio de streaming en Latinoamérica fue la presentación del plan Disney+ Estándar con Anuncios, que incluye publicidad en los distintos contenidos y permite la visualización en dos dispositivos al mismo tiempo.

Inicialmente sólo estuvo disponible a través de paquetes de socios comerciales como Mercado Libre. Ahora, según anunció la compañía la semana pasada, los usuarios se podrán suscribir directamente en el sitio web de la plataforma (www.disneyplus.com).

“Nuestro motor principal es llegar con nuestra propuesta de entretenimiento a cada vez más personas. Y este lanzamiento apunta a eso: a llegar a más hogares con distintas posibilidades de pago y preferencias de consumo”, plantea la ejecutiva.

Actualmente los planes disponibles en Chile son Disney+ Estándar con Anuncios ($ 8.490 por mes), Disney+ Estándar ($ 10.390 por mes) y Disney+ Premium ($ 14.190 por mes). Consultada sobre potenciales cambios en los valores, Scalia dice que “de momento, no tenemos nada que anunciar con relación a los precios”.

Disney

*La importancia del deporte

Una de las grandes fortalezas de Disney+ es contar con eventos deportivos, dando acceso a instancias en vivo y a programas que quedan almacenados en el catálogo. Hoy en día transmite fútbol, tenis, rugby, básquetbol, golf, fútbol americano, competiciones de automovilismo, entre otros.

“Sin lugar a duda, el contenido de deportes que ofrecemos en Disney+ con la fuerza de una marca como ESPN es un gran diferencial. Tenemos una propuesta de contenido deportivo muy sólida y valorada por nuestros suscriptores”, explica Scalia, junto con asegurar que emiten “más de 2.000 eventos deportivos mensuales de una amplia gama de disciplinas”.

“Si bien no podemos compartir datos sobre el tiempo que los usuarios dedican a consumir el contenido deportivo, sí puedo decirte que en Disney+ convergen dos patrones de consumo que se diferencian y, al mismo tiempo, se complementan. Por un lado, está todo el contenido on demand que el suscriptor puede ver dónde y cuándo quiera; y por el otro, todo el contenido en vivo que tiene una alta convocatoria de usuarios en un día y horario específico. Esto da lugar a que en Disney+ coexista esta doble modalidad de uso”, detalla.

*Un presupuesto acotado

En Latinoamérica conviven una decena de servicios de streaming, desde Netflix hasta otras especializadas en cine de autor o en animé. Desde que ingresó al mercado, en 2019, Disney+ ha podido concluir que los usuarios latinoamericano tienden a suscribirse a un número limitado de plataformas. “Una de las claves fundamentales en un contexto que cambia permanentemente es el estar atento a las necesidades y preferencias del consumidor”, sostiene Scalia.

“A diferencia de otras regiones, en América Latina el número de superposición de servicios de streaming por hogar es muy bajo. Por este motivo, hoy la estrategia pasa por tener una propuesta de entretenimiento de alta calidad sumada a una gran experiencia de usuario para entrar dentro de las elecciones de un consumidor con un presupuesto acotado”, apunta.

“En este sentido, en Disney+ tenemos marcas y franquicias valiosas que tienen una sólida conexión emocional con los públicos, además de una amplia biblioteca de títulos que incluye contenidos para todos los gustos e intereses y múltiples planes de suscripción con distintas características y precios. Confiamos en aquello que nos diferencia y estamos totalmente enfocados en seguir desarrollando propuestas que le aporten valor a nuestros suscriptores”.

*Su primera serie chilena

Basada en el libro homónimo de la escritora Carla Guelfenbein, la serie Llévame al cielo se filmó en 2022 con un elenco liderado por Renata González Špralja y Mariana Loyola, y la producción de Fábula. Sus ocho capítulos presentan la historia de una joven aviadora que ingresa a un centro psiquiátrico donde forma una amistad con otros adolescentes e intenta resolver la misteriosa desaparición de la célebre aviadora estadounidense Amelia Earhart.

Consultada por el lanzamiento de ese título en Disney+, Natalia Scalia declara lo siguiente: “De momento, no tenemos fecha confirmada de estreno para esta serie. ¡Esperamos muy pronto poder anunciarla!”.