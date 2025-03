Entrando a un hospital sin autorización y con cámaras análogas: cómo se creó la portada de The Bends de Radiohead

El segundo álbum de Radiohead, titulado The Bends, publicado el 13 de marzo de 1995, hoy cumple 30 años. Este título los catapultó a la música más experimental, aunque nunca perdieron el acento rockero que los ha caracterizado.

Era 1994 y la banda se alistaba para un nuevo registro, aunque el cantante y líder Thom Yorke tenía presupuesto limitado para idear la portada.

Stanley Donwood -el diseñador de arte del disco-, mientras trabajaba como artista independiente en Plymouth, Inglaterra, sorpresivamente recibió una llamada de Yorke, que le propuso que trabajase con él. Yorke y Donwood se habían conocido un par de años antes cuando estudiaban juntos en la Universidad de Exeter.

En ese entonces la banda ya había lanzado su álbum debut, Pablo Honey (1993), que había tenido un éxito rotundo con el single principal Creep. “Era tan pobre que habría hecho cualquier cosa, después de una serie de trabajos desastrosos y mal pagados”, confesó Doonwood sobre la época en que Yorke le propuso trabajar con él.

En conversación con el medio Juxtapoz, Yorke confesó que firmó con EMI Records a los cuatro meses de terminar la universidad y que la forma en que trabajaban para fabricar el arte de la portada en el sello, le resultaba muy inocua comparadas con las ideas que tenía en mente. Es por ello que le dijo a EMI: “Dame cuatro mil. Lo haré con un amigo”. Y le respondieron “de acuerdo”.

En la misma entrevista, Yorke también confesó que llamó a Stanley porque pensaba esto: “Bueno, o lo hago yo mismo, y no tengo la confianza suficiente para hacerlo, o tengo que llamar a Stanley porque no puedo con este tipo de cosas. Soy demasiado artista como para dejar que alguien lo haga, pero no lo suficiente como para creer que puedo hacerlo solo. Y además, estoy ocupado”.

Luego de que el diseñador aceptara el desafío, comenzaron a trabajar inmediatamente. Para ello arrendaron una cámara de video y salieron a filmar objetos varios, como señales de tráfico, envases de cartón y alumbrado público. “Contratamos una cámara de video, una cosa grande y cuadrada que tenía que ponerse al hombro. Se necesitaron casetes VHS“, dijo el artista al medio Monster Children, en 2017.

Sobre como registraron las imágenes en VHS, los artistas comentaron que inspirados en My Iron Lung -Mi pulmón de hierro-, la octava canción de The Bends, se dirigieron al hospital John Radcliffe Hospital a grabar.

“Entramos en un hospital con la cámara y filmamos todo tipo de cosas. No estoy seguro de si realmente estaba permitido o no. Probablemente no. Quería encontrar un pulmón de hierro debido a uno de los títulos de las canciones del álbum, pero los pulmones de hierro no son muy interesantes de ver”, reveló el diseñador.

Debido a el desinterés que le generó el aspecto de los pulmones de hierro, los artistas continuaron recorriendo el hospital y entraron a una sala donde el personal médico practica la técnica reanimación en que había varios maniquíes. Uno de ellos tenía una expresión facial descrito por el diseñador como “la de un androide descubriendo por primera vez las sensaciones de éxtasis y agonía, simultáneamente”.

Después de registradas las imágenes, Yorke junto a Donwood reprodujeron las cintas de video en una máquina que conectaron al televisor y tomaron fotos de la pantalla con cámaras análogas. Luego llevaron a talleres de revelado y esperaron para revisar si alguna de las fotos que habían tomado era buena.

La del maniquí amarillento la encontraron perfecta para que se convirtiera en la portada de The Bends. Y así fue.

Luego, Stanley Donwood siguió trabajando con la banda; de hecho, ha sido el encargado de crear las portadas de todos sus álbumes posteriores.