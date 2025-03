Discovery de Daft Punk: cuando la electrónica cambió de rumbo o cómo dos hombres se hicieron robots

Discovery del dúo francés Daft Punk, lanzado en 2001, es un disco que ha dejado huellas agigantadas en la música electrónica del nuevo milenio.

El dúo compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, en su segundo álbum, transita desde los sonidos más crudos presentes en su debut Homework (1997), a una estética con un tono más nostálgico y pulcro.

A través de samples incorporan sonidos de Electric Light Orchestra, The Alans Parsons Project y Kenny Logins en Face to face; o I Love You More de George Duke en Digital Love.

El álbum no solo se concentró en lo musical, ya que también posee un ecosistema donde incluye recursos audiovisuales, como la película Interstella 5555: the 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, en que la banda sonora es el disco.

Ambos integrantes crecieron consumiendo mangas japoneses como Space Pirate Captain Harlock. “Fue durante las primeras sesiones de nuestro disco Discovery que ideamos crear una película animada, mezclando ciencia ficción y la decadencia del mundo del show business: limusinas y naves espaciales”, cuenta la banda en el blu-ray de la película. Todo esto fue logrado gracias al trabajo de Leiji Matsumoto.

La película narra la historia del secuestro de una banda alienigena conformada por cuatro integrantes.

El dúo además adoptó un nuevo estilo visual. Fue en la época de Discovery que comenzaron a usar sus característicos cascos. Según su narrativa, se transformaron en robots el 9 de septiembre de 1999 debido a un “accidente en su estudio”.

“No elegimos ser robots. Hubo un accidente en nuestro estudio. Estábamos trabajando con el sample, cuando exactamente a las 9:09 del 9 de septiembre de 1999, explotó. Cuando recuperamos la consciencia, descubrimos que nos habíamos convertido en robots”, declaró Thomas Bangalter.

FILE PHOTO: France's electronic music artists Daft Punk perform during the Santiago Urbano Electronico Festival in Santiago November 2, 2006. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo

Grabación artesanal

Los integrantes trabajaron en el álbum entre 1998 y 2000 y al igual que su antecesor Homework (1997), lo grabaron en el dormitorio de Thomas Bangalter, en París.

En conversación con Matt Everitt, en el podcast The First Time..., se le consultó a Bangalter sobre el mito que dice que Homework fue grabado en su habitación y respondió: “Es verdad, Homework y Discovery se hicieron en el dormitorio, en el mismo piso en el que veía Modern Times (y teníamos el álbum de Stevie Wonder), Songs in the Key of Life constantemente en el tocadiscos”.

Respecto a la grabación y registro de sonidos en particular, Homem-Christo, en conversación con Bryan Reesman, en 2001 reveló que usaron varios compresores diferentes. “Tenemos un compresor muy pequeño, el Alesis 3630, que cuesta $300. Ese es el principal que usamos en Homework y Discovery . El que más usamos es uno de los más baratos del mercado. Es muy gracioso; es la cosa del bricolaje . A veces no tienes que tener el equipo más caro para hacer buena música”.

El impacto que tuvo el disco dejó una huella en la cultura pop. Músicos contemporáneos como Kanye West lo han tomado como referente; un ejemplo de ello es que sampleó Harder, Better, Faster, Stronger.